Botoș (USR): „Vom deschide la Buzău un cabinet europarlamentar” Europarlamentarii Uniunii Salvați Romania care vor fi aleși la scrutinul din 26 mai vor deschide la Buzau un cabinet prin intermediul caruia vor acorda audiențe cetațenilor din județ, a anunțat Vlad Botoș, candidat al acestei formațiuni politice pe lista Alianței 2020 (USR-PLUS), pe poziția a șaptea: „Cu toate ca sunt din Arad, voi fi și […] Articolul Botoș (USR): „Vom deschide la Buzau un cabinet europarlamentar” apare prima data in Opinia Buzau . Citeste articolul mai departe pe opiniabuzau.ro…

Sursa articol si foto: opiniabuzau.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Consilierul municipal in Sectorul 1 al Capitalei Clotilde Armand, membru in Consiliul Național al Uniunii Salvați Romania și candidat al acestei formațiuni politice pentru Parlamentul European, s-a intalnit, miercuri seara, cu membri și simpatizanți ai Alianței 2020 (USR-PLUS), pentru a detalia aspecte…

- Alianța 2020 USR PLUS a organizat, duminica, 10 Martie 2019 la Alba -Iulia, o conferința pe teme europene. Vlad Botoș , președinte USR Arad și candidatul de pe locul 7 pe lista Alianței 2020 USR PLUS alaturi de Anca-Raluca Majaru, membru in Consiliul National al Plus și locul 22 de pe lista comuna,…

- Presedintele USR, Dan Barna, a declarat, sambata, la Arad, ca decizia Inaltei Curti de Casatie si Justitie de a permite Aliantei 2020 sa participe la alegeri "este o victorie a democratiei", in timp ce...

- Presedintele USR, Dan Barna, a declarat, sambata, la Arad, ca decizia Inaltei Curti de Casatie si Justitie de a permite Aliantei 2020 sa participe la alegeri "este o victorie a democratiei", in timp ce "decizia superficiala" a BEC " risca sa ne duca in zona fostelor state sovietice". Prezent…

- Alianta USR-PLUS ataca in justitie decizia Biroului Electoral Central de a respinge inscrierea aliantei in alegerile europarlamentare. Instanta suprema urmeaza sa ia in discutie, sambata, aceasta contestatie semnata de liderii celor doua partide, Dan Barna si Dacian Ciolos. "Am depus astazi contestatie…

- Anunțul privind constituirea Alianței 2020 USR PLUS a cuprins și planul pentru alegerile europarlamentare din luna mai. Cele doua partide vor candida pe o singura lista, pe care au negociat-o. Potrivit unui comunicat USR, in urma alianței s-a decis ca dispunerea candidaților pe lista comuna…

- Surse apropiate negocierilor dintre USR și PLUS au declarat joi, pentru ȘTIRIPESURSE.RO, ca varianta de lucru pentru o eventuala lista comuna la alegerile europarlamentare este:Locul 1: Dacian Cioloș (PLUS) Locul 2: Cristian Ghinea (USR)Locul 3: Clotilde Armand (USR)Pentru…

- ARAD. Vestea inchiderii fabricii Nestle din Timișoara are ecouri și pe plan politic local. Președintele USR Arad, Vlad Botoș, considera ca „plecarea unor mari companii din Romania, cauzata de deteriorarea mediului de afaceri, este responsabilitatea guvernarii PSD-ALDE”. „Recent, un…