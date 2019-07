Botezul lui Archie, fiul ducilor de Sussex, va avea loc la 6 iulie

Ducii de Sussex, Meghan Markle si printul Harry, isi vor boteza fiul sambata in data de 6 iulie, in cadrul unui eveniment privat la Castelul Windsor, la care vor participa 25 de persoane, relateaza ziarul spaniol ABC. Primul nascut al ducilor de Sussex, Archie Mountbatten-Windsor, va fi botezat in capela Saint George al Castelului Windsor, unde s-au casatorit parintii sai anul trecut si, totodata, locul in care a fost botezat printul Harry, in 1984. Micul Archie va purta un costum care este o replica a tinutei comandate in 1841 de regina Victoria pentru botezul fiicei sale, printesa Victoria.…