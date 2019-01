Botezul Domnului. Boboteaza - Dumnezeiasca Aratare

Stiri pe aceeasi tema

- Boboteaza sau epifania este sarbatorita la 6 ianuarie de catre Biserica ortodoxa și catolica. Boboteaza incheie ciclul celor 12 zile ale sarbatorilor de iarna care incep in Ajunul Craciunului. In grecește, cuvantul Boboteaza este numit Teofanie sau Epifanie care se traduce prin „Aratarea Domnului”,…

- Duminica, 6 ianuarie 2019, la sarbatoarea Botezului Domnului, dupa Sfanta Liturghie oficiata in Catedrala patriarhala, Preafericitul Parinte Patriarh Daniel va oficia Sfintirea cea Mare a apei (Slujba Agheasmei Mari) in fata Resedintei patriarhale (dupa ora 11.30). In curtea Catedralei patriarhale vor…

- Boboteaza face parte din suita celor 12 sarbatori crestine importante si este menita sa reaminteasca cele petrecute la apa Iordanului, inainte ca Iisus sa paseasca in viata publica, de aceea Biserica mai numeste Boboteaza si "Aratarea Domnului", "Dumnezeiasca Aratare" sau "Epifania", aceasta din…

- † IRINEU PRIN HARUL LUI DUMNEZEU ARHIEPISCOP AL ALBA IULIEI Cinstitului nostru cler, cinului monahal si binecredinciosilor crestini din Eparhia noastra, har si pace de la Dumnezeu, iar de la noi parinteasca binecuvantare! Iubiti fii duhovnicesti, Dupa caderea in pacat și dupa alungarea din Rai a stramoșilor…

