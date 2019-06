Stiri pe aceeasi tema

- Romania trebuie sa ajunga la o suprafata de 500.000 de hectare certificate in agricultura bio pana in 2021, in conditiile in care in prezent exista in jur de 364.000 de hectare si 10.000 de beneficiari inregistrati, iar piata de profil a crescut cu circa 30% in ultimii ani, a declarat, miercuri, pentru…

- Compania Eco Agri Business, cunoscuta cititorilor noștri pentru targurile internaționale Eco Int din Bacau dedicate agriculturii ecologice, a organizat la Hemeiuș o reuniune a fermierilor din Moldova cu reprezentanți ai fabricantului francez de produse pentru fertilizarea terenurilor și protecția plantelor…

- Ministerul Agriculturii organizeaza, miercuri si joi, la Bucuresti, intalnirea informala a directorilor pentru dezvoltare rurala din statele membre ale Uniunii Europene, reuniune organizata in contextul Presedintiei Romaniei a Consiliului Uniunii Europene.Evenimentul este dedicat dezbaterii…

- Suma platita pana in prezent unui numar de 248.156 de beneficiari, in contul ajutoarelor nationale tranzitorii (ANT) din sectoarele vegetal si zootehnic, campania 2018, depaseste 88,84 milioane de euro, a anuntat, marti, Agentia de Plati si Interventie pentru Agricultura (APIA). Valoarea…

- Agentia de Plati si Interventie pentru Agricultura (APIA) informeaza ca au fost stabilite cuantumurile aferente Ajutoarelor Nationale Tranzitorii (ANT) in sectoarele vegetal și zootehnic, pentru anul de cerere 2018. In conformitate cu Hotararea de Guvern pentru aprobarea plafoanelor…

- Romania gestioneaza pentru perioada de programare 2014-2020 o alocare din FEADR de 8,1 miliarde de euro, situandu-se pe locul 6 in Uniunea Europeana dupa Italia, Franta, Germania, Polonia si Spania, a informat Ministerul Agriculturii.

- Romania si-a propus ca, in anul 2021, sa aiba 500.000 de hectare cultivate ecologic, a declarat vineri, la Tulcea, secretarul de stat din Ministerul Agriculturii si Dezvoltarii Rurale (MADR), Daniel Botanoiu, in timpul simpozionului "Agricultura ecologica - pilon de sustinere al turismului responsabil…