- In pragul marcarii a o suta de ani de cand Basarabia a devenit parte a Romaniei, unioniștii au avut inca o data, la Chișinau, o tentativa anemica și nostalgica de a resuscita un ideal care pare sa nu mai incapa in vremuri. Aproape 17.000 de oameni (estimari neoficiale) s-au strans in Piața Marii Adunari…

- Presedintele Partidului National Liberal, Ludovic Orban, impreuna cu o delegatie a PNL, se va afla luni si marti in Republica Moldova cu prilejul aniversarii a 100 de ani de la unirea Basarabiei cu Romania.

- Trenurile de calatori nu vor fi afectate de trecerea la ora de vara La noapte, CFR Calatori trece la ora oficiala de vara, dar mersul trenurilor nu va fi modificat - anunta compania. Trenurile de calatori aflate în circulatie dupa ora 3:00, care devine ora 4:00, îsi vor continua…

- Primaria orașului Covasna din Romania continua sa colecteze carți pentru fratele ei, orașul Calarași din Republica Moldova. [caption id="attachment_27406" align="alignleft" width="452"] Imagine simbol: myphotoreading.ro[/caption] Chiar recent, primarul de Covasna, Gyero Jozsef, și secretarul Vasilica…

- – despre tonele de gainat patriotic si gramele de lucruri normale – Pornite cu ceva timp in urma, corurile de mugete patriotice pe tema centenarului unirii Basarabiei cu Rominia vor atinge apogeul decibelic si tricolor acus’, pe 27 martie. Da, ma ia greata de la ele, dincolo de faptul ca in armata de…

- In anul Centenarului, o declarație simbolica de Unire cu Republica Moldova a fost semnata de comuna Corbi, județul Argeș, comuna Baimaclia din Romania impreuna cu raionul Caușeni din Republica Moldova.

- Presedintele PNL roman, Ludovic Orban, considera ca Romania este pregatita pentru Unirea cu Republica Moldova, un proces in care tara noastra ar trebui sa faca mai mult si sa aduca "un plus de concretete" actiunilor sale, scrie agerpres.ro.

- Membrii Consiliului Local Municipal Buzau au votat joi, in unanimitate, o declaratie de unire simbolica cu Republica Moldova. Inițiatorul demersului „fara efecte juridice”, primarul Buzaului, Constantin Toma, spune ca acțiunea este un prim raspuns al romanilor la gestul a peste o suta de primari moldoveni…

- Curentul unionist cucerește din ce in ce mai mulți aleși de localitațile aflate de o parte și de cealalta a Prutului. Joi va fi randul autoritaților din municipiul Buzau sa declare unirea simbolica cu Basarabia, dupa ce peste o suta de comunitați din Moldova și cateva din Romania au infaptuit deja acest…

- Cea mai ampla manifestatie unionista de la independenta Republicii Moldova este prevazuta pentru duminica, 25 martie, in Piata Marii Adunari Nationale din Chisinau, la eveniment fiind invitati toti romanii de pretutindeni pentru a le cere autoritatilor de pe ambele maluri ale Prutului reintregirea…

- Printre localitațile din Republica Moldova care au semnat simbolic unirea cu Romania s-a numarat și satul natal al presedintelui Igor Dodon! Peste 500 de localnici din Sadova, intre care primarul si mai multi consilieri, si-au pus semnatura pe document.Localitatea din raionul Calarasi a beneficiat…

- Presedintele prorus al Republicii Moldova, Igor Dodon, a decis sa combata intensificarea miscarii unioniste pe teritoriul republicii prin panouri stradale cu mesaje de ”glorificare a Patriei”, in contextul in care numarul localitatilor care au semnat simbolica Declaratie de unire cu Romania a ajuns…

- Intebat cum vede mișcarea unionista din Republica Moldova și declarațiile pentru unire pe care le-au semnat aproximativ 70 de primari din spațiul moldav și daca este fezabil proiectul reunificarii celor doua maluri ale Prutului, Andi Cristea a spus: "Intr-o oarecare masura, este normal sa existe…

- Primarii unionisti din Basarabia si Romania au participat sambatat la Iasi pentru a semna un memorandum pro-unire. Intalnirea a avut loc la Palatul Culturii. La invitatia lui Mihai Chirica, edilul de Iasi, majoritatea primarilor care au votat Declaratia de Unire in partea stanga a Prutului au fost prezenti…

- Peste 200 de reprezentanti ai autoritatilor locale din Republica Moldova si Romania s-au intalnit sambata la Iasi. Ei solicita celor doua parlamente sa emita o declaratie comuna privind unirea celor doua state.

- Cum ar avolua economia țarii dupa Reunificare? Marimea pieței va determina un val de investiții private, tendința de a ocupa o piața libera pâna acum va aduce cel puțin extinderea firmelor prezente în România dincolo de Prut, investițiile care vor fi demarate în…

- Mitropolia Basarabiei face apel catre autoritațile Republicii Moldova, Ambasada Romaniei la Chișinau, delegația Uniunii Europene, corpul diplomatic strain acreditat in Republica Moldova, precum și catre reprezentanții organismelor internaționale de la Chișinau sa monitorizeze abuzurile comise contra…

- Fostul președinte Traian Basescu le solicita liderilor din coaliția de guvernare sa schimbe tema zilei și sa se uite in Republica Moldova, acolo unde 76 de localitați au cerut deja unirea cu Romania.Citește și: Frans Timmermans confirma: fondurile europene vor fi acordate in conformitate cu…

- „Unirea merge inainte! Azi, cand postez, 76 localitati din Republica Moldova au adoptat in consiliile locale hotarari semnate de primari si consilierii locali prin care solicita unirea cu Romania”, a scris Traian Basescu pe pagina sa de Facebook. Fostul sef de stat s-a aratat indignat ca, „in timp ce…

- CHIȘINAU, 27 feb — Sputnik, C.S. Compania româneasca de transport a gazelor naturale „Transgaz" a câștigat licitația pentru privatizarea companiei ”Vestmoldtransgaz”, care gestioneaza conducta Iași-Ungheni pe teritoriul Moldovei. Anunțul a fost facut…

- Municipiul Vaslui este, probabil, un caz unic in lume, dupa ce, pe un spor natural constant negativ in ultimul sfert de secol, a ajuns sa-și dubleze populația in ultimii șapte ani. Explicația este data de numarul mare de cetațeni nascuți in Republica Moldova care, pentru a putea munci in spațiul Uniunii…

- Pina in anul 2028, in Republica Moldova urmeaza sa fie creat un sistem de monitoring integrat al calitații aerului, raliat la cel al Uniunii Europene, prin aplicarea standardelor și prin transpunerea legislației europene la nivel național. Totodata, in decurs de zece ani, volumul emisiilor de poluanți…

- Pana in anul 2028, in Republica Moldova va fi creat un sistem de monitoring integrat al calitații aerului, raliat la cel al Uniunii Europene, prin aplicarea standardelor și prin transpunerea legislației europene la nivel național.

- Comuna Parva, judetul Bistrita-Nasaud, este prima unitate administrativ-teritoriala din Romania care a votat o ”Declaratie de Unire” cu Republica Moldova ca raspuns la un document similiar adoptat anul acesta de 34 de primarii din Republica Moldova. Documentul a fost adoptat in sedinta de Consiliu…

- Numarul localitatilor care au semnat o Declaratie simbolica de Unire cu Romania a ajuns la 34 odata cu semnarea, vineri, a documentului de catre satul Chetrosu din raionul Drochia. Documentul semnat de catre Consiliul satesc din Chetrosu se constituie intr-un demers adresat Presedintiei si Parlamentul…

- Campania electorala este in toi in Republica Moldova. In timp ce liberalii anunta ca deja a 15-a primarie a semnat o declaratie simbolica de unire cu Romania, socialistii afirma ca peste 100 de primarii au semnat declaratii de anti-unire.

- Eurodeputatul PSD Victor Boștinaru, vicepreședintele Grupului S&D pentru politica externa, a subliniat faptul ca extinderea Uniunii in Balcanii de Vest va ramane o prioritate pentru președinția romana a Consiliului, in condițiile in care, aceasta regiune este esențiala pentru viitorul Uniunii Europene.…

- Eurodeputatul PSD Victor Boștinaru, vicepreședintele Grupului S&D pentru politica externa, a atras atenția ca operațiunile militare ale Turciei impotriva majoritații kurde din Afrin risca sa pericliteze discuțiile de la Geneva, care raman singura cale inainte pentru o pace durabila in Siria. Declarația…

- Președintele Igor Dodon este revoltat de gestul al mai multor consilieri locali, care au votat simbolic declarația de Unire cu Romania. ”Noi suntem rabdatori, dar totul are o limita, fiindca cei obraznici nu stiu de bun simt. In aceste zile, unionistii sponsorizati si indemnati de unii ideologi imperialisti…

- "Suntem in anul Centenarului. Eu, ca presedinte, am denuntat Pactul Ribbentrop - Molotov, dar voi depune saptamana viitoare, cu semnatura mea si a celorlalti parlamentari PMP, un proiect de declaratie in care sa denuntam pactul Ribbentrop - Molotov si efectele lui. Avem obligatia sa facem acest lucru.…

- Presedintele Partidului Mișcarea Populara, Traian Basescu, a declarat, ieri seara, ca va depune alaturi de parlamentarii partidului sau un proiect de declaratie prin care sa denunte pactul Ribbentrop - Molotov si efectele lui, prin care Basarabia a intrat in sfera de influenta a Uniunii Sovietice.

- „Unirea cu Romania inseamna razboi civil. Noi, statalistii, nu vom permite nimanui sa lichideze Republica Moldova”, a declarat Dodon in cadrul editiei de joi seara a emisiunii de la NTV Moldova, potrivit paginii sale de Facebook. „Admit ca unele forte, constiente de faptul ca vor rata alegerile,…

- Presedintele Republicii Moldova, Igor Dodon, a anuntat ca va convoca Consiliul Suprem de Securitate dupa ce cateva localitati din Republica Moldova au votat declaratii de unire cu Romania, a informat miercuri Radio Chisinau.

- ”Traian Basescu a fost primit ca un erou eliberator la Nisporeni, acolo unde s-a intalnit duminica, 28 ianuarie, cu cetațenii orașului”, a scris site-ul B1.ro. ”Traian Basecu intampinat cu entuziasm și muzica patriotica la Nisporeni”, menționa, in aceeași zi, Deschide.md. ”Traian Basecu a participat…

- Europarlamentarul roman Marian Jean Marinescu considera ca cea mai usoara cale de integrare europeana a Republicii Moldova este prin Unirea cu Romania. In opinia sa, in Anul Centenarului este timpul potrivit ca Bucurestiul sa elaboreze un proiect de tara care ar viza Unirea celor doua maluri ale Prutului.

- Ex-presedintele Romaniei Traian Basescu este convins ca niciun partid politic de la Bucuresti nu este impotriva Unirii cu Republica Moldova, iar acest fapt ar urma sa fie demonstrat in scurt timp, atunci cand in Parlamentul roman va fi inaintat un proiect de declaratie ce vizeaza denuntarea Pactului…

- Senatorul Traian Basescu, liderul PMP, a declarat ca sunt patru comune din Republica Moldova care au semnat, prin locuitorii, primarii si secretarii acestora, pentru unirea cu Romania. Basescu a spus ca presedintele Republicii Moldova, Igor Dodon, a gresit cand i-a retras cetatenia moldoveneasca, deoarece…

- Europarlamentarul PSD Razvan Popa susține ca ar fi incorecta introducerea unor criterii subiective și politice pentru acordarea fondurilor europene. Conform lui Razvan Popa, o astfel de abordare ar contrazice exact principiul de baza al Uniunii Europene – respectiv solidaritatea intre statele membre.…

- „Pe drept, Romania are dreptul sa puna problema ca acesta (Basarabia) e teritoriu romanesc. Fiindca nu poate 2/3 din teritoriul Moldovei si 2/3 dintre cetatenii Principatului Moldovei sa duca si sa formeze un stat Romania, iar 1/3 sa se impotriveasca. Majoritatea intotdeauna decide in problemele aceasta”,…

- Agentia Medicamentului si Dispozitivelor Medicale (AMDM) a autorizat 186 de produse medicamentoase pentru comercializare pe teritoriul Republicii Moldova, in decembrie 2017. Marea majoritatea (68,8%) sint produse in țarile Uniunii Europene, 23,2% - in țarile CSI, 4,8% - in Republica Moldova, iar 3,2%…

- Partidul Socialistilor din Republica Moldova (PSRM) "condamna categoric intentia cetateanului roman Traian Basescu de a inainta in Parlamentul Romaniei o initiativa legislativa privind Unirea cu Republica Moldova", a transmis PSRM, miercuri, printr-un comunicat de presa. Socialistii moldoveni sustin…

- Partidul Socialiștilor din Republica Moldova condamna categoric intenția cetațeanului român Traian Basescu de a înainta în Parlamentul României o inițiativa legislativa privind Unirea cu Republica Moldova. Declarația a fost facuta de catre PSRM prin intermediul unui comunicat…

- Primarul Daniel Florea, despre scandalul din PSD. Edilul sectorului 5 se folosește de zicale din „ințelepciunea populara romaneasca” și de motto-ul oficial al Uniunii Europene pentru a-și indemna colegii social-democrați sa puna capat conflictului din partid. „Fie omul cat de prost/Mintea vine dupa…

- ”In varietate concordia" ("Unitate in diversitate"-deviza Uniunii Europene). Din intelepciunea populara romaneasca: 1. "Unirea face puterea". 2. "Numai meseriasul prost da vina pe scule". 3. "Fie omul cat de prost/Mintea vine dupa post". Decat sa ne folosim muschii…

- Politistii din cadrul Inspectoratului General pentru Imigrari (IGI) - Serviciul pentru Imigrari al judetului Galati, in cursul anului 2017, au asigurat managementul sederii si rezidentei, pe raza judetului pentru 1.857 de persoane, dintre care 1.309 straini din state terte, cei mai multi din Republica…

- Unirea Principatelor Romane din 1859 va fi sarbatorita de unionistii din Romania si Republica Moldova la Iasi, pe 24 ianuarie. Alianta pentru Centenar, care reuneste peste o suta de organizatii, ii indeamna pe unionisti sa marcheze impreuna sarbatoarea Micii Uniri, scrie Info Prut. In…

- Președintele Igor Dodon va propune în scurt timp cu concept de dezvoltare a Republicii Moldova pentru urmatorii ani. Declarația a fost facuta de catre șeful statului în cadrul unui interviu acordat pentru postul public de televiziune Moldova 1, transmite IPN. „Vine timpul…

- Autoritatile de la Bruxelles se pregatesc sa ceara o crestere importanta a contributiilor pentru viitorul buget pe termen lung al Uniunii Europene, dupa 2020, pentru a sustine puterea financiara a acesteia dupa Brexit si pentru a putea face fata unor noi obiective strategice, relateaza Financial…

- Peste 500 de persoane de pe ambele maluri ale Prutului s-au adunat astazi, la Falciu, pentru a cere unirea Romaniei cu Basarabia. Daca majoritatea tinerilor au ales sa mearga in cluburi pentru a sarbatori trecerea dintre ani, unioniștii din Ploiești, București, Cluj-Napoca, Barlad, Vaslui, Iași, Chișinau…