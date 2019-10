Bosquito a lansat o piesa noua si anunta ca va canta alaturi de cvartetul Passione la Arenele Romane

Stiri pe aceeasi tema

- Sambata, pe 19 octombrie, Bosquito va asteapta la Arenele Romane din Bucuresti (cort incalzit) la un eveniment cu totul si cu totul special: o lansare de album! Fanii vor avea parte de un sound diferit, electric dar care pastreaza spiritul care a consacrat trupa, alaturi de o productie inovatoare. In…

- La concertul organizat in weekend in memoria lui Teo Peter, prietenii și foștii colegi ai rockerului ucis intr-un accident de mașina in 2004 n-au plans doar pentru pierderea de acum 15 ani, ci și pentru Leo Iorga, care și-a facut apariția pe scena in scaun cu rotile. “N-am vrut ca lumea sa ma compatimeasca,…

- Pe 28 septembrie 2019, la Arenele Romane din Bucuresti, Deliric si Silent Strike se intorc pentru lansarea celui de-al doilea album impreuna: Deliric X Silent Strike II. 1. PROGRAM 19:00 - Open Doors 20:00 - Dj Nasa - Warm Up cu rep ca snap 21:00 - PORCT TV presents Urbanist Session Young Bloods Motherfucker:…

- Arena Nationala a fost neincapatoare noaptea trecuta, cand Metallica a ridicat in picioare cei peste 50.000 de mii de oameni veniti la al patrulea concert sustinut de legendara trupa de heavy-metal, in Bucuresti.

- Artista Laura Olteanu va canta sambata, 10 august, la Bucuresti, la protestul diasporei, la care sunt asteptati aproximativ 250.000 de oameni. Interpreta a lansat recent piesa „Romanie, draga mea", insotita si de videoclip, piesa dedicata in special romanilor din diaspora, romanilor de ...

- Careianul Manuel Chivari, cunoscut pentru participarea sa la Selecția Naționala Eurovision, lanseaza single-ul “Unde te duce inima”, sub egida TunedIn Records. Piesa este scrisa chiar de Manuel impreuna cu Alexandru Anghel, orchestrația fiind realizata de DJ Take. Piesa beneficiaza de un videoclip regizat…

- Peste 2 milioane 400 de vizualizari in numai 10 zile, a reușit o frumoasa tanara, originara din Rovinari, sa faca cu un videoclip urcat pe canalul youtube. Mirabela Cismaru sau Mira așa cum este cunoscuta in lumea artiștilor a reușit sa inregistreze un numar record de accesari cu noua…