Bosniac, suspect în atacurile din Paris din 2015 Barbatul, de 39 de ani, a carui identitate nu a fost dezvaluita de autoritatile germane, a fost arestat in noaptea de 19 spre 20 iunie. Potrivit politistilor si procurorilor, 'suspectul face obiectul unui mandat de arestare emis de autoritatile belgiene pentru presupusa sa sustinere pentru o organizatie terorista in legatura cu atacurile teroriste care au vizat in special sala de spectacole Bataclan' din Paris. In atacurile de acum patru ani din capitala Frantei, in mare parte pregatite din Belgia, au fost ucise 130 de persoane, dintre care 90 la Bataclan. Citeste articolul mai departe pe dcnews.ro…

Sursa articol: dcnews.ro

