- Mii de migranti, care traiesc in locuinte improvizate in Bosnia in speranta de a intra in Croatia, tara membra a Uniunii Europene, au nevoie de asistenta umanitara sporita odata cu sosirea iernii, a avertizat luni Federatia Internationala a Crucii Rosii si a Semilunii Rosii (FICR), relateaza AFP,…

- "Stim foarte bine, agentii economici din statele mai mici poate, si astazi ma refer la Romania, au un tratament din pacate diferit in tarile unde incearca sa faca business, in tarile prin care tranziteaza daca vorbim de companiile de transport si nu numai. Si exemplele sunt foarte multe. Sunt exemple…

- Aproximativ 100 de migranti, inclusiv familii cu copii, au campat in fata unui punct de frontiera intre Bosnia si Croatia, unde si-au petrecut noaptea de luni spre marti, cerand deschiderea trecerii, a anuntat politia marti dimineata, potrivit AFP preluata de Agerpres. 'Acesti oameni si-au…

- Ministrul ungar de externe, Peter Szijjarto, a afirmat vineri la Bruxelles ca este ''o veste buna'' faptul ca problema cotelor obligatorii de migranti este acum in afara agendei Uniunii Europene si ca ''fiecare a inteles ca nu vor fi nici un fel de cote obligatorii'', relateaza agentia MTI preluata…

- Croatia se asteapta sa indeplineasca criteriile tehnice pentru aderarea la spatiul Schengen de libera circulatie pana la finalul acestui an si spera sa devina membra in 2020, a afirmat marti Terezija Gras, secretar de stat in Ministerul de Interne croat, transmite Reuters, informeaza Agerpres. Croatia…

- Romania pierde mai mult de 10 miliarde de euro anual din cauza deficitului de talente (circa 6% din PIB-ul national), iar Uniunea Europeana pierde, din aceeasi cauza, 324 de miliarde de euro pe an, se arata intr-un studiu de specialitate. Companiile antreprenoriale din Europa considera ca…

- Autoritațile din Bosnia trebuie sa depuna mai mult efort pentru construirea unor adaposturi pentru migranți inainte de venirea iernii, in contextul in care sute de refugiați dorm sub cerul liber in zona graniței cu Croația, au transmis reprezentanții ONU, citați de Reuters, potrivit Mediafax.Peste…

- Nava Glarus a fost atacata de pirați în apele teritoriale ale Nigeriei. 12 marinari au fost rapiți, printre ei aflându-se și un român. Nava Glarus – pavilion Elveția – a fost atacata sâmbata dimineața de pirați în apele teritoriale nigeriene, la 45 mile SE…