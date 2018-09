Bosnia, pericol secesiune. Rusia, mesaj clar Lavrov a sosit in Bosnia cu doua saptamani inainte de alegerile prezidentiale si parlamentare din 7 octombrie, o vizita descrisa de media locale ca o demonstratie de sprijin pentru liderul sarbilor bosniaci Milorad Dodik, chiar daca ministrul rus a spus ca el nu face recomandari cine sa fie votat. Dodik, care candideaza pentru locul destinat sarbilor in cadrul presedintiei interetnice (tripartite) din Bosnia, a pledat in campania electorala pentru o autonomie mai larga a Republicii Srpska, al carei presedinte este, si secesiunea sa finala de Bosnia. Care este pozitia Rusiei



El… Citeste articolul mai departe pe dcnews.ro…

Sursa articol si foto: dcnews.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Serbia asteapta garantii ca va fi admisa in Uniunea Europeana in anul 2025 in cadrul oricarui acord privind situatia Kosovo, a afirmat presedintele sarb Aleksandr Vucic, intr-un interviu pentru Reuters, citeaza Mediafax.

- Cancelarul german, Angela Merkel, a avertizat, marti, ca un eventual acord de modificare a frontierei intre Serbia si Kosovo ar risca sa aiba repercusiuni in alte regiuni din Balcani, transmite agentia EFE.Merkel a facut aceste declaratii la conferinta de presa comuna cu premierul croat, Andrej…

- Cancelarul federal al Germaniei, Angela Merkel, a respins luni orice modificare de frontiere in Balcani, dupa ce atat lideri din Kosovo, cat si din Serbia au sugerat recent ca actualele frontiere sunt gata a fi negociate.

- Liderii statelor membre UE au fost de acord sa deschida discutiile privind aderarea Macedoniei si Albaniei la Blocul comunitar pana la sfarsitul anului 2019, cu conditia ca cele doua state balcanice sa progreseze in adoptarea reformelor judiciare si anticoruptie, relateaza agentia Reuters. Liderii…

- Radio Europa Libera (Radio Free Europe/ Radio Liberty, RFE/RL) vrea sa lanseze noi servicii de stiri in Romania si Bulgaria, in decembrie 2018, intr-o incercare de a consolida peisajul media din cele doua tari, potrivit unui comunicat de presa. In ambele cazuri, aceasta lansare va marca revenirea…

- Radio Europa Libera (Radio Free Europe/ Radio Liberty, RFE/RL) vrea sa lanseze noi servicii de stiri in Romania si Bulgaria, in decembrie 2018, intr-o incercare de a consolida peisajul media din cele doua tari, potrivit unui comunicat de presa. In ambele cazuri, aceasta lansare va marca revenirea…

- Regatul Unit isi va dubla practic finantarea pentru statele din Balcanii Occidentali si personalul de securitate din regiune pentru a contribui la combaterea crimei organizate, informeaza Reuters. Guvernul britanic a explicat ca isi mentine astfel angajamentul pentru stabilitate in Albania, Bosnia…

- Liderii statelor membre UE au fost de acord sa deschida discutiile privind aderarea Macedoniei si Albaniei la Blocul comunitar pana la sfarsitul anului 2019, cu conditia ca cele doua state balcanice sa progreseze in adoptarea reformelor judiciare si anticoruptie. Liderii UE au afirmat printr-un…