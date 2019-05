Bosnia, patria gunoaielor plutitoare Poluarea este unul dintre cuvintele de ordine in aceasta perioada, dar acțiunile lasa de dorit.Este cazul Bosniei, una dintre cele mai poluate țari europene, unde raurile și lacurile țarii arata mai mult a gropi de gunoi. Citeste articolul mai departe pe tvrinfo.ro…

Sursa articol si foto: tvrinfo.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Politia de frontiera a Bosniei si Hertegovina a dezmintit marti ca ar fi aplicat migrantilor tratamente inumane, dupa ce au fost difuzate imagini video cu oameni in centre de detentie de la frontiera care pareau a fi tinuti inchisi in custi, informeaza Reuters, potrivit agerpres.ro.Scurta…

- Aflat saptamana trecuta in Croația pentru a participa la un summit (16+1) ce a reunit China cu reprezentanți ai țarilor Europei centrale și de est, o componenta importanta a proiectului «Noile drumuri ale matasii», premierul chinez Li Keqiang a vizitat locul unde se construiește podul din localitatea…

- Varful Elvir Koljic (23 de ani) s-a accidentat in victoria obținuta de Bosnia contra Armeniei, scor 2-1, in preliminariile EURO 2020 și va rata cel mai probabil infruntarea dintre FCSB și CS U Craiova din play-off-ul Ligii 1. FCSB - CS U Craiova e duminica, de la 20:30, liveTEXT pe GSP.ro și in direct…

- Varful Elvir Koljic (23 de ani) s-a accidentat in victoria obținuta de Bosnia contra Armeniei, scor 2-1, in preliminariile EURO 2020 și va rata cel mai probabil infruntarea dintre FCSB și CS U Craiova din play-off-ul Ligii 1. FCSB - CS U Craiova e duminica, de la 20:30, liveTEXT pe GSP.ro și in direct…

- Inainte ca armatele franco engleze sa ajunga la Varna, otomanii incercasera in Dobrogea sa reziste in fata armatelor rusesti. Comandantul fortelor turcesti era Omar Pasa, un foarte bun strateg si un militar cu o larga viziune. El era de fapt sarb la origine, iar numele sau real era Mihajlo Latas. Se…

- SUA și UE au denunțat duminica un miting desfașurat la Vișegrad, in estul Bosniei, unde membrii unei mișcari ultranaționaliste sarbe, a "cetnicilor“, au cantat ca pe raul Drina va "curge din nou sange", conform AFP.

- Participarea ministrului delegat pentru afaceri europene, George Ciamba, in calitate de reprezentant al Presedintiei Consiliului UE, la sesiunea plenara a Parlamentului European de la Strasbourg Ministrul delegat pentru afaceri europene, George Ciamba, a participat, la data de 12 februarie 2019, la…

- Angajamentul strategic al Bosniei si Hertegovinei de a inainta catre Uniunea Europeana, dovedit prin cererea de aderare din urma cu trei ani, "trebuie tradus" in rezultate palpabile, inclusiv in domeniile statului de drept, al libertatii de exprimare si al luptei antiradicalizare, a declarat, marti,…