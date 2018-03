Stiri pe aceeasi tema

- Cel putin 37 de persoane au murit, alte cateva zeci, printre care si copii, sunt disparute in incendiul care a izbucnit duminica intr-un centru comercial in Siberia, scrie BBC. Primele informatii indicau cel putin patru morti, trei fiind copii, si cateva zeci de raniti.

- Atacatorul care trimite bombe prin curierat a facut o noua victima, dupa ce un muncitor FedEx a fost ranit in urma unei explozii produse din cauza unui pachet la un centru de sortare din Texas, SUA. Potrivit Metro , pachetul era de marime medie și a fost detonat pe banda rulanta, intr-o o cladire in…

- A fost finalizat proiectul tehnic al Podului Centenarului, pod care va fi construit in locul fostei pasarele de la Centru de Calcul. Lucrarile urmeaza sa fie finalizate pana la sfarsitul lunii noiembrie, municipalitatea dorind sa-l inaugureze in 1 Decembrie 2018, la implinirea a 100 de ani de la infaptuirea…

- Comisia Europeana (CE) a aprobat pentru Romania suma de 272 de milioane euro pentru constructia autostrazii Sebes-Turda. Autostrada Sebes – Turda are in total 70 de kilometri si ar fi trebuit finalizata in 2016. Lucrarea este impartita pe patru loturi, dintre care 3 si 4 sunt cele mai avansate, iar…

- Studiile de fezabilitate pentru constructia a trei spirale regionale la Craiova, Iasi si Cluj-Napoca vor fi finalizate in octombrie, a declarat, marti seara, Rovana Plumb, ministrul Fondurilor Europene, la Realitatea TV. "150 milioane euro sunt alocati din fondurile europene, structurale…

- La data de 01 martie, in jurul orei 15.00, polițiști din cadrul Secției 6 Poliție Rurala Florești, s-au sesizat din oficiu și au reținut pentru 24 de ore un barbat de 56 de ani, din Cluj-Napoca, care ar fi sustras dintr-un centru comercial de pe raza comunei Florești mai multe pachete de carne de vita.…

- Ministrul Sanatatii, Sorina Pintea, a declarat, luni, ca urmeaza sa fie pregatita o hotarare de guvern pentru constructia unui nou centru de transfuzii in Bucuresti, fiind deja alocat un teren pentru aceasta cladire de catre primarie, in urma unei decizii a CGMB.

- Sorana Cirstea a ”explodat”: ”Romania nu in Simona Halep”. Sportiva din Targoviște are și alte nemulțumiri: ”Pe noi nu ne-a ajutat nimeni”. Sorana Cirstea (27 de ani) e deranjata ca toata lumea plange absența Simonei Halep din echipa Romaniei care va infrunta Canada la sfarșitul saptamanii. „Romania…

- EY Romania a deschis campania de recrutare de juniori, prin care va angaja peste 150 de studenti si absolventi din intreaga tara, care se vor alatura companiei in birourile EY din Bucuresti, Cluj-Napoca, Iasi si Timisoara.

- Hotel Double Bed Bed Sleep Room Bedroom Asociatia Life Education for All ofera cazare gratuita pentru parintii cu venituri modeste (pana in 3000 de lei/familie) care vin la Cluj-Napoca pentru internare sau evaluare cu copiii lor bolnavi cronic. Doar in limita locurilor disponibile, pentru un pret modic,…

- Dezvoltatorii de spatii logistice si industriale vor livra in acest an, in Bucuresti, peste 300.000 de metri patrati, mai mult de jumatate din totalul anuntat pentru 2018. Timisoara dispare din topul oraselor cu cele mai mari livrari de spatii logistice si industriale in 2018, clasamentul fiind completat…

- Cele mai bune jucatoare de tenis ale Canadei, Eugenie Bouchard (121 WTA) si Francoise Abanda (126 WTA) nu fac parte din echipa convocata pentru meciul cu Romania, din primul tur al Grupei Mondiala II a Fed Cup, potrivit site-ului federatiei canadiene de profil. Capitanul nejucator Sylvain…

- Capitanul nejucator Florin Segarceanu a convocat jucatoarele romane de simplu cel mai bine clasate, Simona Haelp, locul 2 WTA, Sorana Cirstea, locul 36 WTA, si Irina-Camelia Begu, locul 37 WTA, plus Raluca Olaru, locul 45 WTA la dublu, pentru intalnirea cu reprezentativa Canadei, din Grupa a II-a mondiala…

- La dezbaterea bugetului municipiului Cluj-Napoca s-au facut o serie de propuneri și s-au discutat variante de extindere a liniei de tramvai pâna în Florești. Primarul Emil Boc a spus ca este greu de introdus tramvaiul spre Iulius Mall, dar ca va fi introdus…

- Elevii Școlii de Agenți de Poliție ”Septimiu Mureșan” Cluj-Napoca, seria ianuarie – noiembrie 2018, au avut luni, 29 ianuarie, prima lor zi de școala in uniforma de poliție. La cursul festiv, conducerea instituției a prezentat curricula educaționala, corpul profesoral și baza logistica celor 300 de…

- Polițiștii clujeni au desfașurat, joi, o serie de controale în trafic, pe raza municipiului Cluj-Napoca.”La data de 25.01.2018, politisti din cadrul Poliției municipiului Cluj-Napoca, Biroul Rutier au organizat o actiune pe linie de pietoni și acordare prioritate pietoni,…

- 2017 a reprezentat un boom al creșterilor prețurilor de pe piața imobiliara. În 2017, 8 cartiere din Cluj-Napoca, plus Floreștiul au avut o creștere procentuala a prețurilor de vânzare ale apartamentelor de pâna la 23,4%, media acestora fiind de 14,24%. Înca…

- In urma perchezițiilor de ieri, procurorii DIICOT Cluj au retinut 14 persoane banuite ca vindeau online medicamente luate fara reteta Cele 14 persoane vor fi prezentate vineri instantei cu propunere de arestare preventiva pentru 30 de zile. Procurorul sef al DIICOT Cluj, Florin Mornaila a declarat…

- Polițiștii clujeni au depistat, marți seara, un conducator auto care se afla beat la volan și fara permis, dupa ce acesta a cauzat un accident rutier.”La data de 24.01.2018, în jurul orei 21:45, politisti din cadrul Politiei municipiului Cluj-Napoca, Biroul Rutier, au depistat…

- La invitatia Despartamantului ASTRA ,,Vasile Moga” Sebes, in cadrul ciclului de conferinte ,,Si Sebesul a facut Unirea!”, istoricul Ioan Bolovan, prorector al Universitatii ,,Babes-Bolyai” Cluj-Napoca, va conferentia la Sebes, despre dimensiunea mioritica a Marii Uniri. In cadrul acestei manifestari…

- Cea mai recenta camera lansata de Panasonic este disponibila la precomanda numai pâna la finele lunii ianuarie. Iata cum te poți asigura ca vei fi unul dintre primii clienți care vor cumpara aceasta camera și care, odata cu ea, vor primi și un certificat de garanție pentru 5 ani. Pașii…

- Luna aceasta s a desfasurat concursul de admitere la scolile de politie Campina si Cluj Napoca. Potrivit Politiei Romane, calendarul de admitere a fost devansat. Astfel, activitatile au inceput pe 10 ianuarie si au durat pana la data de 20 ianuarie ndash; ziua examenului scris. Durata studiilor de aceasta…

- Din fiecare tren care ajunge in Gara de Nord coboara zeci de protestatari dotati cu steaguri si bannere. Manifestantii se vor alatura celorlalte grupuri care ajung in Capitala. Demonstrantii intentioneaza sa opreasca la sediul Avocatului Poporului, la Curtea Constitutionala a Romaniei si la Consiliul…

- Cercetarea a luat în considerare date adunate în anul 2015 și a facut obiectul unui studiu doctoral realizat de Andrei chirica în cadrul FSPAC. Studiu s-a bazat pe o ancheta sociologica și a analizat cheltuielile generate în economia municipiului Cluj-Napoca prin intermediul…

- Jaguar Land Rover va deschide un centru de inginerie software in Irlanda, acolo unde 150 de oameni vor lucra la dezvoltarea unor tehnologii autonome si pentru electrificarea autoturismelor. 0 0 0 0 0 0

- La sfarșitul lui 2016, Jaguar Land Rover spunea ca jumatate din gama sa de modele va fi electrica sau hibrida pana in 2020, fiind scoasa din discuție opțiunea unor mașini cu tehnologii autonome.

- Primaria din Cluj-Napoca a alocat primii bani pentru viitorul metrou din oras. Deocamdata, 3 milioane de lei vor fi cheltuiti cu studiul de fezabilitate. Transportul in comun subteran ar putea deveni o realitate abia peste 10 ani.

- CLUJ-NAPOCA (MEDIAFAX) - Mai multe carti vechi din secolele XVI-XVII sunt expuse, luni, in premiera, la Biblioteca Academiei Romane din Cluj-Napoca, acestea fiind scrise in limba romana cu diferite caractere, printre care chirilice cursive, chirilice...

- Președintele Romaniei, domnul Klaus Iohannis, a acordat Inaltul Patronaj pentru un numar de cinci evenimente culturale care se vor desfașura in cursul anului 2018, potrivit unui comunicat remis STIRIPESURSE.RO. Este vorba, mai exact despre: Ediția a XIII-a a Festivalului Internațional…

- Un sofer beat la volan a lasat fara curent electric mai multe case dintr-o localitate din Bistrita dupa ce s-a izbit violent de un stalp de electricitate, informeaza Romania TV. In urma impactului soferul a fost ranit. Citeste si FLAVIA, asistenta de la Neata cu Razvan si Dani, IMPLICATA intr-un…

- Premierul Mihai Tudose trebuie sa isi retraga declaratia privind autonomia Tinutului Secuiesc, a declarat, la RFI, presedintele UDMR, Kelemen Hunor, care se declara socat si asteapta scuze de la prim-ministru. Liderul UDMR mai spune ca aceste afirmatii nu pot ramane fara consecinte. Premierul Mihai…

- Polițiștii au desfașurat o acțiune de amploare la periferia municipiului Cluj-Napoca, pentru creșterea siguranței cetațenilor, depistarea celor care comit fapte ilicite și a celor care se sustrag cercetarilor, ori sunt urmariți in temeiul legii. In cadrul acțiunii, polițiștii au depistat un urmarit…

- La Scoala de Agenti de Politie „Septimiu Muresan” Cluj-Napoca, inca de la orele diminetii, primii candidati la concursul de admitere sesiunea ianuarie 2018 s-au prezentat pentru a-si ridica legitimatiile de concurs. Activitatea va continua si maine. De vineri, 12 ianuarie, incepe contravizita medicala,…

- Ceea ce parea a fi un accident rutier s-a dovedit a fi o moarte naturala. Un barbat de 55 de ani, din Cluj-Napoca, a sfarșit in trafic, pe strada Porțelanului din Cluj-Napoca. Barbatul a cazut pur și simplu de pe bicicleta și a murit, marți dimineața. Potrivit martorilor, barbatul nu a fost atins de…

- Lara Fabian va susține, în 2018, un nou concert la Cluj-Napoca si unul la Bucuresti. Concertele fac parte din turneul mondial de promovare a albumului ”Camouflage”. ”Lara Fabian, mult îndragita artista de catre publicul…

- Cateva sute de persoane participa, duminica seara, la un protest in municipiul Cluj-Napoca, oamenii scandand, intre altele, ”Justitie, nu coruptie”, ”Nu vrem sa fim condusi de hoti”, ”Legea-i a poporului, nu a dictatorului”.Protestatarii s-au strans la Monumentul Memorandistilor din muncipiu,…

- Clujul ieste in strada pentru democratie si justitie si in 2018 Clujenii vor iesi duminica in strada pentru democratie si justitie. Prostestul, la care si-au anuntat virtual participarea mii de persoane, va incepe la ora 18.00, iar punctul de intalnire estepi Monumentul Memorandistilor. 1. Vrem…

- Sanda Ileana Pelea – un nume pe care l-ați mai intalnit in paginile cotidianului Jurnal Aradean. S-a scris despre participarile și perfomanțele ei la olimpiadele de limba romana la care a spus prezent din clasa a V-a pana in clasa a X-a. Ultima data numele Sandei a aparut in ziar cand a trecut „examenul…

- NEWS ALERT Sesizari la DIICOT in cazul Lucan: "Nu facea Lukmed fara domnul Boc" - VIDEO Emanuel Ungureanu, vicepresedintele Comisie de Sanatate din Camera Deputatilor si omul de la care a pornit dosarul doctorului Mihai Lucan, a facut, timp de 3 ore, mai multe declaratii miercuri la DIICOT, sustinand…

- Un accident rutier a avut loc luni dimineața in jurul orei 10:30 pe DN1C , pe raza localitații Fundatura. Din primele informații primite de la fața locului reiese faptul ca, un tanar de 22 de ani din Satu Mare, in timp ce se deplasa pe direcția de mers Gherla spre Cluj Napoca, din cauza oboselii […]

- Cluj-Napoca, 31 dec /Agerpres/ - Unul dintre cele mai mari orase din Romania, Cluj-Napoca este in mod egal un pol cultural si un centru administrativ, cu importante voci atat in domeniul justitiei, cat si al economiei sau al politicii. Efervescenta vietii acestui oras este sustinuta si de faptul…

- Orchestra Simfonica „Napocensis” din Cluj Napoca a sustinut un „Concert de Sarbatori” la Palatul Cultural Blaj, ieri, 28 decembrie 2017, primul mare eveniment gazduit de acest edificiu dupa reabilitare. Intr-un decor superb, o sala arhiplina a vibrat pe acordurile muzicii, cantecele si colindele de…

- Specialistii lanseaza previziuni sumbre pentru piata imobiliara in 2018. Pretul apartamentelor ar putea creste cu aproximativ 8% in 2018, dupa scumpirile semnificative din piata imobiliara inregistrate anul acesta. Supriza, cele mai scumpe apartamente nu sunt in București, ci la Cluj. Daca in…