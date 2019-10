Bosch intenţionează să elimine peste 2.000 de locuri de muncă în Germania 'Din cauza tranzitiei spre mobilitatea electrica, Bosch este in discutii cu reprezentantii personalului pentru a elimina 800 de posturi in 2020 la uzinele de la Feuerbach si Schwieberdingen', a declarat vineri un purtator de cuvant al companiei. Exista insa posibilitatea ca 500 din aceste locuri de munca sa poata fi pastrate printr-o reducere a programului de munca, a adaugat purtatorul de cuvant. Intr-o a doua etapa, care ar urma sa aiba loc in 2021, Bosch intentioneaza sa elimine alte 800 de posturi la acelasi uzine. Cele 1.600 de posturi se adauga altor 1.000 de locuri de munca pe… Citeste articolul mai departe pe dcnews.ro…

Sursa articol: dcnews.ro

Stiri pe aceeasi tema

- In perioada 25 octombrie – 24 noiembrie, Marius Turda, profesor la Oxford Brookes University si director al Centrului de Istorie a Medicinei al aceleiasi universitati, va lansa la Cluj, Iasi, Timisoara, Oradea si Bucuresti volumul Istorie și rasism. Ideea de rasa de la Iluminism la Donald Trump, aparut…

- Claudiu Istodor, 60 de ani, se numara printre cei mai apreciați actori din Romania, insa drumul lui profesional nu a fost unul lin. Partenerul de viața și de serial al Maiei Morgenstern a devenit interesat de teatru in timpul liceului, cand a facut și primele demersuri in acest sens, insa cu admiterea…

- Bosch, lider global in furnizarea de tehnologii și servicii, a incheiat anul fiscal 2018 cu vanzari consolidate in valoare de 2,1 miliarde de lei (452 de milioane de euro) in Romania, inregistrand astfel o creștere de aproape noua procente in comparație cu anul precedent. Vanzarile totale nete, incluzand…

- In 20 august, la ora 9, la Biserica Militara din Piața 700 va fi organizata o slujba de pomenire a eroilor și veteranilor de razboi din Regimentul 6 Artilerie Grea roman. La ceremonie este invitat și veteranul de razboi Constantin Calina, in varsta de 99 de ani. Evenimentul este organizat…

- Un fost director din Arad primește o indemnizație de șomaj in valoare de 15.824 de lei. In topul veniturilor din șomaj mai mari decat salariile considerate bune se afla și un alt manager, din Sibiu, care primește 9.933 de lei pe luna, dar și un inginer electrotehnist din Cluj care incaseaza fara sa…

- Grupul german Robert Bosch estimeaza ca nu-si va putea atinge tinta de profit anul acesta, in urma stagnarii vanzarilor, care va avea consecinte asupra fortei de munca, pe fondul inrautatirii perspectivelor in industria auto, a afirmat directorul general Volkmar Denner, intr-un interviu acordat publicatiei…

- Bosch este cel mai mare furnizor de componente auto si de tehnologie in domeniul motoarelor diesel, printre ai carui clienti se afla cei mai importanti producatori auto globali, de la Volkswagen AG la General Motors si Fiat Chrysler (FCA).Compania estima anterior o crestere a veniturilor…

- Bosch este cel mai mare furnizor de de componente auto si de tehnologie in domeniul motoarelor diesel, printre ai carui clienti se afla cei mai importanti producatori auto globali, de la Volkswagen AG la General Motors si Fiat Chrysler (FCA).Din cauza declinului mai accentuat al productiei,…