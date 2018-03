Stiri pe aceeasi tema

- BSH Hausgerate, filiala a grupului Bosch, a achiziționat un teren de 40 de hectare pentru construirea unei fabrici de mașini de spalat la Simeria. Grupul spune ca va investi 110 milioane euro in țara, iar numarul de angajați va fi de 700.

- ♦ Ziarul Financiar organizeaza luni 2 aprilie la hotelul Marriott din Capitala conferinta „Investiti in Romania“, un eveniment la care vor participa cei mai mari investitori (straini si romani), cele mai importante companii, cei mai mari angajatori, cei mai mari antreprenori romani si fonduri de…

- La cinci luni de la tragedie, Inspectoratul Teritorial de Munca (ITM) Hunedoara a finalizat ancheta in cazul exploziei din subteranul Minei Uricani. Potrivit inspectorilor, deflagratia fiind cauzata de aprinderea unei tigari intr-un loc nepermis in care exista o concentratie de metan, a informat…

- La 21 martie 2008, grupul Ford Motor Company a semnat contractul de achizitie a pachetului majoritar de actiuni pentru preluarea uzinei de la Craiova si a demarat o investitie initiala de peste 675 de milioane de euro prin care aceasta unitate de productie urma sa se transforme intr-o fabrica de inalta…

- Angajatorii din 11 state europene ofera, prin intermediul retelei Eures Romania, peste 1.400 de locuri de munca vacante pentru romanii care doresc o slujba in strainatate. Cele mai multe posturi vacante sunt in Germania.

- Cum a ajuns Nadia Maierean zidarița și șoferița de camion in Italia. Romanca a vrut sa demonstreze ca poate practica meserii in care, ani la randul, au fost promovați predominant barbații. Timp de 10 ani a lucrat pe șantiere de construcții ca zidar, și, pentru ca a vrut sa-și gaseasca un alt loc de…

- AJOFM Hunedoara prognozeaza pentru luna aprilie 2018, in conformitate cu Planul de Formare Profesionala al judetului Hunedoara, organizarea a 8 programe de formare profesionala pentru somerii si persoanele in cautarea unui loc de munca. Programe de calificare: Instalator instalatii tehnico-sanitare…

- Angajatorii americani au creat in luna februarie cel mai mare numar de locuri de munca din ultimele 18 luni, depasind cu mult estimarile analistilor, dar cu toate acestea rata somajului a ramas nemodificata la 4,1 la suta.

- „Avem disponibile 287 posturi in servicii, dintre care 27 in comert, 66 in hoteluri si restaurante si 194 in alte activitati de servicii. In intervalul mentionat au fost anuntate vacante 117 de posturi in confectii, 244 in constructii, 90 in industrie si 19 in Sanatate si Asistenta Sociala", a adaugat…

- Germania vrea sa angajeze sute de romani, nemții cautand 700 de persoane pentru a le angaja prin Agenția Naționala pentru Ocuparea Forței de Munca. Cei interesați de un loc de munca pe plaiuri nemțești trebuie sa știe ca potrivit datelor rețelei EURES, sunt disponibile: 400 job-uri manipulant bagaje,…

- Mutare fulger pe o importanta piața. Un gigant elvețian va ridica, de la zero, o noua fabrica in țara noastra. Este o investiție uriașa care va crea sute de locuri de munca și va face ca Romania sa devina cunoscuta intr-un domeniu vital.Potrivit Bugetul.ro, compania s-a aflat printre cei șase…

- In baza de date a AJOFM Dambovita sunt inregistrate astazi 466 de locuri de munca, din care: – 30 pentru Post-ul 466 de locuri de munca disponibile in județul Dambovița, prin AJOFM apare prima data in Gazeta Dambovitei .

- Mutare de proporții a unui gigant cu o istorie de sute de ani! Reprezentanții colosului au fost cei care au facut anunțul. Potrivit oficialilor companiei, o importanta fabrica din țara noastra va fi readusa la viața.Grație acestei impresionante mutari facute pe piața locala, se vor crea noi locuri de…

- Un gigant de pe piața locala face o mutare de proporții. Lider pe segmentul sau de piața, acesta a luat decizie de a construi o noua fabrica, informeaza Bugetul.ro.Prin aceasta mutare, colosul creeaza sute de noi locuri de munca. Anunțul a fost facut de reprezentanții companiei. Citește AICI…

- Arctic, cel mai mare jucator de pe piata locala de electrocasnice, detine in Romania o fabrica la Gaesti, judetul Dambovita si construieste in prezent o noua unitate de productie la Ulmi, in acelasi judet. In noua fabrica unde se vor produce masini de spalat se vor angaja pana in 2024 aproape 500 de…

- In timpul unui control de rutine, politistii din Hunedoara au observat ca un sofer a facut cale intoarsa in momentul in care i-a vazut. Si-au dat seama ca ceva nu este in regula si au pornit in urmarirea lui. Cand a vazut ca politistii sunt pe urmele lui, barbatul a calcat pedala de acceleratie.…

- Romanii care doresc sa lucreze in domeniul agricol in Danemarca pot opta, pana la data de 20 februarie 2018, pentru unul dintre cele 100 de locuri de munca sezoniere puse la dispozitie prin intermediul EURES Romania, la recoltat mazare.

- AJOFM Satu Mare ofera celor interesati un numar de 272 locuri de munca vacante dintre care 21 sunt pentru persoanele cu studii superioare. Structura pe meserii : MESERIA Locuri ACOPERITOR METALE 5 AGENT COMERCIAL 2 AGENT DE SECURITATE 10 AGENT DE VANZARI 8 AGENT DE VOIAJ 1 ARHIVAR 1 ASISTENT MEDICAL…

- In aceasta perioada, in evidenta A.J.O.F.M Teleorman sunt inregistrate un numar de 222 locuri de munca, puse la dispozitie de catre 33 agenti economici, in domenii de activitate, precum: industrial, alimentatie publica, vanzari, paza si ordine publica, economic, administrativ, medical, confectii textile,…

- Potrivit datelor rezultate din ofertele angajatorilor, in evidențele Agenției Județene pentru Ocuparea Forței de Munca (AJOFM) sunt inregistrate 348 de posturi disponibile, astfel: Agenția Locala Vaslui – 183, Agenția Locala Barlad – 41, Agenția Locala Huși – 124. Agenția Locala Vaslui, str. Spiru Haret,…

- Angajatorii din Spatiul Economic European ofera, prin intermediul retelei EURES Romania, 823 locuri de munca vacante, dupa cum urmeaza: Spania – 161 locuri de munca: 150 agricultor, 4 muncitor ferma de porci, 3 tehnician, 3 strungar CNC; 1 supervisor ferma ...

- Aprobarea bugetului si a listei de investitii pentru Unitatea de Asistenta Medico Sociala Agigea, condusa de medicul Ovidiu Preda, a creat tensiuni in sedinta de Consiliu Judetean. Alesii liberali au reclamat faptul ca in buget este prevazuta, printre altele, achizitia a doua masini de spalat profesionale…

- Veste buna pentru cei care iși cauta un loc de munca in strainatate. Angajatorii din Spatiul Economic European pun la dispozitia lucratorilor romani, prin intermediul retelei Eures, un numar de 823 de locuri de munca, cele mai multe in Spania, Malta si Germania.

- Reprezentantii firmei baimarene EDS ELECTRIC demareaza implementarea unui proiect cu finantare europeana, in valoare de peste 1,5 miloane lei, din care 889 mii lei reprezinta bani nerambursabili. Prin respectivul proiect se urmareste dezvoltarea durabila si competitiva a activitatii de prestare a serviciilor…

- Fiecare contract nou pentru inchirierea de spatii de birouri incheiat anul trecut in Bucuresti a generat cel putin 130 de locuri de munca noi. Zonele Dimitrie-Pompeiu si cea de Sud conduc in top, cu peste 200 de noi locuri de munca, potrivit celui mai recent raport pe piata realizat de JLL.

- La nivel național, peste 27.800 de locuri de munca sunt vacante, cele mai multe fiind in Bucuresti si in judetele Prahova, Arad si Timis, in timp ce in Buzau si Giurgiu sunt vacante mai putin de 50 de locuri de munca, fiind cautati in special vanzatori, agenti de securitate si muncitori necalificati…

- Potrivit datelor rezultate din ofertele angajatorilor, in evidențele Agenției Județene pentru Ocuparea Forței de Munca (AJOFM) sunt inregistrate 365 de posturi disponibile, astfel: Agenția Locala Vaslui – 173, Agenția Locala Barlad – 47, Agenția Locala Huși – 145. Agenția Locala Vaslui, str. Spiru Haret,…

- Amplasarea aparatelor radar: DN 7 Deva – Santuhalm – Simeria DJ 687 Cristur – Hunedoara DJ 687 Hunedoara – Hasdat DN 66 Calan – Bacia DN7 Mintia – Vetel DN7 Vetel – Lesnic DN7 Lesnic – Sacamas DN7 Ilia – Gurasada DN7 Gurasada – Burjuc DN7 Burjuc-Zam Deva, Calea Zarand; Santuhalm; DN 76…

- Noi locuri de munca in Moldova. Compania romaneasca Antibiotice Iași vrea sa iși deschida reprezentanțe in țara noastra și in Ucraina. O decizie finala in acest sens urmeaza sa fie luata de actionari la la adunarea din 5 martie. Antibiotice Iași este unul dintre cei mai importanți producatori de medicamente…

- Potrivit datelor rezultate din ofertele angajatorilor, in evidențele Agenției Județene pentru Ocuparea Forței de Munca (AJOFM) sunt inregistrate 317 posturi disponibile, astfel: Agenția Locala Vaslui – 110, Agenția Locala Barlad – 64, Agenția Locala Huși – 143. Agenția Locala Vaslui, str. Spiru Haret,…

- Fiecare leu acordat in tichete de masa aduce incasari bugetare de 40 de bani, iar pentru fiecare leu de contribuții sociale scutite de la plata intra in economia locala aproape 4 lei, reiese dintr-o analiza realizata de Academia Romana – Centrul de Cercetari Financiare și Monetare „Victor Slavescu”…

- Angajatorii din Spatiul Economic European pun la dispozitia lucratorilor romani, prin intermediul retelei Eures, un numar de 667 de locuri de munca, cele mai multe in Spania, Germania si Danemarca.

- Potrivit datelor furnizate de agentii economici privind locurile de munca vacante, in evidentele Agentiei Nationale pentru Ocuparea Fortei de Munca (ANOFM) ieri, 29 ianuarie, erau inregistrate, la nivelul intregii țari, 22.618 locuri de munca, in județul Cluj fiind disponibile peste 700. Situația locurilor…

- Teleormanenii aflați in cautarea unui loc de munca au de unde alege. Pentru saptamana aceasta, 26 de agenți economici au pus la bataie nu mai puțin de 260 de locuri de munca. Domeniile de activitate sunt diversificate și se adreseaza tuturor categoriilor sociale. Pentru persoanele cu studii superioare…

- Alina Buliarca, in varsta de 35 de ani, povestește ca, dupa 11 ani de studii superioare și o facultate terminata cu media 9.72, s-a trezit șomera. Pentru ca nu reușea sa iși gaseasca un loc de munca, femeia s-a inscris la studiile de doctorat, pentru care a platit o taxa anuala de 5.000 de lei. Cursurile…

- Angajari în strainatate 2018. Sunt circa 700 de locuri de munca pentru români în Europa disponibile în reteaua Eures, cele mai multe, în Spania, Germania si Danemarca. Sunt aproape 700 de posturi vacante în reteaua Eures, cele mai multe fiind în…

- Romanian Military Vehicle Systems (RMVS) va finaliza in anul 2020 productia primului transportor blindat 8×8 AGILIS din cele 400 vehicule de acest tip cu care va fi dotata armata romana, se arata intr-un comunicat al companiei. Compania mixta romano-germana Romanian Military Vehicle Systems (RMVS) a…

- Mii de abonati sunt fara electricitate in Alba, Arges, Bacau, Braila si Hunedoara, mai multe tiruri au ramas blocate pe diferite drumuri nationale, in unele judete acestea sunt impracticabile din […]

- Timisoara ramane in continuare o piata atractiva pentru personalul calificat aflat in cautarea unei slujbe, iar programatorii si dezvoltatorii de soft sunt cei mai solicitati. Firmele din orasul de pe Bega au lansat pe unul dintre principalele portaluri de recrutare mii de oferte.

- Potrivit datelor rezultate din ofertele angajatorilor, in evidențele Agenției Județene pentru Ocuparea Forței de Munca (AJOFM) sunt inregistrate 206 posturi disponibile, astfel: Agenția Locala Vaslui – 107, Agenția Locala Barlad – 52, Agenția Locala Huși – 47. Agenția Locala Vaslui, str. Spiru Haret,…

- Conform datelor transmise de Agentia Nationala pentru Ocuparea Fortei de Munca (ANOFM), angajatorii din Spatiul Economic European ofera, prin intermediul retelei EURES Romania, 903 locuri de munca vacante, iar cele mai multe - 330 - sunt in Portugalia pentru culegatori de zmeura. In Spania,…

- Locuri de munca la o fabrica din Alba Iulia: – responsabil vanzari – responsabil personal/dezvoltare umana – responsabil producție Cerințe: studii medii/superioare, experiența medie (constituie un avantaj), program 8h/zi – mecanic – electrician Cerințe: studii de specialitate, experiența medie (constituie…

- Un tanar din judetul Hunedoara s-a ales cu dosar penal in Alba, dupa ce a condus o masina, fara permis. A fost oprit de politie, pe DN74A, la Abrud. Potrivit IPJ Alba, in 7 ianuarie, in jurul orei 20.30, politistii rutieri din Abrud l-au depistat pe un barbat de 34 de ani, din comuna Buces, […]

- Companiile poloneze au creat 254.000 de locuri de munca in perioada ianuarie-noiembrie 2017, cel mai ridicat nivel din 2007, cand au fost create 238.000 de noi pozitii, scrie Warsaw Voice. In sectorul manufacturier au fost create 92.000 de noi locuri de munca, in timp ce in sectorul serviciilor…

- Peste 550 de locuri de munca sunt vacante in Spatiul Economic European, cele mai multe fiind in Spania, in agricultura, in Malta, unde se cauta soferi de autobuz, si in Germania, unde, de asemenea, sunt posturi libere pentru soferi, dar si salvamari.

- Tunelul din Muntii Hunedoarei care a fost sapat in vremea auto-ungarilor se afla la cativa kilometri de Castelul Corvinilor, intr-o zona in care natura ofera peisaje spectaculoase. Lung de aproape 800 de metri, tunelul sapat in munte a fost inaugurat in anul 1900 si se numara printre putinele constructii…

- Doar 23 de intreprinzatori si-au primit pana acum banii in cadrul programului Start-Up Nation, din cei peste 8.000 de castigatori ai granturilor de pana la 200.000 de lei oferite de statul roman pentru proiectele lor de afaceri. Reprezentantii Ministerului pentru Mediul de Afaceri (MMACA)…

- Peste 16.300 de locuri de munca sunt vacante la nivel national, cele mai multe fiind in Capitala, dar si in judetele Prahova, Arad si Timis, potrivit statisticilor Agentiei Nationale pentru Ocuparea Fortei de Munca ...

- Peste 16.4900 de locuri de munca sunt vacante la nivel national, cele mai multe fiind in Capitala si in judetele Arad, Prahova si Timis, in timp ce in Bacau, Suceava si Caras-Severin sunt cele mai putine locuri de munca libere, potrivit Agentiei Nationale pentru Ocuparea Fortei de Munca (ANOFM).Citește…