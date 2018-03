Stiri pe aceeasi tema

- Mia de joburi este o tinta fixata de edilul Resitei, care ne-a dezvaluit ca am avea la usa chiar investitori mari, care deocamdata se ascund in spatele confidentialitatii. In ultima perioada, municipalitatea resiteana a luat in maini fraiele la capitolul atragerii de investitori. Si s-a inceput…

- Romania figureaza in topul regiunilor cu cele mai mari scaderi a gradului de ocupare a forței de munca din Uniunea Europeana, fiind vizate locurile de munca ocupate din Oltenia și Moldova. De cealalta parte, cea mai mare creștere a ocuparii forței de munca a fost in Polonia (+4,8 la suta) și Spania…

- Lipsa finantarii proiectelor de investitii pentru modernizarea caii ferata a dus la cresterea accidentelor, Romania plasandu-se din acest punct de vedere pe locul trei in Europa, dupa Germania si Polonia,...

- Angajatorii din Spatiul Economic European ofera, prin intermediul retelei EURES Romania, 1.439 locuri de munca vacante. Cele mai multe locuri de munca sunt oferite de Germania, Spania si Malta.

- Producatorul de caști premium Seinnheiser va deschide o fabrica la Brașov. Compania germana, renumita pentru calitatea produselor sale audio, dar și a microfoanelor, lavalierelor sau a echipamentelor de televiziune, va realiza a patra sa fabrica in Industrial Park Brașov, care este situat in apropierea…

- Producatorul international de casti, microfoane si sisteme de transmisie wireless Sennheiser a anuntat luni planurile de a construi la Brasov cea de-a patra sa fabrica la nivel global. Alături de fabricile deja existente în Germania, Irlanda şi Statele Unite ale Americii, noua bază…

- Angajatorii din Spatiul Economic European ofera, prin intermediul retelei EURES Romania, 1.436 locuri de munca vacante, dupa cum urmeaza: Germania - 689 locuri de munca: 400 manipulant bagaje, 200 sofer manipulare bagaje, 39 sofer de camion, 10 programator PLC, 5 sofer de autobuz, 4 cofetar, 4 fizioterapeut,…

- Compania petroliera OMV vorbeste deja, in strategia sa pana in 2025, de o productie de gaze semnificativa si pe termen lung din perimetrul Neptun din Marea Neagra, aceasta desi decizia finala de a investi in acest perimetru va fi luata abia in a doua parte a acestui an. OMV, actionarul majoritar…

- Reputatul economist american Jeffrey Sachs s-a aflat vineri, 9 martie, la Cluj, unde a primit titlul de Doctor Honoris Causa din partea Universitatii Babes-Bolyai (UBB). Sachs, care i-a consiliat in trecut pe Mihail Gorbaciov si Boris Eltin, este considerat de publicatiile „New York Times“ si „Time“…

- Statul are de primit un miliard de euro in urma dosarelor instrumentate de DNA, a declarat, marti, procurorul sef al DNA, Laura Codruta Kovesi. Ea a spus ca, potrivit unui studiu european, inculpatii prefera sa petreaca timp in inchisoare, dar sa nu li se ia averea, iar acest lucru pare sa se confirme.…

- Conducerea Primariei Satu Mare a primit in cursul zilei de luni, 5 martie, vizita a doua delegații de elevi și profesori din Polonia, Croația, Germania, Portugalia și Spania, participanți in cadrul programului Erasmus +. In aceasta saptamana in municipiul Satu Mare se deruleaza doua proiecte Erasmus+,…

- Membrii Partidului Social Democrat din Germania (SPD, centru-stanga) au votat in favoarea coalitiei cu conservatorii cancelarului Angela Merkel, a anuntat duminica dimineata postul de televiziune ZDF citat de Reuters.Citește și: Soferii de pe bancheta din spate conduc Polonia, Romania si Republica…

- Producatorul de energie Nuclearelectrica (simbol bursier SNN), care opereaza centrala nucleara din Cernavoda, si-a planificat investitii de 1,8 miliarde lei pana in 2020, din surse proprii, din care bugetul pentru investitii in acest an se ridica la 515,25 milioane lei, potrivit unor documente aprobate…

- Producatorul de vinuri „Jidvei”, detinut de familia Necsulescu, si-a bugetat pentru acest an afaceri mai mari cu 15% fata de anul precedent si merge cu pasi repezi spre pragul de 40 de milioane de euro. “Anul trecut am inregistrat o cifra de afaceri de 34 de milioane euro, datorate cresterii cantitative…

- Romania a fost inclusa in proiectul pilot al Comisiei Europene pentru zonele carbonifere, a anuntat premierul Viorica Dancila, la inceputul sedintei de Guvern de joi. "Vreau sa va anunt ca in urma discutiilor pe care le-am avut la Bruxelles saptamana trecuta, in urma intalnirii pe care…

- Spray-urile contra gandacilor sunt o solutie de moment, deoarece acestia apar o data la 14-21 de zile, iar la nivel mondial nu exista niciun produs care sa omoare ouale de gandaci. Singura solutie este de a ii tine sub control, a spus Sorin Boaje in cadrul emisiunii de business ZF Live. …

- Agenția Naționala pentru Ocuparea Forței de Munca anunța ca sunt disponibile peste 1.200 de locuri de munca pentru Români în zona UE.Astfel, angajatorii din Spatiul Economic European ofera, prin intermediul retelei EURES România, 1.236 locuri de munca vacante, dupa…

- Sase lucrari ale unor artisti din Spania, Italia, Rusia, Germania, China si Romania au fost selectate, in urma unui open call lansat la inceputul anului, in finala concursului de video mapping Spotlight care se va desfasura in perioada 12-15 aprilie in cadrul festivalului Spotlight - Bucharest International…

- Angajatorii din Spatiul Economic European ofera, prin intermediul retelei EURES Romania, 823 locuri de munca vacante. Iata și lista țarilor care ofera locuri de munca pentru romani: – Spania – 161 locuri de munca: 150 agricultor, 4 muncitor ferma de porci, 3 tehnician, 3 strungar CNC; 1 supervisor ferma…

- Filmul "Breaking News", in regia Iuliei Rugina, cu Andi Vasluianu si Voica Oltean in rolurile principale, va reprezenta Romania la cea de-a doua editie a Saptamanii Tinerei Cinematografii Europene, informeaza ICR Madrid intr-un comunicat transmis marti AGERPRES. Cea de-a doua editie a…

- La finalul acestei saptamani va avea loc meciul din FED Cup dintre echipele Romaniei si Canadei. Cea mai importanta absenta in lotul echipei noastre este aceea a numarului doi mondial, Simona Halep. Aceasta nu va juca impotriva echipei Canadei, iar acum va vom prezenta cifrele Simonei in meciurile…

- Peste jumatate din europenii care se afla intr-o relatie spun ca pun banii la comun (53%), procentul fiind mult mai mare in Romania, unde ajunge la 71%, cea mai mare pondere dintre tarile europene analizate de un studiu ING. ”Exista un raport direct intre armonia in cuplu si modul de gestionare…

- Aproape 400 de locuri de munca sunt disponibile in judet, iar alte peste 600 sunt in tari din Uniunea Europeana, potrivit unui comunicat la AJOFM Bistrita-Nasaud. Parte din locurile de munca din oferta pot fi accesate de persoanele cu studii superioare. Agentia Judeteana pentru Ocuparea Fortei de…

- Agenția Naționala pentru Ocuparea Forței de Munca (ANOFM) anunța ca sunt 649 locuri de munca vacante in Spatiul Economic European. Angajatorii din Spatiul Economic European ofera, prin intermediul retelei EURES Romania, 649 locuri de munca vacante, dupa cum urmeaza: – Spania – 158 locuri de munca: 150…

- Agentia Naționala pentru Ocuparea Fortei de Munca anunta ca in aceasta perioada sunt peste 600 de locuri de munca vacante in Spatiul Economic European. Romanii pot sa-si depuna CV-urile la Agențiile Județene pentru Ocuparea Fortei de Munca. Cele mai multe joburi sunt in domeniul agriculturii si turism…

- Vision in șantier. Primaria, obligata sa il lase pe George Bob sa iși traga mansarda Omul de afaceri George Dorin Bob a invins Primaria la tribunal, pentru ca a insistat ca reia șantierul la un bloc terminat in 2014. Locuitorii de pe strada Rasaritului 73 trebuie sa se aștepte la deschiderea unui…

- Usor, usor, Romania intra in lumea fabricantilor de branzeturi sau de mezeluri fine. Cativa fermieri din Cluj au salvat reteta unui tip de branza care se produce intr-o pestera, iar acum o vand cu succes in Spania, Anglia, Germania, sau Austria.

- Angajatorii din Spatiul Economic European ofera, prin intermediul retelei EURES România, 667 locuri de munca vacante, la data de 31 ianuarie 2018.Cele mai multe posturi sunt disponibile în Spania, însa germanii au cea mai diversificata oferta de munca.Iata…

- Romania a depașit limitele de poluare, riscand sancțiuni in acest sens. Comisia Europeana a somat țara noastra, precum și alte opt state europene, sa ia masuri pentru a diminua poluarea aerului, pana la sfarșitul saptamanii viitoare. In caz contrar, urmeaza sa fie lansate procedurile de sancționare.…

- Fabricile de lactate din UE au procesat 152 milioane de tone de lapte crud in 2016, potrivit datelor Eurostat. Din aceasta cantitate, 37% din laptele pus la dispozitia procesatorilor de lactate a fost transformat in branza, 30% a fost folosit la productia de unt, 13% pentru productia de smantana…

- Numarul innoptarilor inregistrate anul trecut in structurile de primire turistica din Uniunea Europeana au depasit 3,25 miliarde, in crestere cu 5,1% fata de 2016, arata datele preliminare publicate miercuri de Eurostat. In termeni absoluti, Spania cu 471 milioane innoptari, in crestere…

- Un protest international fata de "politica de control si dictatura, fata de violarea Constitutiei, violarea principiilor democratice si a conventiilor Uniunii Europene" este programat, duminica, la ora 14.00, in 40 de orase ale Poloniei, in Berlin, Praga, iar in Romania, in Bucuresti si Cluj. Protestul,…

- Cele mai cautate destinații de vacanța in 2018. Spania și Italia se numara printre țarile pe care romanii vor sa-și petreaca vacanța. Spre deosebire de ultimii ani, durata de relaxare este acum mai scurta, cei mulți dintre turiști optand pentru city-break-uri și vacanțe de cel mult șapte zile. La mare…

- Romania este urmata in ierarhia mondiala de echipa Turciei, antrenata de Mircea Lucescu – 735 de puncte. Lider este Germania, cu 1602 puncte, urmata de Brazilia – 1483 de puncte si de Portugalia – 1358 de puncte. Primele zece pozitii in clasamentul FIFA-Coca Cola sunt neschimbate fata…

- In cursul anului 2017, politistii Biroului pentru Imigrari al judetului Hunedoara au asigurat managementul sederii și rezidenței pe teritoriul Romaniei pentru 1235 de persoane, dintre care 568 din state terte și 667 cetateni ai Uniunii Europene/SEE/CH. Au fost depistati 9 straini in situatii ilegale…

- Peste 8.000 de straini locuiesc in Cluj. De unde provin si de ce au ales Capitala Transilvaniei Un numar de 8.509 cetateni straini locuiau in 2017 pe teritoriul judetului Cluj. Alti 210 au fost depistati cu sedere ilegala. 2.826 de straini provin din state terțe, cei mai mulți din Republica Moldova,…

- Numarul de autoturisme noi inmatriculate a crescut anul trecut in Romania cu 10,7%, la un total de 105.083 unitati, piata locala plasandu-se pe locul 17 in UE, potrivit datelor ACEA (Asociatia Constructorilor Europeni de Automobile) si ACAROM (Asociatia Constructorilor de Automobile din…

- Salina Turda, din judetul Cluj, a inregistrat, in 2017, un record de vizitatori, de peste 600.000 de persoane, din care 35% au fost din strainatate, cei mai multi din tari precum Ungaria, Polonia, Israel sau Spania, transmite corespondentul MEDIAFAX....

- La fiecare vizita intr-un mall, romanii cheltuie in medie 110 lei pe haine, arata datele unui studiu recent. Suma creste in perioada reducerilor. Potrivit aceluiasi studiu, doar unul din zece romani care trec pragul marilor centre comerciale ar alege branduri romanesti. Irina Schrotter – designer: „Din…

- Daca la jumatatea secolului trecut Romania era considerata o țara rurala, in timpul comunismului, pana in urma cu 29 de ani, s-a incercat o industrializare forțata. Dupa evenimentele din 1989, industrializarea a incetat, industria romaneasca a disparut, iar acum am devenit o forța in agricultura și…

- Peste 25.000 de copii din Bistrita-Nasaud, Maramures, Salaj, Cluj si Suceava primesc, incepand de ieri, 28 decembrie, cadouri aduse din Germania, in cadrul unei actiuni intitulate „Camionul de Craciun”, transmite Mediafax. Anul acesta, in Bistrita-Nasaud au sosit 21 de TIR-uri incarcate cu daruri pregatite…