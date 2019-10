Bosch a pierdut un proces cu Consiliul Concurentei si trebuie sa plateasca o amenda de 1,4 milioane de lei Producatorul BSH Electrocasnice, parte a grupului german Bosch, a pierdut un proces cu reprezentantii Consiliului Concurentei si va trebui sa achite o amenda primita in 2014 si pe care o contestase.



In martie 2014, Consiliul Concurentei a amendat mai multe companii cu 56,5 milioane de lei, acuzandu-le de intelegeri anticoncurentiale in cadrul campaniilor de tip buy-back. Din aceasta suma, BSH Electrocasnice trebuia sa achite 1,41 milioane de lei, insa a contestat amenda. Acum, va trebui, insa, sa o achite, arata Profit.ro.



Alte companii care au mai fost amendate atunci sunt:



… Citeste articolul mai departe pe business24.ro…

Sursa articol si foto: business24.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Google, parte a grupului Alphabet, si divizia sa YouTube vor plati o penalizare de 170 de milioane de dolari pentru a inchide o investigatie legata de incalcarea legii federale referitoare la colectarea de informatii personale de la copii, a anuntat miercuri Comisia Federala pentru Comert (FTC) din…

- Compania Nationala de Administrare a Infrastructurii Rutiere (CNAIR) si firma turca Alsim Alarko Sanayi ve Ticaret AS au semnat, luni, contractul pentru proiectarea si executia lotului 1 din Centura de Sud a Capitalei la standard de autostrada, in prezenta ministrului Transporturilor, Razvan Cuc.…

- Cine a mai auzit de palmieri in Marea Britanie? N-ar fi auzit nimeni, daca acestia nu ar fi existat la Gradina Botanica Ventnor din Insula Wight, in largul coastei sudice a Angliei. Numai ca s-a intamplat ceva cu totul neasteptat: palmierii din specia Cycas revoluta au facut flori, iar asa…

- Serviciul de Telecomunicatii Speciale anunta pe SICAP licitatie pentru echipamente de stocare, valoarea totala a acestora fiind estimata la 7.809.000 euro. Ofertele vor fi evaluate in functie de pretul cel mai scazut. Media cifrei de afaceri globale a candidatului pe ultimii trei…

- Jyske Bank, a doua mare banca din Danemarca, a anuntat, marti, ca va cere persoanelor fizice instarite sa plateasca pentru a putea avea un depozit bancar, in loc sa le plateasca dobanda. Acest anunt vine la mai putin de doua saptamani dupa ce aceeasi banca a lansat primul credit ipotecar din…

- Presedintele sudanez destituit Omar el-Bashir a primit 90 de milioane de dolari in bani lichizi de la regimul saudit, a afirmat luni unul dintre anchetatori, in prima zi a procesului de la Khartoum, in care fostul sef de stat este judecat pentru coruptie, relateaza AFP. Brigadierul de politie…

- Programul Rabla Clasic va fi din nou disponibil de luni, 19 august, dupa ce bugetul a fost suplimentat cu 135 de milioane de lei. "Incepand de luni, 19 august, ora 10:00, Programul Rabla Clasic va fi din nou disponibil, Cei care doresc sa scape de masina vechie, poluanta si sa o inlocuiasca…

- In Romania sunt inregistrati oficial peste 250.000 de someri, iar cateva zeci de mii incaseaza indemnizatie de somaj, cea mai mare fiind de peste 15.800 de lei. Indemnizatia de somaj de 15.824 de lei a fost incasata de un fost director general de societate comerciala, arata Wall Street.…