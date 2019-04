Stiri pe aceeasi tema

- "Raportul comisiilor este un fals. Raportul este falsificat in mod grosolan fata de votul si dezbaterile din comisie. Din nefericire, proiectul de hotarare contine cu totul si cu totul alt text. Sunt amestecate prevederi legate de referendumul consultativ solicitat de presedintele Iohannis si cu…

- Remus Borza, membru in Partidul Forța Naționala, prezent, pe data de 7 martie, in studioul DCNews pentru o noua ediție a emisiunii „Borza Analytica", a facut un pronostic in contextul in care ministrul Justitiei, Tudorel Toader, urma sa treaca un alt test al increderii la motiunea simpla initiata…

- Liberalii o cheama din nou pe Viorica Dancila, premierul Romaniei, in Parlament. De data aceasta, tema este "dezmatul din justitie", care trebuie oprit, in opinia lor. "La inceputul lunii aprilie, premierul va trebui sa vina in Parlament – dezmațul pe justiție trebuie oprit! Legile justiției au fost…

- „Din nou, pe scena politica se zvonește ca Tudorel Toader ar putea fi schimbat din funcția de ministru al Justiției. Eu l-am susținut pe Tudorel Toader și il susțin și azi, pentru ca, din punct de vedere profesional, nimeni din PSD nu il poate inlocui. Din punct de vedere imagologic, PSD nu iși permite…

- Legi facute, in unele situatii, „franjuri”, tocmai pentru a se gasi „portite” legale de salvare a clientelei politice, ministrul Justitiei, Tudorel Toader, fiind un excelent executant. Puterea sta linistita dupa ce presedintele Johannis a fost „faultat” si nu mai poate ataca aceste OUG. Singurul…

- ​"Ne îngrijoreaza complicațiile create de OUG 114 și, imediat ce va fi adoptat bugetul, vom face propria analiza tehnica pe fiecare element al acestei ordonanțe, inclusiv prevederile legate de Pilonul II de pensii, a declarat miercuri pentru HotNews.ro Attila Korodi, liderul grupului UDMR…

- Guvernul va trimite proiectul bugetului de stat în Parlament sâmbata, parlamentarii urmând sa aiba la dispoziție timp pentru depunerea amendamentelor de sâmbata, de la ora 16.00 pâna luni la ora 12.00, potrivit unor surse politice. Votul final este preconizat pentru 9 februarie,…