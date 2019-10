Stiri pe aceeasi tema

- Președintele Consiliului Județean Adrian Veștea și primarul Brașovului George Scripcaru vor merge, alaturi de reprezentanții Comitetului Olimpic Sportiv Roman, la Lausanne, pentru a discuta cu oficialii Comitetului International Olimpic despre organizarea Jocurilor Olimpice de Tuneret la Brașov in 2024.…

- Societatea Apa Canal 2000 participa la Forumul Regional al Apei Dunare – Europa de Est EXPOAPA 2019. Societatea Apa Canal 2000 SA Pitesti participa in aceste zile la Forumul Regional al Apei Dunare – Europa de Est, care se desfasoara la Bucuresti, Palatul Parlamentului, in perioada 23 – 25 septembrie…

- Iata analiza lui Remus Borza realizata in cadrul emisiunii „Borza Analytica" de la DCNews: „Romania are nevoie de un președinte care sa reconcilieze societatea, care sa uneasca națiunea, nu sa o dezbine. Romania are nevoie de un președinte care sa transmita mesaje pozitive, sa indemne la reconciliere…

- Arabii construiesc primul aeroport privat din Romania, unul dintre cele mai mari din Europa. Unde va fi amplasat Construcția primului aeroport privat din Romania ar putea incepe, in octombrie, la Giurgiu, acesta urmand sa fie "unul dintre cele mai mari aeroporturi din Europa", a anuntat, intr-o…

- "Daca nu trece remanierea, ramane Guvernul in forma veche. Deci acest lucru nu presupune schimbarea Guvernului. Majoritatea din Parlament nu mai este reprezentata atunci cand trece o motiune de cenzura, pentru ca s-ar putea ca dintre ministrii pe care eu ii propun, unii sa nu fie de acord cu aceste…

- Dan Barna susține ca USR poate intra la guvenrare daca exista o majoritate parlamentara care sa faca posibile reformele de care Romania are nevoie. Anunțul a fost facut de liderul USR chiar pe contul de Facebook. ”Nu, nu m-am razgandit. USR poate intra la guvernare DOAR daca exista o majoritate parlamentara…

- Parlamentul este așteptat sa se reuneasca, la sfarșitul lunii august, in sesiune extraordinara pentru a discuta pedeapsa cu inchisoarea pe viața pentru criminali, violatori și pedofili, dupa care parlamentarii vor incepe lucrul normal de la 1 septembrie. Revenirea parlamentarilor din vacanța are…

- O revolutie tacuta are loc in estul Europei. Din Cehia pana in Albania si din Slovacia in Romania, oamenii ies in strada pentru a cere o transparenta mai mare de la guvernele lor. Pana acum, rezultatele au fost modeste, dar este o tendinta care va juca un rol important in regiune, in anii ce vor veni,…