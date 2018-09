Liviu Dragnea nota 10 – I-a trecut glonțul pe la ureche. Votul de incredere dat lui Dragnea de membrii Comitetului Executiv al PSD reprezinta o victorie importanta, dar de etapa. Dragnea e departe de caștigarea razboiului. Din contra, are toate șansele sa-l piarda. Suntem doar intr-un relativ armistițiu, in care taberele iși gandesc foarte bine urmatoarele mutari. Dragnea e singur impotriva tuturor. Chiar și in PSD e din ce in ce mai izolat și tradat tocmai de cei pe care i-a promovat in Guvern și in funcții de conducere ale partidului. Trebuie sa iși identifice adversarii. Și așa cum spuneam,…