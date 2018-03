Stiri pe aceeasi tema

- Masura fara precedent ”Șoc și groaza pe piața bancara. BNR a luat o masura fara precedent! Ieri a dat sec și selectiv un comunicat unor baieți mai apropiați din presa și care reprezinta, din punct de vedere jurnalistic, știrea zilei: BNR a avizat negativ solicitarea OTP Bank de preluare a…

- Dorina Rusu, membru al Consiliul National al Audiovizualului (CNA), s-a sesizat dupa ce interviul cu fostul deputat Sebastian Ghita, acordat jurnalistului Ion Cristoiu, a fost difuzat simultan, miercuri seara, de patru televiziuni - Antena 3, B1 TV, Romania TV si principalul post public de televiziune,…

- Seful Senatului, Calin Popescu Tariceanu, face dezvaluirea serii. In direct la Romania TV, la emisiunea lui Victor Ciutacu, seful ALDE a lansat o acuzatie fara precedent. Acesta cere interventia de urgenta a Serviciului Roman de Informatii (SRI). Tariceanu a anuntat ce s-ar fi intamplat in sediul…

- "Nu am planuit aceasta fuga sau plecare. Poate ca Parchetul General va verifica daca doamna Kovesi ii coordona pe Onea si pe Negulescu sau doar ii foloseau numele. Intr-o zi sunt curios, cand o sa ma intalnesc cu prietena mea, Codruta, s-o intreb daca intr-adevar a complotat, a gandit impreuna cu…

- Sebastian Ghita a facut dezvaluiri zdrobitoare care ar putea insemna sfarsitul pentru cele mai controversate personaje ale momentului: sefa DNA, Laura Codruta Kovesi, si fostul adjunct al sefului SRI, Florian Coldea. Interviul exploziv a fost realizat in Serbia, acolo unde Sebastian…

- Evenimentul Zilei a publicat miercuri seara un interviu pe care jurnalistul Ion Cristoiu l-a realizat cu controversatul afacerist Sebastian Ghița, care este judecat in mai multe dosare de corupție in Romania. Interviul este difuzat și de posturile de știri Antena 3 și Romania TV. Potrivit Romania TV,…

- Remus Borza este de parere ca Ludovic Orban ar putea sa iși consolideze poziția de lider al partidului dupa decizia definitiva de achitare primita de la Inalta Curte de Casație și Justiție. In PNL, spune Remus Borza, ar trebui totuși sa existe un nivel mai ridicat al libertații de opinie in cadrul…

- Intrebat in cadrul emisiunii "Borza Analytica" daca Liviu Dragnea va intra in cursa pentru alegerile prezidențiale din anul 2019, Remus Borza a oferit urmatorul raspuns: "Sunt doi prezidențiabili cu șansa la PSD astazi: Liviu Dragnea și Gabriela Firea. Cu șanse mai este și Calin Popescu-Tariceanu,…

- Sebastian Ghița a acordat un interviu, la Belgrad, jurnalistilor romani care au mers sa stea de vorba cu omul de afaceri in tara in care acesta se afla de mai bine de un an. Interviul filmat are patru ore și va aparea zilele urmatoare. De aceasta data, Ghita a facut dezvaluiri-bomba pentru…

- „Un partid aflat la guvernare trebuie sa vina cu astfel de proiecte. Eu, de la tribuna Parlamentului (nr.- miercuri), saptamana aceasta, chiar am vorbit despre necesitatea unor proiecte de țara și asumarea de catre toate partidele parlamentare a unui proiect de țara pe zona reformei in administrație”.…

- Deputatul independent Remus Borza nu exclude nimic in ceea ce o privește pe Viorica Dancila, premierul Romaniei. "Viorica Dancila, cel puțin in aparența, nu e omul unei astfel de surprize (n.r. referindu-se la un nou centru de putere), dar nu se știe niciodata. Se mai poate umfla tarața. Poate sa…

- Remus Borza a vorbit despre Congresul PSD. Deputatul independent e de parere ca sambata, delegații social-democrați vor veni și vor aduce ”indelungi ovații, osanale, stapanului absolut Liviu Dragnea”. ”Congresul nu face altceva decat sa formalizeze o situație de fapt, anume puterea absoluta…

- Deputatul PSD, Liviu Pleșoianu, lanseaza un atac dur la adresa Laurei Codruța Kovesi, dupa ce DNA a cerut instanței dosarul in care șefa instituției se judeca cu jurnaliștii Mihai Gadea, Radu Tudor, Bianca Nae, Mugur Ciuvica și Razvan Savaliuc.„Doamna KOVESI a depașit azi o ultima limita!…

- In contextul prezentarii de catre Laura Codruta Kovesi a raportului de activitate al DNA pe anul 2017, Remus Borza i-a dat dreptate procurorul șef in ceea ce privește corupția. „Ii dau dreptate procurorului șef al DNA. Exista corupție, mai ales cand e vorba de instituțiile publice, de banul…

- Momentul verdictului pentru Vlad Cosma! Fostul deputat PSD, care a generat scandalul înregistrarilor folosite ca pretext pentru propunerea de revocare a Laurei Codruța Kovesi, așteapta pronunțarea magistraților de la Curtea Suprema.

- Joi, Frans Timmermans s-a intalnit cu presedintele Klaus Iohannis, presedintii celor doua Camere ale Parlamentului, precum si cu premierul Viorica Dancila. Ulterior, a susținut o conferința de presa in cadrul careia oficialul european a spus ca institutia pe care o reprezinta este foarte bine informata,…

- Politicianul a facut referire și la faptul ca Gabriela Firea, Primarul General al Capitalei, a avut discursuri apocaliptice cu privire la temperaturile de afara. "Vorba unui clasic in viața: 'iarna nu-i ca vara'. Din nou, iarna i-a luat prin surprindere pe mulți dintre edili. Nu putem sa ne…

- Deputatul PSD, Liviu Pleșoianu, intocmește o lista neagra, pe care se afla cei mai vocali actori impotriva revocarii din funcția a Laurei Codruța Kovesi. In opinia lui Pleșoianu a inceput ”Festivalul orcilor fardați”, conduși de catre Klaus Iohannis și Laura Codruța Kovesi.Citește și: ALERTA…

- Deputatul independent Remus Borza a vorbit despre un ”act de tradare și vanzare de țara”, solicitandu-i ministrului Economiei, nemțeanul Dan Andrușca, sa ia masuri și sa faca tot posibilul pentru apara interesele statului roman. In interviul de la “Borza Analytica”, pe care il citeaza DC News, Remus…

- Intr-un interviu la Borza Analytica, Remus Borza a spus ca a venit momentul sa ne asumam, ca proiect de țara, reforma administrației publice locale. Deputatul a explicat ca aceasta este cea mai mare gaura neagra a Romaniei. "Ar trebui sa ne asumam, ca proiect de țara, reforma administrației…

- Deputatul PSD, Liviu Pleșoianu, un critic vehement al Laurei Codruța Kovesi, are un ultim mesaj pentru ministrul Justiției, Tudorel Toader, in ziua cand acesta urmeaza sa prezinte, la ora 18.00, Raportul privind activitatea manageriala la DNA.„Tot ce era de demonstrat a fost demonstrat. Pentru…

- Fostul premier, Victor Ponta, s-a dezlantuit la adresa marilor sai dusmani, Laura Codruta Kovesi si Liviu Dragnea. In direct la Romania TV, la emisiunea lui Victor Ciutacu, Ponta a denuntat legatura dintre cei doi si a devoalat o intalnire petrecuta acasa la Sebastian Ghita.Citește și: Curtea…

- Remus Borza, deputat independent, a declarat in plenul Parlamentului ca indemnizatia de 9.000 de lei pe care parlamentarii o primesc este "decenta". El mai spune ca alesii nu pot veni "desculti" la serviciu si ca "un demnitar prost platit este vulnerabil la prostie si la coruptie".…

- Deputat: 9.000 lei, indemnizatie decenta. Vreti sa venim in cioareci? Deputatul neafiliat Remus Borza a declarat, miercuri, in plen, ca indemnizatia de 9.000 de lei pe care parlamentarii o primesc este „decenta”, afirmand ca alesii nu pot veni „desculti” la serviciu. „Si alaltaieri, când…

- Deputatul neafiliat Remus Borza a declarat, miercuri, de la Tribuna Parlamentului, ca indemnizatia de 9.000 de lei pe care parlamentarii o primesc este „decenta”, afirmand ca alesii nu pot veni „desculti” la serviciu si ca „un demnitar prost platit este vulnerabil la prostie si la coruptie”.

- In contextul denunțurilor ”voluntare” ale lui Vlad Cosma, la DNA Ploiești, Remus Borza a vorbit despre tradare și denunț in Romania. Acesta a aratat ca, din pacate, in Romania, tradarea a devenit o virtute. Borza a facut o paralela cu situația moldovenilor, precizand diferențele. „Am constatat…

- ”Deloc intamplator am fost blocat pe Facebook imediat, chiar imediat dupa ce am scris ca e cazul sa strangem randurile. Nu-i nimic, inregistrez acest mesaj și cu ajutorul dvs. cred ca va fi distribuit mai mult decat daca n-aș fi fost blocat pe Facebook. Imi mențin afirmația: trebuie noi, romanii…

- „L-a adus pe Tudorel Toader din vacanta din Japonia ca sa spuna ca mai vedem joia viitoare, a dat fuga la Cotroceni, ascuns in fustele Vioricai Dancila, sa se roage - degeaba - de Iohannis, a convocat CEX al PSD sa puna presiune, dar nu a avut curaj sa deschida subiectul Kovesi - si acum o sa ne…

- Deputatul independent Remus Borza, in studioul DCNews, la emisiunea ”Borza Analytica”, a vorbit despre revocarea Laurei Codruța Kovesi și a spus ce se va intampla daca aceasta va pleca de la conducerea DNA.

- In urma unei decizii a CCR, a luat forma intrebarea potrivit careia Liviu Dragnea, președintele PSD, ar putea fi premier. Remus Borza a comentat acest subiect, joi, in cadrul unei noi ediții a emisiunii "Borza Analytica".

- Afaceristul fugar Sebastian Ghița a aparut luni seara la Romania TV, postul fondat de el, pentru a spune ca puterea Laurei Codruța Kovesi, șefa DNA, este ”efemera”. Ghița s-a intrebat și „Cum de nu ati arestat-o pe Kovesi?” aratand ca „Nu au scapare cei de la Parchetul General!”. „Ma intreb daca Augustin…

- Fostul deputat fugar, Sebastian Ghita, iese din nou la rampa. Acesta lanseaza o noua serie de acuzatii uluitoare la adresa sefei DNA, Laura Codruta Kovesi, dar si la adresa procurorului general, Augustin Lazar. In direct la Romania TV, la emisiunea lui Victor Ciutacu, Ghita a avut o iesire nervoasa…

- Parlamentari clujeni ai opozitiei si puterii, despre scandalul momentului. "PSD are pe agenda proprie executarea DNA" vs "Avem o problema" Parlamentari clujeni din opozitie dar si de la putere au comentat pentru ZIUA de CLUJ scandalul momentului legat de presupuse dezvaluiri despre procurorii DNA si…

- Fostul deputat, Sebastian Ghita, vorbeste pentru prima data de la fuga din Romania din decembrie 2016. In direct la Antena 3, la emisiunea lui Mihai Gadea, Ghita a reactionat dupa inregistrarile cu Sebastian Ghita prezentate de Vlad Cosma. Ghita a lansat o serie de acuzatii grave la adresafostului…

- "Ministrul Tudorel Toader a avut o exprimare care va ramane antologica acum vreo luna de zile: cancelariile se exprima atat cat le permitem noi. La fel și Parlamentul European, Consiliul Uniunii Europene, Comisia Europeana. Sigur, noi, ca romani, ar trebui sa ne simțim umiliți și revoltați de acest…

- Deputatul independent Remus Borza, in studioul DCNews, la emisiunea ”Borza Analytica”, a vorbit despre acest subiect și a atras un semnal de alarma. "Acum este mare caz..., mare știre..., breaking news... ca “nesimțiți aștia de parlamentari, parveniții aștia... și-au tras 800 de lei la salariu”.…

- Cu privire la Legea Salarizarii, Remus Borza a spus ca "fundamentele care au stat la baza acestei legi sunt cat se poate de corecte". In acest context, a mutat discuția la o problema de comunicare din partea PSD-ului. "Acum, vedeți unde a greșit PSD-ul? Sigur, PSD-ul greșește in fiecare zi și ii…

- Doar 22% au spus ca au avut o reactie „oarecum pozitiva”, in timp ce 29% au reactionat negativ. Deputatul independent Remus Borza, joi, in studioul DCNews, la emisiunea ”Borza Analytica”, a comentat acest subiect. "CNN a facut un sondaj din care a reieșit ca 48% dintre americani au o parere…

- „Politicienii romani, chiar și la cel mai inalt nivel, nu au teze și idei pe care sa le susțina. Au un complex. Decat sa se faca de ras, mai bine stau acasa. Dar nu putem sta izolați aici, sa ne facem frate cu codrul, intr-o lume in mișcare, intr-o economie globalizata, fara bariere, in care, daca…

- Remus Borza e de parere ca primarul general al capitalei are mai multe atuuri in fața lui Dragnea. Astfel, Firea ar avea șanse mai mari sa candideze impotriva lui Iohannis, la alegerile prezidențiale din 2019. „In cel mai rau caz, PSD-ul e staționar. Exista sondaje care arata chiar un plus…

- Legat de noua componenta a guvernului, condus acum de Viorica Dancila, deputatul Remus Borza a remarcat ca sunt "16 new-entry": "Sigur, o prima caracteristica: este un guvern super-gonflat! 28 de titulari, pentru prima data in istoria Romaniei. Patru vicepremieri mi se pare mult. Intotdeauna,…

- Intrebata daca are ceva de reproșat președintelui PSD, Liviu Dragnea, care ar fi luat decizia schimbarii sale, Ecaterina Andronescu a raspuns: "M-aș fi așteptat sa o explice". In plus, Ecaterina Andronescu nu a fost susținuta, din punct de vedere politic, pentru a ocupa funcția de ministru…

- Joi, 1 februarie, deputatul independent Remus Borza, cunoscut drept „salvatorul Hidroelectrica", la emisiunea „Borza Analytica", a analizat noul Guvern Dancila. Cu privire la Ioana Bran, Remus Borza a spus ca „nu e chiar așa o surpriza". „Nu trebuie neaparat sa fii sportiv ca sa conduci Ministerul…

- Iata un truc pentru a rezista oja mai mult pe unghii Majoritatea femeilor agita oja inainte de a o aplica. Insa experții in frumusețe spun ca acest obicei este greșit. Celebra manichiurista Simcha Whitehill spune ca agitarea sticlei ar putea ruina definitiv o manichiura, indiferent…

- Aceasta este concluzia deputatului independent Remus Borza, cunoscut drept salvatorul Hidroelectrica, in prima ediție a emisiunii "Borza Analytica", de la DC News. [citeste si] "Desemnand premierul mult dorit de Liviu Dragnea, Klaus Iohannis lasa PSD-ul fara muniție. De azi incolo,…

- Instituția-cheie a democrației, cea mai slaba incredere ”A fost, la inceputul anului, un sondaj IRES vizavi de ceea ce cred romanii cu privire la direcția in care se indreapta Romania. Trei din patru romani considera ca intr-o direcție proasta. Asta știam, nu e o noutate, dar daca ne uitam…

- Președintele Klaus Iohannis a starnit un val de nemulțumire in randul electoratului de dreapta, dupa ce a acceptat desemnarea Vioricai Dancila in funcția de premier. Deputatul PNL, Dan Vilceanu, susține ca adevaratul plan al PSD era sa-l puna pe Klaus Iohannis in postura de a o respinge pe Dancila,…

- Emisiunea se numește ”Borza Analytica”. Deputatul independent Remus Borza, cunoscut drept salvatorul Hidroelectrica, va analiza evoluțiile politice, economice, sociale din Romania, impreuna cu jurnaliștii DCNews, Val Vilcu și Bogdan Chirieac. Emisiunea va putea fi urmarita pe site-ul DCNews…