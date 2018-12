„Am tot tras de maneca guvernanții, avertizandu-i ca politica populista, tradusa prin majorari de salarii in sistemul public și creșterea pensiilor, e una falimentara. Dand la toata lumea dupa nevoi și nu dupa posibilitați, am ajuns la fundul sacului. Zilele trecute, am discutat și cu ministrul Finanțelor, Orlando Teodorovici, și cu viceprim-ministrul Viorel Ștefan, care mi-au confirmat ca suntem la limita cu deficitul bugetar. Parerea mea e ca, pe cash, cu mari eforturi, ne vom inchide, dar pe ESA vom ieși din plafonul de deficit de 3%, asumat prin Tratatul de la Maastricht. Ministrul Finanțelor…