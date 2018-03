Stiri pe aceeasi tema

- Fostul deputat, Sebastian Ghita, a continuat seria dezvaluirilor de dupa interviul acordat lui Ion Cristoiu. In direct la Romania TV, la emisiunea lui Victor Ciutacu, Ghita a dezvaluit un episod incredibil. Acesta sustine ca seful PSD, Liviu Dragnea, ar fi fost amenintat de ambasadorul Belgiei pe…

- Ieri, ministrul Apararii Nationale, Mihai Fifor, a declarat, in cadrul intrevederii „Initiativa Bucharest 9” de la Bucuresti, ca tara noastra indeplineste toate cerintele impuse de NATO. In ceea ce priveste bugetul, Fifor a declarat ca in 2017 Romania a cheltuit 40% din buget, potrivit Mediafax. „Suntem…

- Un europarlamentar socialist anunta dezintegrarea PSD-ului dupa Congresul social-democratilor de la finele saptamanii trecute. Catalin Ivan spune ca nu mai are ce cauta in PSD si anunta ca alternativa pentru cei nemultumiti din Partidul Social Democrat ar fi formatiunea lui Victor Ponta, ProRomania.Citeste…

- "Va scriu acest gand avind in minte multele intrebari pe care le am primit in decursul ultimelor zile. Eu unul, raman același! Imi pare rau ca a trebuit sa asistați la acest episod din istoria recenta a psd-ului si va asigur ca am facut tot ce a depins de mine ca lucrurile sa nu ajunga aici. N am…

- Senatorul social-democrat Mihai Fifor a mentionat, duminica, pe pagina sa de socializare, referitor la congresul extraordinar al PSD, ca acesta a demonstrat "forta, maturitatea politica, unitatea, spiritul profund democratic si european al celui mai important partid politic din Romania"."Am…

- Organizația din Alba a PSD va fi reprezentata la nivel central de acum inainte de catre deputata de Brașov, Roxana Minzatu și de ministrul Turismului, sibianul Bogdan Trif. Cei doi au fost aleși vicepreședinți ai partidului și vor raspunde pentru Regiunea Transilvania – Centru, respectiv de organizațiile…

- Fostul premier Victor Ponta sustine ca nu poate participa la Congresul PSD, deoarece Liviu Dragnea a confiscat partidul si "il foloseste doar pentru propria sa putere si imbogatire, pentru promovarea oamenilor sai fideli de la Teleorman si pentru a se apara de raspundere in fata legii". …

- PSD se reuneste sambata in Congresul extraordinar, convocat in urma cu mai putin de o luna. Desi membrii Biroului Permanent National al partidului mai aveau mandat inca un an si jumatate, s-a decis organizarea de alegeri pentru functiile de presedinte executiv, secretar general si vicepresedinti,…

- Partidul Social Democrat este un partid absolut democratic, de aceea este logic ca toata lumea sa candideze la congresul partidului la orice functie doreste, a declarat vineri presedintele PSD Vrancea, Marian Oprisan. "PSD e un partid absolut democratic, este singurul partid capabil sa guverneze Romania…

- Comitetul Executiv al PSD a validat, vineri, toate candidaturile depuse pentru functiile de conducere din partid, care vor fi alese la Congresul extraordinar de sambata, au declarat surse din partid. Astfel, pentru postul de presedinte executiv sunt trei candidati – Viorica Dancila, Ecaterina…

- Comitetul Executiv al PSD, care se reuneste vineri, la Parlament, urmeaza sa valideze lista candidatilor care vor cere votul in congresul de sambata. Nicolae Banicioiu, Ecaterina Andronescu si Viorica Dancila candideaza pentru functia de presedinte executiv al PSD la congresul extraordinar…

- Comitetul Executiv al PSD, se reuneste vineri, la Parlament, ca sa valideze lista candidatilor care vor cere votul in congresul de sambata. Viorica Dancila, Nicolae Banicioiu și Ecaterina Andronescu candideaza pentru functia de presedinte executiv al PSD. Pentru functia de secretar general candideaza:…

- Se anunța primele candidaturi la Congresul PSD din data de 10 martie. Presedintele Organizatiei Judetene PSD Sibiu, Bogdan Trif, candideaza pentru functia de vicepresedinte al Partidului Social Democrat din Romania. Citește și: SONDAJ - PSD se PRABUȘEȘTE: increderea in Liviu Dragnea, la cote…

- "Daca planeaza suspiciuni vizavi de un coleg din partid, atunci cu siguranta acesta, indiferent de functie, trebuie sa dea explicatii publice, nu neaparat pentru Tapalaga sau doamna Dogioiu, ci pentru noi in interiorul partidului si pentru votantii nostri, este un lucru foarte important. Eu…

- Forumul regional LabelFrancEducation, care se desfasoara in perioada 25-28 februarie 2018, la Sibiu, reuneste reprezentantii a 40 de institutii de invatamant bilingve din noua tari din regiune, printre care se gasesc si doua colegii din Brasov. „Creat in 2012, LabelFrancEducation este acordat de catre…

- Summitul informal european, gazduit vineri de Bruxelles, va reprezenta inceputul unei lungi dezbateri. Liderii Celor 27 vor trebui nu doar sa analizeze cum va fi acoperita o diferenta estimata la 14 miliarde de euro pentru perioada imediata post-Brexit, dar si sa cada de acord asupra prioritatilor…

- O tanara de 20 de ani din Sibiu a fost desemnata sa reprezinte Romania la Miss Europe World 2018. Maria Ioana Hanzu va intra in competiție alaturi de alte 40 de candidate din diferite țari ale lumii. Competiția se va desfasura in Beirut (Liban), in perioada 23 februarie – 14 martie. Maria Ioana Hanzu…

- Incepand cu anul 2007, piata de transport feroviar de marfa din Romania a fost liberalizata, orice investitor din tarile membre Uniunii Europene fiind liber sa opereze pe caile ferate romanesti. Desi avea ocazia sa incaseze peste un miliard de euro pentru vanzarea acestei companii in 2008, statul a…

- "Marile proiecte politice in care eu am fost angrenat au eșuat. Pe scurt, eu am fost partener cu domnul Victor Ponta in marea construcție care a fost Uniunea Social-Liberala. Domnul Ponta m-a tradat și s-a aliat cu binomul, iar binomul l-a tradat pe Victor Ponta, dar asta e deja o alta problema.…

- Motiunea de cenzura initiata de PNL impotriva ministrului muncii, Lia Olguta Vasilescu, va fi dezbatuta luni, de la ora 16:00, in Camerea Deputatilor. Motiunea simpla a liberalilor este intitulata "Lia Olguta Vasilescu - Ministrul Minciunii si al Injustitiei Sociale" si a fost semnata deja…

- In perioada 15 - 28 februarie 2018, tinerii interpreti de muzica populara din Romania si diaspora se pot inscrie la preselectia Festivalului-Concurs al Cantecului Popular Romanesc „Lucretia Ciobanu” 2018, initiat de Centrul Judetean pentru Conservarea si Promovarea Culturii Traditionale „Cindrelul -…

- Intrebat, intr-o declaratie pentru jurnalistii romani, daca are senzatia ca exista dezinformari la nivel european legate de situatia din Romania, Tudorel Toader s-a declarat 'convins' ca exista astfel de dezinformari. "N-am senzatia, am convingerea. Nu stiu din ce provine (aceasta convingere…

- Fostul premier Victor Ponta a reacționat dur dupa ce ICCJ a decis sa dea un termen procurorilor DNA sa trimita in judecata dosarul lui Tiberiu Nițu, acuzat ca a beneficiat ilegal de antemergator in trafic.„Judecatorii ICCJ incearca sa faca ei lumina si dreptate in cel mai clar caz de politie…

- Ministrul Apararii, Mihai Fifor, a declarat la Constanta, ca, dupa anexarea Crimeei de catre Rusia, contextul de la Marea Neagra este unul complicat, dorind ca Romania sa joace un rol esential in aceasta regiune.

- Forțele Navale Romane intenționeaza sa se doteze cu trei submarine, de tip mediu, care urmeaza sa fie construite intr-unul din șantierele navale din Romania in cadrul unui nou program major de inzestrare al Armatei, potrivit ministrului Apararii Naționale, Mihai Fifor.

- Potrivit Centrulului INFOTRAFIC din Inspectoratul General al Politiei Romane din cauza unui accident rutier, in care un tir incarcat cu cherestea s a rasturnat peste un autoturism, circulatia pe DN7 Ramnicu Valcea ndash; Sibiu a fost oprita pe ambele sensuri la km 202 400 de metri, intre localitatile…

- El nu a putut ajunge la eveniment pentru a le vorbi oamenilor, dar a transmis un mesaj audio care a fost difuzat de Monica Macovei. VEZI ȘI: Macovei, in PE, necruțatoare cu politicienii romani: LICHELE, HOȚI. Nu se mai poate așa! "Imi pare rau ca a ieșit așa și ca nu pot sa ajung.…

- Theodor Paleologu a taxat declaratiile noului ministru al Educatiei. "Pamblica o mai putem trece cu vederea. Partea proasta este ca exprimarea noului ministru este troglodita intr-un mod continuat, nu sunt niste greseli izolate, datorate emotiei. Foarte grava este de fapt apologia plagiatului.…

- Prima revista bilingva de promovare a Capitalei Culturale Europene 2021, ''Timisoara, pol al turismului cultural banatean'', a fost lansata si va fi distribuita gratuit in tara si in strainatate, pentru a face mai bine cunoscut orasul care va reprezenta Romania culturala peste trei…

- Ministrul propus pentru preluarea portofoliului Afacerilor Externe, Teodor Melescanu, a primit luni aviz favorabil din partea comisiilor reunite de specialitate ale Parlamentului.S-au înregistrat 14 voturi "pentru" si 8 "împotriva". Teodor Melescanu a vorbit…

- Marius Nica a decis sa-și inainteze demisia din funcția de ministru delegat pentru Fonduri Europene, dupa trei luni de mandat, in care MDRAPFE a semnat contracte de finanțare in valoare totala de peste 4 miliarde euro. In plus, in aceasta perioada au fost lansate apeluri de proiecte in valoare de 2,3…

- Mihai Fifor a anuntat ca miercuri va lua decizii legate de scandalul de la varful Politiei si de la varful Ministerului de Interne, scrie Romania TV.Premierul interimar Mihai Fifor a venit marti la Palatul Victoria, dupa ce a fost desemnat in aceasta functie de presedintele Klaus Iohannis, in urma demisiei…

- Prima sedinta de Guvern condusa de prim-ministrul interimar Mihai Fifor va avea loc miercuri, de la ora 13,00, au declarat surse oficiale pentru AGERPRES.Premierul interimar Mihai Fifor a venit marti la Palatul Victoria, dupa ce a fost desemnat in aceasta functie de presedintele Klaus Iohannis,…

- Comitetul Executiv al PSD s-a intrunit, aseara, la sediul partidului din Kiseleff, pentru a transa situatia premierului Mihai Tudose, iar liderii partidului urmau sa decida daca ii vor retrage sprijinul politic. Mihai Tudose nu a facut declaratii politice inaintea ședinței, insa a dorit sa nuanteze…

- Presedintele executiv al PSD, Niculae Badalau, presedintele CJ Vrancea, Marian Oprisan, lider al organizatiei judetene a partidului, si senatorul Adrian Tutuianu, presedinte al PSD Dambovita, au venit...

- Teodorovici se poziționeaza in conflictul din PSD: ”Sunt de partea partidului”, a transmis fostul ministru de Finanțe, el lansand un atac la miniștrii lui Tudose, in special ministrul de Finanțe, ministrul Transporturilor și ministrul Fondurilor Europene. El nu il scutește nici pe premier, despre care…

- Tudose va avea intalniri cu sustinatorii sai din PSD inaintea sedintei CEx - surse Premierul Mihai Tudose se intalneste, duminica, cu membrii PSD care il sustin in disputa cu liderul social-democrat, Liviu Dragnea, inaintea sedintei Comitetului Executiv, au declarat surse politice. Potrivit…

- O noua schimbare de guvern ar fi o sinucidere politica pentru PSD, avertizeaza fostul ministru al Apararii, Adrian Tutuianu, care crede ca performantele economice inregistrate in 2017 au fost, in mare parte, anulate de conflictul intern. Senatorul PSD, Adrian Tutuianu, a scris, sambata, pe pagina…

- Liderul PSD Dambovita, Adrian Tutuianu, spune ca o noua schimbare de guvern ar fi sinucidere politica pentru PSD, ca o demisie a premierului sau o noua motiune de cenzura impotriva propriului Cabinet ar duce partidul din nou la mana presedintelui Klaus Iohannis si la un vot in Parlament, ambele situatii…

- Iata mesajul postat de catre Adrian Țuțuianu: ”Nu este stilul meu sa ma exprim pe teme importante pentru #PSD prin postari pe pagina de facebook, dar momentul ma obliga. Am luat act de intenția convocarii ședinței Comitetului Executiv Național pentru ziua de luni, 15.01.2018, la cererea…

- "Daca in Olanda a durat sapte luni sa formeze un guvern, daca in Germania, dupa alegeri, nu au format inca un guvern, in alte tari exista discutii politice, eu nu cred ca Romania se afla intr-o situatie diferita de aceste state. In consecinta, cred ca avem o dezbatere interna, vom vedea care sunt…

- Contractul de achizitie a 227 de transportoare blindate Piranha V a fost semnat vineri in prezenta premierului Mihai Tudose, a viceprim-ministrului Marcel Ciolacu si a ministrului Apararii, Mihai Fifor. Premierul Mihai Tudose si ministrul Apararii au declarat ca acest contract va duce…

- Contractul de achiziție pentru 227 transportoare blindate Piranha V se semneaza vineri, de la ora 13.00, la sediul Ministerului Apararii Naționale, in prezenta ministrului apararii, Mihai Fifor.

- Victor Ponta a primit cetatenia sarba, pe care o considera o 'calitate onorifica si onoranta', dupa cum a declarat fostul premier, joi, pentru Agerpres. 'Eu sunt consilier onorific al presedintelui Vucic (presedintele Serbiei, Aleksandar Vucic - n.r.) din 2016 si sustin parteneriatul intre…

- Schimbarea ministrului Apararii Nationale, modificarea Legii privind organizarea si functionarea MApN, semnarea contractelor pentru achizitia sistemelor Patriot, desfasurarea in Romania a exercitiilor militare internationale Noble Jump si Saber Guardian si participarea militarilor romani in premiera…

- In 2018, tinerii din Slatina care se vor casatori vor primi 1.000 de lei din partea Primariei, potrivit unui proiect de hotarare aprobat, vineri, de consilierii locali.Tinerii cu varste cuprinse intre 18 și 35 de ani, care se vor casatori, incepand cu anul 2018, vor primi de la Primaria Slatina…

- Radu Branici, actor al Teatrului German de Stat Timișoara (TGST), va fi premiat in cadrul Galei Premiilor pentru Excelența, un eveniment anual dedicat timisorenilor care au obtinut rezultate deosebite in domeniile lor de activitate, organizat de Primaria Municipiului Timișoara. Ceremonia de premiere…

- Normele de aplicare pentru Fondul de garantare a pachetelor turistice vor fi gata pana la sfarsitul lunii ianuarie 2018, iar de anul viitor incercam realizarea unei legi speciale si pentru crearea unui pool de asigurare, pe modelul PAID, a declarat, luni, ministrul Turismului, Mircea Dobre, intr-o dezbatere…