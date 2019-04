Stiri pe aceeasi tema

- Directorul executiv al clubului german de fotbal Borussia Dortmund, Hans-Joachim Watzke, a lasat deoparte rivalitatea traditionala cu Schalke 04 si isi doreste ca echipa vecina sa evite retrogradarea din Bundesliga, relateaza DPA. ''Nu vreau ca Schalke sa retrogradeze. Bundesliga are nevoie…

- Duminica, 21 aprilie, este programata etapa a XVI-a in cadrul Ligii a IV-a. Cel mai interesant meci al rundei se anunta cel dintre lidera clasamentului, Bradu Borca si echipa de pe locul trei, Ozana Targu Neamt. ”Dupa cum am mai spus, totul se va juca in play-off. Pentru noi, nu este decat un meci pe…

- 22 de puști din Bacau vor intra pe teren și ii vor ține de mana pe jucatorii celor de la Schalke și Hoffenheim in meciul celor doua echipe din Bundesliga. Partida se joaca in weekend. Totul a plecat dupa un parteneriat incheiat intre AJF Bacau și Federația Regionala din Westphalia. Copiii vor pleca…

- Biletul weekendului pariuri1x2.ro Analizam cu predilectie meciurile cu miza, dar si disputele in care vor fi implicate cateva dintre marile formatii ale continentului. Din pachetul de pariuri ce compune biletul weekendului, nu lipsesc doua mari derby-uri. Mizam pe goluri, atat in jocul Barcelona…

- Real Madrid și Barcelona joaca azi, de la ora 21:45, in cel mai tare meci din Spania. Partida va fi liveTEXT pe GSP.RO și in direct pe TV Telekom Sport și TV Digi Sport. Dupa ce miercuri s-a impus in returul semifinalei Cupei Spaniei cu 3-0, Barcelona a egalat-o pe Real Madrid la victoriile in meciurile…

- Atletico Madrid - Juventus și Schalke - Manchester City sunt ultimele doua meciuri din manșa tur a „optimilor" Ligii Campionilor care se disputa in aceasta seara de la ora 22:00. Partidele vor fi in direct la TV Digi Sport, TV Telekom Sport, Look Sport și liveTEXT pe GSP.ro. Partida serii e cea dintre…

- Gaz Metan și Sepsi se intalnesc azi, de la ora 17:30, intr-un meci extrem de important pentru ambele formații in vederea participarii in play-off-ul Ligii 1. Partida dintre cele doua incepe de la 17:30, in direct la TV Digi Sport, TV Telekom Sport, Look Sport și liveTEXT pe GSP.RO. In acest moment cele…

- EINTRACHT FRANKFURT - BVB DORTMUND Derby de foc in Bundesliga acolo unde gazdele de la Eintracht primesc vizita liderului din Germania. Ambele echipe lupta pentru un obiectiv in acest sezon si ambele isi doresc toate cele trei puncte. Frankfurt se bate pentru top 4 in timp ce BVB spera sa mentina…