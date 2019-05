Stiri pe aceeasi tema

- Politia municipiului Baia Mare a fost sesizata ieri despre un furt din autoturism, comis pe strada Ciresilor din municipiu. Autori necunoscuti au spart geamul unei masini pentru a sustrage o borseta lasata la vedere. Din pacate, in primele patru luni ale acestui an, politistii maramureseni au fost sesizati…

- Politia municipiului Baia Mare a fost sesizata luni despre un furt din autoturism, comis pe strada Ciresilor din municipiu. Autori necunoscuti au spart geamul unei masini pentru a sustrage o borseta lasata la vedere, anunta IPJ Maramures. Din pacate, in primele patru luni ale acestui an, politistii…

- Un bebeluș a murit in Indianapolis dupa ce a fost lasat in mașina de mama sa, in timp ce afara temperatura era de 30 de grade. Poliția din Indianapolis investigheaza moartea unui copil care a fost lasat intr-o mașina incinsa in cursul zilei de sambata. Copilul a fost gasit intr-un SUV in jurul orei…

- Doi tineri care l-au pagubit pe soferul unei autoutilitare cu care stationa intr-o parcare pe A1 au fost prinsi, tot pe Autostrada Sebes-Sibiu. Cei doi l-au convins pe barbat sa iasa si sa verifice partea din spate a autovehicului, timp in care i-au furat din cabina borseta cu acte, carduri si bani.…

- Un șofer beat s-a ales cu dosar penal dupa ce a intrat cu mașina pe contrasens și a lovit o mașina parcata regulamentar. Duminica, in jurul orei 22:40, Poliția municipiului Falticeni a fost sesizata prin „112” despre faptul ca pe str.1 Mai din localitate a avut loc un accident rutier soldat cu pagube…

- In scurt timp de la primirea sesizarii, polițiștii clujeni au depistat și identificat in trafic un barbat banuit de sustragerea unui autovehicul dintr-o benzinarie. Barbatul a fost reținut pentru 24 de ore, iar autovehiculul a fost predat proprietarului. La data de 23 aprilie, in jurul orei 17:40, Poliția…

- „Exista foarte multe firme care instaleaza sisteme de securitate in caz de efractie, la un pret decent. Politia, din punctul meu de vedere, nu are cum sa fie prezenta la toate usile noastre”, scrie un baimarean, anunta IPJ Maramures. Au fost o multime de opinii in legatura cu furturile din locuinte…

- Politistii baimareni au primit semnale ca, de curand, pe strazile municipiului si pe usile de la scarile blocurilor au reaparut afisele colectionarilor de masini de cusut. Tinand cont de faptul ca, in trecut, astfel de afise, care promit oferirea unor sume fabuloase de bani in cazul instrainarii obiectelor…