- Un adolescent de 15 ani din județul Hunedoara se alege cu dosar penal dupa ce a furat borseta unui barbat in Campeni, la ieșirea dintr-un local public. A fost prins de jandarmi. Un echipaj de jandarmi din cadrul Detașamentului de Jandarmi Campeni, care efectua serviciul de patrulare duminica, in jurul…

- Ziarul Unirea Borseta cu bunuri personale, gasita și restituita de catre jandarmi, unui barbat din localitatea Vadu Moților Borseta cu bunuri personale, gasita și restituita de catre jandarmi, unui barbat din localitatea Vadu Moților Un echipaj de jandarmi din cadrul Detașamentului de Jandarmi Campeni,…

- Un echipaj de jandarmi din cadrul Detașamentului de Jandarmi Campeni, care efectua serviciul de patrulare duminica, in jurul orei 17:00, a fost solicitat sa intervina, de catre un barbat caruia i-a fost sustrasa o borseta cu bunuri personale. Barbatul in varsta de 51 de ani, ieșea dintr-un local din…

- Astazi, 11 octombrie a.c., in jurul orei 01.24, prin intermediul ,,S.N.U.A.U. – 112” s-a primit solicitare de la Inspectoratul de Politie Judetean Hunedoara pentru a asigura sprijin Politiei Municipiului Lupeni la o actiune de cautare a unei minore de 11 ani disparuta pe raza localitatii.…

- O fetita in varsta de 8 ani, data disparuta de familia sa duminica seara, a fost gasita de catre politisti si cetateni pe raza localitatii Izvoru la scurt timp dupa ce rudele sale au anuntat autoritatile, a informat Inspectoratul de Politie Judetean (IPJ) Arges, potrivit Agerpres.Potrivit…

- Conform sursei citate, politistii baimareni au intreprins de indata activitati de investigare si cautare si, la scurt timp de la sesizare, au reusit sa identifice apelanta, pe strada Granicerilor din municipiul Baia Mare. "S-a constatat ca a fost vorba de o minora in varsta de 9 ani care a…

- Colibița are post de jandarmi montani oficial, luni, in prezența reprezentanților administratiei publice judetene si locale. Acesta este cel de-al 3-lea post de Jandarmerie Montana din judetul Bistrita-Nasaud, dupa cel de la Piatra Fintinele si Rodna. In ultimii ani zona Colibita a devenit din ce in…

- O minora in varsta de 16 ani, cautata la nivel national, a fost gasita, sambata, de catre un echipaj de jandarmi in centrul municipiului Buzau, potrivit Agerpres. Potrivit purtatorului de cuvant al IJJ Buzau, Georgiana Naziru, jandarmii patrulau in zona, iar la un moment dat au fost sesizati de o…