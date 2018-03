Stiri pe aceeasi tema

- Un tanar din Pianu si un barbat din Abrud sunt cercetati de politie dupa ce au condus autovehicule, cu permisul suspendat sau fara a-l fi detinut vreodata. Potrivit IPJ Alba, in 18 martie, in jurul orei 3.45, politistii Sectiei 7 Politie Rurala Sebes l-au depistat pe un tanar de 24 de ani, din localitatea…

- Meteorologii au emis, luni dimineata, o noua informare de precipitatii, mai ales sub forma de lapovita si ninsoare, polei si vreme deosebit de rece in toata tara. Informarea meteo este valabila pana marti, la ora 21.00. Potrivit Administratiei Nationale de Meteorologie (ANM), temporar vor fi precipitatii,…

- Raluca Marini (18 ani), din Sasciori, județul Alba, a caștigat aseara finala “Ie, Romanie” – Transilvania și va reprezenta regiunea ei in marea finala a show-ului, care va avea loc la București. “Nu...

- Pompierii din Sebeș au fost chemați sa intervina vineri, in jurul orei 16.40, pentru stingerea unui incendiu izbucnit in municipiu. Potrivit ISU Alba, a fost cuprins de flacari acoperișul unei case aflate pe strada Decebal. Revenim cu amanunte. foto: arhiva

- Cu ce și-a tratat Alina Pușcaș durerile in gat. Aflata in Transilvania, in cautare de fete frumoase și harnice și de localnici cu tot felul de talente, pentru show-ul “Ie, Romanie”, vedeta a inceput sa dea primele semne de raceala. Cu o seara in urma i-a fost frig, iar a doua zi, la micul dejun, au…

- Ceaiul de ceapa (indiferent de culoarea legumei) are o multime de proprietati medicinale. In afara de mirosul specific, gustul unui ceai de ceapa difera in functie de de tipul legumei folosite (rosie, galbena, alba etc).

- Inca o persoana a murit din cauza gripei, fiind vorba despre o femeie de 78 de ani. Numarul deceselor inregistrate de la inceputul acestei ierni din cauza virusului gripal a ajuns la 100, conform datelor transmise miercuri de Centrul National de Supraveghere si Control al Bolilor Transmisibile. Femeia…

- Curiosii vor putea vedea aceasta pralina intre 17 si 18 martie in orasul Obidos, din apropiere de Leiria, cu prilejul Festivalului International al Ciocolatei. Bomboana are forma de diamant pentru a scoate si mai mult in evidenta caracteristicile acestui produs de lux, avand 3 centimetri inaltime…

- Organizația din Alba a PSD va fi reprezentata la nivel central de acum inainte de catre deputata de Brașov, Roxana Minzatu și de ministrul Turismului, sibianul Bogdan Trif. Cei doi au fost aleși vicepreședinți ai partidului și vor raspunde pentru Regiunea Transilvania – Centru, respectiv de organizațiile…

- Ieri, 8 martie 2018, politistii Compartimentului Rutier Sebes, impreuna cu specialisti din cadrul Registrului Auto Roman – Alba, au organizat o actiune ce a avut ca scop depistarea soferilor care conduc, pe drumurile publice, autoturisme ce nu indeplinesc conditiile tehnice pentru circulatia in conditii…

- Mai multe drumuri naționale sunt inchise din cauza viabilitații scazute, a unor alunecari de teren sau a caderilor de copaci. Centrul INFOTRAFIC al Politiei Romane informeaza ca la aceasta ora nu sunt semnalate accidente rutiere care sa impuna restrictii de circulatie pe vreun drum national sau autostrada,…

- Mucenici moldovenesti de post pufosi, ingrediente: Pentru aluat700 grame de faina alba de grau tip 000300 ml apa carbogazoasa100 ml de suc de portocale proaspat stors100 ml ulei de floarea soarelui80 grame de zahar2 plicuri de zahar vanilato lingurita de…

- Aradul a fost prezent, indirect, la Gala Premiilor Oscar din acest an. Andrea Iervolino, producator de film italian, a pașit pe covorul roșu al prestigiosului eveniment imbracat intr-o ținuta „Chic by Vali Cioban”. Costumul negru creat de aradeanca Vali Cioban a fost remarcat in termeni pozitivi de…

- La aceasta ora, politistii Inspectoratului de Politie Judetean Arges si ai Directiei Operatiuni Speciale din cadrul Inspectoratului General al Politiei Romane efectueaza 89 de perchezitii domiciliare, in judetele Arges, Mures, Buzau, Caras-Severin, Timis, Alba, Constanta, Mehedinti, Neamt, Covasna,…

- Primarul comunei Miraslau, Liviu Gigel Alexandru, a semnat contractele de finantare aferente proiectelor locale pentru dezvoltarea infrastructurii de apa, apa uzata si sistem rutier din comuna pe care o administreaza. „Am semnat cele trei contracte de finantare din fonduri guvernamentale aprobate a…

- Ninsoare cazuta in ultimele 24 de ore a transformat Baia Mare intr-o mare alba, astfel incat drumul a devenit un adevarat cosmar pentru soferi. Pe reteaua de socializare Facebook, nenumarate persoane au postat fotografii si filmulete prin care si-au aratat nemultumirea pentru modul cum autoritatile…

- Primarul exclus din PSD Alba, Gheorghe Damian, a primit distincția de „primar de cinci stele” din partea Asociației Comunelor din Romania, pentru modul in care s-a dezvoltat comuna Ciugud de cand acesta se afla la carma administrației locale. Comuna Ciugud a fost prima din tara cu drumuri agricole…

- S-au stabilit barajele pentru promovarea in Liga 3. Cu cine se va duela invingatoarea dintre CSA Steaua și Academia Rapid. FRF a stabilit azi cum se vor „imperechea” echipele care vor caștiga campionatele județene pentru barajul ce duce in Liga 3. Invingatoarea Ligii 4 București, care se va alege dintre…

- Vremea rea a facut ca elevii sa beneficieze de o vacanta cu totul neasteptata. Frigul din ultimelezile si faptul ca nici zilele viitoare lucrurile nu se vor schimba, asa ca factorii de decizie la nivel judetean au discutat intens pe marginea variantei ca scolile sa fie inchise in aceste zile. Marti…

- Țineți post și nu mai știți ce sa gatiți și familia sa mulțumiți? Indragitul chef Jamie Oliver va vine in ajutor cu o rețeta de cartofi dulci cu fasole alba și ardei, gustoasa, sațioasa și, mai ales, sanatoasa.

- Un accident rutier a avut loc luni noaptea, in jurul orei 23.30, pe DN1, la limita dintre județele Alba și Cluj. Potrivit ISU Alba este vorba despre o coliziune intre un autocamion și o cisterna. Pompierii au intervenit cu 3 autospeciale și 1 SMURD pentru asigurarea masurilor PSI. Traficul in zona a…

- Nu citesti intreaga reteta inainte de a incepe sa faci prajitura Pentru a evita surprizele neplacute (ca de exemplu sa fi ajuns la jumatatea retetei si sa-i dai seama ca ai uitat sa faci ceva) citeste reteta cap coada inainte de a te pune pe treaba. In acest fel, experienta ta culinara va…

- In urma cu aproximativ un an, comuna Șpring, reprezentata de primar, Rusu Daniel Gheorghe și Mallen (Zaragoza, capitala regiunii Aragon) Spania, reprezentata de primar Ruben Marco Armingol au decis sa oficializeze relația de prietenie și colaborare prin semnarea unui protocol de infrațire. Duminica,…

- A fost semnat contractul pentru reabilitarea salii de sport de la Școala Profesionala Germana Kronstadt (SPGK). Contractul pentru reparatiile capitale la sala de sport este in valoare de 1.395.462,03 lei + TVA. ,,Saptamana viitoare vom da ordinul de incepere a lucrarilor, astfel incat, cu putina sansa,…

- Politistii din Blaj si specialisti RAR Alba au depistat, miercuri, in trafic, 11 autovehicule ce prezentau diverse defectiuni tehnice. Au dat amenzi si au retinut certificate de inmatriculare. Potrivit IPJ Alba, in 21 februarie, politistii Compartimentului Rutier Blaj, impreuna cu specialisti din cadrul…

- Pentru a veni in intampinarea celor care sunt la serviciu și doresc sa iși comande de mancare sau vor sa iasa la masa in pauza de lucru, newsbv.ro va prezinta mai multe oferte pentru meniul zilei. Astfel, speram sa va fim de ajutor și sa economisiți timp in cautarea unui meniu care sa va satisfaca apetitul.…

- Curtea de Conturi a dat publicitații un raport din care aflam nivelul cheltuielilor bugetare la nivelul județului Alba. Totalul plaților din bugetul general al județului Alba a fost de aproape 1,3 miliarde de lei (noi), din care 1,047 de miliarde sunt cheltuielile comunelor, orașelor, municipiilor și…

- Ieri, 19 februarie 2018, politistii Compartimentului Rutier Aiud, impreuna cu specialisti din cadrul Registrului Auto Roman – Alba, au organizat o actiune, pe DN1, ce a avut ca scop depistarea soferilor care conduc, pe drumurile publice, autoturisme ce nu indeplinesc conditiile tehnice pentru circulatia…

- Postul Pastilor este o perioada a pocaintei. In tot acest timp intreg spatiul ecclezial se schimba, de la randuiala slujbelor si pana la culoarea vesmintelor liturgice. Astfel, doar in Postul Mare, acoperamintele cu care se invesmanteaza Biserica, incepand cu Sfanta Masa si pana la hainele preotesti,…

- Stelian Fuia a fost eliberat condiționat, dupa ce a fost condamnat, in 2016, la trei ani de inchisoare in dosarul „Fundulea”. Decizia instanței in cazul fostului ministru al Agriculturii este definitiva și cu aplicare imediata. Magistrații Tribunalului Constanța au judecat contestația formulata de Stelian…

- Ultramaratonistul Levente Polgar, care a ramas fara o mana de la varsta de sase ani, este primul sportiv cu handicap acceptat la “6633 Arctic Ultra”. Sportivul a vorbit pentru MEDIAFAX despre antrenamente, planuri de viitori si idoli. Levente Polgar a declarat, intr-un interviu acordat corespondentului…

- In calitate de membru al Comisiei speciale comune a Camerei Deputatilor si Senatului pentru celebrarea Centenarului Marii Uniri si a Razboiului pentru intregirea Neamului sunt onorat sa anunț ca județul Alba va avea 70 de proiecte dedicate Centenarului Marii Uniri și finanțate cu peste 8 milioane de…

- O interventie mai putin obisnuita a avut loc, miercuri, pe pârtia de pe Domeniul Schiabil din Muntii Sureanu, judetul Alba, unde o femeie a ramas agatata de telescaun în momentul în care a încercat sa coboare la capatul de sus

- In saptamana 5-11 februarie, la nivelul județului Alba s-au inregistrat 2.955 de cazuri de infecții acute ale cailor respiratorii superioare (IACRS) și 458 de pneumonii. Dintre cele 2.955 de cazuri de IACRS inregistrate, 63 de cazuri au necesitat internare, iar dintre cele 458 de cazuri de pneumonii,…

- Reteta pe care v-o daruiesc astazi am primit-o si eu in dar de la Mama Luta din Ampoita, celebritate a satului de la poalele Apusenilor, loc unde se zice ca ar fi poposit si Dumnezeu, intr-una dintre peregrinarile sale...

- CS Ocna Mureș, ocupanta locului secund la finele turului in Liga a 4-a Alba, negociaza in aceasta perioada cu trei jucatori de la Olimpia Aiud, fundașul Ionuț Sas, mijlocașul Paul Man și atacantul Claudiu Coltor. Cei trei au acceptul formației aiudene și pot pleca la Soda daca se vor ințelege cu echipa…

- În amintirea anilor de copilarie, când nicio masa de sarbatoare nu era completa fara cozonac, nuci umplute, &"faguri" lipiti cu serbet si prajitura alba ca zapada, va propunem sa va aromati bucataria si sa va rasfatati

- Suntem in prima zi din Saptamana Alba, cea care precede Postul cel Mare al Paștilor, și o serie de cutume, inclusiv alimentare, se cuvine sa fie respectate. Azi e dezlegare la lapte, oua și...

- Cake-pops au devenit niște prajiturele foarte la moda in ultima perioada, deoarece sunt și delicioase și arata senzaaional. In interior au o compozișie de balt de tort. Specialista in cofetarie Irina Apostol (Art Dessert), autoarea rețetei de mai jos, spune ca daca avem deja o compoziție preferata,…

- Timp de preparare: cca. 50 de minute Aproximativ 670 kcal/porție. Se consuma cu paine alba. Ingrediente: – 150 g arahide – 1 legatura ceapa verde – 200 g țelina – 2 cartofi mijlocii – 1 lingura ulei de arahide – 500 g rosii (din conserva) eventual puțina supa de legume din plic – 3 lingura frunze de…

- Fiecare femeie s-a confruntat la un moment dat cu problema parului incalcit, ba din cauza uscarii sale excesive, ba din cauza produselor prea agresive cu firul de par. Prepara-ti acasa spray-ul care te va scapa de aceasta problema, care poate fi folosit si pentru copii.

- Un spital mic dintr-un oras cu populatie de circa 27.000 de locuitori din Alba face performanta in domeniul medical. Spitalul inregistreaza periodic premiere in ceea ce priveste interventiile chirurgicale realizate aici, care rivalizeaza cu servicii de complexitate ridicata oferite in unitati mult mai…

- Un spital mic dintr-un oras cu populatie de circa 27.000 de locuitori din Alba face performanta in domeniul medical. Spitalul inregistreaza periodic premiere in ceea ce priveste interventiile chirurgicale realizate aici, care rivalizeaza cu servicii de complexitate ridicata oferite in unitati mult mai…

- Ingrediente 2 cani cu pesmet din fursecuri (de la aproximativ 15 fursecuri de marime medie) 6 linguri de crema de branza, la temperatura camerei ciocolata alba topita bomboane decorative Mod de...

- Ingrediente: Pentru rulouri: 200 g unt, 200 g faina, 1 praf sare, 200 g zahar, 9 albușuri Pentru crema: 600 g ciocolata neagra, 400 ml smantana pentru frișca Mod de preparare: Mixezi untul cu zaharul pana obții o compoziție pufoasa. ...

- Google intocmește la sfarșitul fiecarui an o lista cu cele mai cautate cuvinte sau expresii in funcție de domeniu. Iata care a fost cea mai cautata rețeța anul acesta. Topul cu cele mai cautate rețete din 2017 dezvaluie ca oamenii au fost intersați de retete cu dovlecei zucchini, de pui cu parmezan,…

- Se spune ca pentru a avea noroc, in anul ce bate la usa, nu trebuie sa mananci nimic in ajun de Craciun; In ziua de Ajun se taie cate un mar, iar daca marul are viermi, se spune ca cel care a taiat fructul va fi incercat de boala tot anul, iar daca marul este putred, atunci va muri; In…

- Cunoscute sub denumirea de ”Pelincile Domnului”, ”Pelincile lui Hristos” sau ”Scutecele lui Iisus”, turtele cu julfa sunt vestite in zona Moldovei, fiind pregatite de gospodine in Ajunul Craciunului, vestind, astfel, Nasterea Domnului. Traditia spune ca moldovencele au creat aceasta reteta cu gandul…