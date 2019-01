Borş cu carne de vită Mod de preparare Bors cu carne de vita Pieptul de vita se spala, se taie bucati si se pune la fiert in apa cu sare. Cand s-a fiert pe jumatate se adauga legumele curatate, spalate si tocate marunt. Se lasa sa fiarba, se adauga si cartofii curatati si tocati bucati. Cand e aproape gata se pun ouale batute, apoi se adauga si borsul, sarea se potriveste dupa gust. Cand este gata se presara leustean tocat marunt. Serviti cu placere cu un ardei iute! Pofta buna! Ingredientele si cantitatile le gasesti pe sfatulparintilor.ro. Citeste articolul mai departe pe rtv.net…

Sursa articol si foto: rtv.net

Stiri pe aceeasi tema

- Reteta de Sarbatori: Muschi de porc cu lamaie verde Mod de preparare Muschi de porc cu lamaie verde Feliile de muschi se frig putin pe gratar, se spala ardeii si prazul si se inabusa putin in ulei si apa; cand s-au inmuiat se adauga feliile de carne. Se presara sare si piper dupa gust, se…

- Se spala cartofii bine cu apa rece apoi se fierb cu tot cu coaja ,acoperiti cu apa si o lingura de sare. Cand se lasa intepati cu furculita usor,ii scurgem de apa ,ii clatim cu apa rece si ii lasam sa e raceasca bine. Pieptul se pune la fiert cu radacinoasele curatate de coaja dar lasate intregi…

- Mod de preparare supa crema de legume cu pui Maruntaiele de pui se curata, se spala bine si se pun la fiert in apa cu putin sare. Se curata de spuma, apoi se pun la fiert legumele curatate si spalate, dar intregi. Cand s-au fiert legumele, se scot si se paseaza la blender.…

- Mod de preparare omleta cu sunca afumata Ouale se bat bine cu sare si piper, dupa gust. Sunca si ceapa taiate bucatele mici se pune in tigaia neunsa si se lasa putin, apoi se toarna oaule batute bine cu branza rasa. Se intoarce pe ambele parti si se rumeneste. Serviti…

- Salata de boeuf Mod de preparare Salata de boeuf Se spala carnea si se pune la fiert, la foc potrivit, intr-o oala cu apa rece. Cand da in clocot se curata de spuma, se pune putina sare si se lasa sa fiarba in continuare, pe foc mic, fara sa mai clocoteasca. Carnea fiarta se taie in cubulete.…

- Mod de preparare Supa de pui cu rosii Se pune apa la fiert pentru supa. Cand incepe sa fiarba se adauga aripioarele de pui. Dupa cateva minute, se taie cubulete morcovul, ardeiul gras, ceapa si se pun la fiert cu aripioarele. Dupa ce legumele au fiert, se completeaza supa cu rosiile maruntite si…

- Ciorba de fasole Mod de preparare Ciorba de fasole Fasolea se spala si se opareste apoi se pune la fiert. Se picura putin ulei si se fierbe pana cand fasolea este fiarta pe jumatate.Intre timp se pregateste zarzavatul, se toaca ceapa, se rade morcovul ,patarnacul si se adauga in ciorba.Borsul…

- Pizza de casa cu iaurt Mod de preparare Pizza de casa cu iaurt Se pune intr-un castronel drojdia amestecata cu 1 lingura de faina, 3-4 linguri de apa calda si zahar pana se face ca o pasta, se acopera si se lasa pana se se umfla si face spuma. Intr-un castron se pune faina, in mijlocul…