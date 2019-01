Boromir își retrage acțiunile de pe bursă Acțiunile companiei Boromir Prod din Buzau, cu activitați pe piața de morarit și panificație, vor fi retrase de la bursa incepand cu 21 ianuarie, informeaza compania, potrivit mediafax. Acționarii care nu și-au incasat contravaloarea acțiunilor pe care le dețin vor putea solicita oricand contravaloarea acestora la prețul de 0,41 lei/acțiune, precizeaza documentul. Boromir IND, firma care controleaza 97,6% din capitalul social al Boromir Prod Buzau a anunțat in vara anului trecut ca ofera 3,56 milioane lei actionarilor minoritari pentru a prelua si restul de 3,7% din capital. Operatiunea… Citeste articolul mai departe pe stiripesurse.ro…

