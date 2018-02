Borna atinsa: Tesla a ajuns la 300.000 de masini produse de la infiintarea companiei

Stiri pe aceeasi tema

- Cristi Tanase a intrat in minutul 74 al meciului FCSB - Lazio, din Europa League, intrand in locul lui Harlem Gnohere. Cu aceasta prezența, Cristi Tanase a intrat in istoria echipei roș-albastre. Mijlocașul de 30 de ani a ajuns la al 50-lea meci in cupele europene pentru Steaua. Astfel, Tanase l-a egalat…

- Trei tineri au ajuns, joi, la spital, dupa ce au fost raniti intr-un accident rutier la Darmanesti, autoturismul in care se aflau izbindu-se de un tir stationat pe carosabil, potrivit ISU Suceava. Dupa impact, soferul tirului, un cetatean turc, s-a urcat la volan si a parasit locul accidentului, fiind…

- ROCAST SRL, unul din cei mai importanti distribuitori din Romania, angajeaza pentru judetul BACAU – Agent de Vanzari – Organe de asamblare, unelte, scule si masini unelte. Oferim salariu impozabil de 3000 lei plus bonusuri atractive si... Clic pe titlu pentru a citi tot articolul.

- Compania producatoare de armament Remington Outdoor Co a declarat ca va depune o cerere de protectie impotriva falimentului, cedand unei crize economice, scrie Bloomberg. Falimentul este o lovitura pentru mogulul Stephen Feinberg, care a fost un sustinator proeminent al presedintelui Donald Trump.…

- Scene șocante in București și in localitatea Pantelimon: Poliția a urmarit mai mulți kilometri un șofer care nu a oprit la semnele agentilor. Fugit din Capitala, barbatul a intrat cu mașina in Pantelimon și a lovit mai multe autoturisme, ranind grav o persoana.Citeste si: Petitie FARA PRECEDENT:…

- Un accident grav a avut loc in aceasta dupa-amiaza in Metalurgie. Un Logan a intrat in plin intr-un Renault care stationa pe trotuar, a lovit apoi o basculanta si a acrosat un alt Logan de pe trotuar. Din primele informatii, soferul care a produs accidentul se numeste Sorin Matrescu si avea o alcoolemie…

- Folosirea telefoanelor mobile in masini, chiar si cand acestea sunt oprite sau stationate in alta zona cu exceptia parcarilor, poate duce la suspendarea permisului de conducere in Franta, potrivit presei din Hexagon, citata de agențiile internaționale.

- Potrivit estimarilor lui Elon Musk, costurile totale ale acestui proiect grandios depașesc suma de 500 de milioane de dolari, transmite CNBC . Cu o precizare importanta: fondurile sunt exclusiv de ordin intern, din conturile companiei SpaceX, fara proveniența publica, din donațiile contribuabililor…

- Un accident usor a avut loc, marti dimineata, in zona Baneasa, patru masini fiind implicate. Circulatia rutiera este ingreunata. De asemenea, in toata Capitala se circula in conditii de ceata, vizibilitatea fiind scazuta.

- A doua generatie a modelului Audi A7 a fost in lumina reflectoarelor la Expozitia Internationala de Automobile din America de Nord, care a avut loc luni la Detroit, iar directorul de productie, Anthony Foulk a clasat generatia A7 ca fiind „arma secreta cu care Audi atrage noi clienti”, relateaza…

- Primul vehicul electric de masa de pe piata produs de Tesla, Modelul 3 ajunge in showroom-urile companiei, iar primele recenzii, din partea celor mai norocosi care au primit deja autovehiculul, sunt pozitive, scrie Business Insider. Chad Hurin, un utilizator al Modelului 3, a declarat pentru…

- Echipajele ISU Argeș intervin chiar in aceste momente la un accident rutier ce s/a produs la Cotmeana. Din primele informații, cinci mașini au fost implicate in accident, trei persoane fiind ranite. Ultima actualizare: Sambata, 03 Februarie 2018 14:36

- O crestere a numarului de plati cu cardul sustinuta pe plan global de increderea din ce in ce mai mare a consumatorilor a ajutat compania Visa sa intreaca predictiile pentru primul trimestru din anul fiscal, potrivit Wall Street Journal. Veniturile Visa pentru trimesturl incheiat la data…

- Potrivit politistilor, soferul primului vehicul, care circula dinspre Sibiu spre Ramnicu Valcea a efectuat o depasire neregulamentara si a patruns pe contrasens, unde a intrat in coliziune cu cel de-al doilea vehicul, care circula regulamentar. Traficul rutier a fost oprit pe ambele…

- Un avocat al companiei Tel Drum a solicitat, miercuri, la Inalta Curte de Casatie si Justitie, recuzarea magistratului care trebuia sa judece contestatia cu privire la ridicarea sechestrului pus de DNA pe bunurile si conturile firmei.Inalta Curte de Casatie si Justitie urma sa dezbata, miercuri,…

- Agenția Naționala de Administrare Fiscala scoate la licitație mașini intrate in proprietatea statului in urma unor confiscari sau executari silite. Prețurile de pornire variaza intre 600 de lei și 1.400 de lei și includ TVA. Vanzarea este directa sau prin licitație, așa cum procedeaza de obicei ANAF.…

- Trei mașini au fost implicate intr-un accident luni dimineața langa termocentrala Rovinari. Una din mașini, marca Duster, a ajuns in șanț. Din primele informații nu sunt persoane ranite. Foto facebook...

- Bateria de 100 MW creata de Tesla in Australia de Sud a demonstrat ca poate fi profitabila pentru Neoen, compania care o detine. Factorul financiar benefic al inovatiei energetice poate convinge si alte state sa recurga la tehnologia Tesla de...

- În perioada ianuarie-noiembrie 2017, deficitul balanței comerciale a Republicii Moldova a constituit 2167,9 milioane de dolari, fiind cu 21,9 la suta mai mare decât în aceeași perioada din 2016. Deși Ministerul Economiei și Infrastructurii a anunțat ca exporturile au crescut cu…

- Jandarmii bihoreni si-au contabilizat munca de anul trecut, cu scopul de a creste gradul de incredere a cetatenilor in institutia lor si in capacitatea sa de raspuns la solicitarile acestora asigurarea ordinii si sigurantei publice.

- Incepand cu 1 februarie, relatiile contractuale cu Posta Romana, pentru plata facturilor aferente contractelor de servicii fixe si mobile ale Telekom Romania vor inceta. Decizia a fost luata ca urmare a nerespectarii obligatiilor de catre operatorul postal national, potrivit unui comunicat…

- Farmec Cluj-Napoca, cel mai mare producator roman de cosmetice dupa cifra de afaceri de aproape 200 mil. lei in 2016, a acoperit in ultimii ani cele mai importante segmente de piata, de la produse pentru barbati la dermatocosmetice si de la segmentul de lux la cel de protectie solara.

- Fotocredit: Audi Audi este nevoita sa recheme in service alte circa 127.000 de mașini diesel EURO 6, la cererea expresa a KBA (Autoritatea Federala pentru Transporturi din Germania). Problema ține din nou de utilizarea software-ului ce dezactiveaza sistemele de filtrare a oxidului de azot in condiții…

- Sambata, dupa amiaza, trei coloane de masini sunt asteptate sa soaseasca de la Craiova, Timisoara si Oradea, in Pitesti, de unde li se va alatura o a patra, pentru a porni spre Bucuresti cu destinatia Piata Victoriei, acolo unde este anuntat un mars de amploare impotriva modificarii legilor justitiei,…

- In urma cu o saptamana va informam in legatura cu un incident infiorator care a avut loc in statia de tramvai de la teatru: o fata de 12 ani a fost prinsa sub tramvai! Traversase soseaua pe un sens de mers si se grabea, impreuna cu o prietena, sa prinda verde si la celalat sens. Fetele nu au luat…

- Dupa câteva ore de COD PORTOCALIU, imaginile din Constanța te lasa fara cuvinte. Copaci scoși din radacina, panouri smulse de vânt, mașini avariate, crengi rupte, chiar și un semafor smuls de vânt și aruncat într-o intersecție, toate acestea au fost doar câteva incidente…

- Jantele auto din aliaj au capacitatea de a schimba total aspectul unei mașini. Ele ofera nu numai un aspect estetic de invidiat, ci și funcționarea in condiții sigure a autoturismului. Destinate oricarui model, jantele sunt un element de nelipsit din structura unei mașini. Salajenii ințeleg acest aspect…

- Consiliul Concurentei a autorizat operatiunea prin care Romarm si Rheinmetall Landsysteme infiinteaza compania Romanian Military Vehicle Systems, care va fabrica transportorul blindat 8x8 ''AGILIS'', se arata intr-un comunicat al autoritatii de concurenta, remis, miercuri, AGERPRES.…

- Cele mai vandute zece modele de masini din lume in 2017 au fost autoturisme germane, japoneze si americane, in total fiind livrate peste 7,5 milioane de masini, potrivit unui raport al Forbes Africa. 0 0 0 0 0 0

- Firma care se ocupa de lotul 2 de pe autostrada Lugoj – Deva s-a reapucat de treaba inca din primele zile ale anului. Antreprenorul italian care se ocupa de investiție a fost harnic și se ocupa cu lucrarile care nu erau deja efectuate. Nu aveți prea mari speranțe, nu ne referim la sectorul cu tuneluri,…

- Ai avut o idee (care a parut, poate) geniala, ai lansat o companie si ai creat un produs. Si cum este in cazul fiecarui parinte care isi adora copilul, esti convins ca produsul sau serviciul pe care tu il aduci pe piata este absolut revolutionar, iar clientii vor da navala sa-l cumpere. Lucrurile…

- Mariana Gheorghe, directorul general (CEO) al OMV Petrom, care se afla la conducerea producatorului de petrol si gaze din vara anului 2006, si-ar putea incheia mandatul anul acesta, potrivit unor surse din piata, citate de ZF.

- Compania japoneza a anuntat ca va colabora cu companiile pentru a dezvolta un remediu pentru fiecare vehicul si pentru a cere proprietarilor acestora sa vina sa inlocuiasca airbagurile. Dispozitivele de umflare defecte pot exploda in cazul unor coliziuni si pot rani ocupantii vehiculelor cu schije…

- Imediat ce a fost numit in functie, directorul general al companiei de stat Tarom, Werner Wolff, a cerut efectuarea unei analize asupra cheltuielilor companiei, dispunand reducerea cheltuielilor cu 12,7 milioane lei pe an. Economia este putin mai mica decat cea anuntata la ultima rectificare bugetara,…

- In contextul modificarilor legislative prin care contribuțiile sociale ale angajatorului sunt transferate la angajat, incepand cu data de 1 ianuarie 2018, Holzindustrie Schweighofer informeaza ca veniturile nete ale angajaților nu vor fi afectate de aceasta masura. Decizia companiei este de a menține…

- Fiat Chrysler Automobiles va chema 1,48 de milioane de automobile modelul Ram pickup, in Statele Unite, din cauza riscului ca o anumita componenta sa determine miscarea autovehiculului de pe loc atunci cand acesta este parcat, potrivit Bloomberg. Daca un sofer sta in mod repetat in masina…

- "Investigația vizeaza un posibil comportament discriminatoriu al Dante International in raport cu comercianti cu amanuntul de produse de larg consum, care reprezinta concurenti directi ai companiei, in calitate de comerciant de produse de larg consum", se arata intr-un comunicat al Consiliului Concurentei.In…

- Datele companiei de cercetare de piata Vektor Marktforschung arata ca pentru prima data hipermarketurile au devenit cele mai populare magazine de unde romanii isi cumpara mancare si produse de uz curent, depasind alimentarele clasice. Desi acest format are doar 0,2% din totalul magazinelor, mai exact…

- Oamenii spun ca au primit doar jumatate din leafa pe ultima luna lucrata, iar conducerea Transurb SA le-a explicat ca nu exista fondurile necesare. Motivul crizei financiare a societatii este acela ca Primaria Galati nu a virat subventie stabilita.

- Cine urmareste lumea auto cunoaste ca cea mai mare companie care ofera servicii de taxi si care foloseste in parcul sau cele mai multe masini electrice este cea a aeroportului Schiphol din Amsterdam, Olanda.

- Dupa ce oficialii Companiei de Apa Arieș SA au anunțat ca luni se va semna, la Palatul Victoria in București, proiectul cu finanțare europeana in valoare de circa 160 de milioane de euro, cel mai mare proiect european care a fost vreodata in zona noastra, mesajele pozitive au inceput sa ”curga”. Read…

- Decarul Barcelonei are o medie de 0,86 goluri pe meci in 13 ani la Barcelona și 0,93 in actualul campionat. Iar liderul blaugrana pastreaza 5 puncte avans in fața Valenciei, dupa victoria cu 2-0 in fața lui Villarreal. Ronaldo, Ronaldo, Ronaldo. Messi, Messi, Messi. Daca nu e Ronaldo, e Messi. Și invers.…

- Dupa patru zile in care a umblat zi și noapte in disperare pentru a ajuta populația Dejului, in grava criza de apa, primarul municipiului solicita acum, alaturi de zeci de mii de locuitori, demisia directorului Companiei de Apa Someș, Dorin Ciataraș.

- Claudio Ranieri, tehnicianul lui Tatarușanu la Nantes, se amuza cand se gandește la un nou obiectiv: "Sper sa mai fac unele lucruri și sa nu ma opresc la o mie de partide. Poate doua mii. Nu, e prea mult, prea dificil". Claudio Ranieri are 66 de ani și peste 30 pe banca, doi petrecuți la amatori, Vigor…

- TAROM trece iar prin momente rușinoase! Doua incidente petrecute in aceeași zi afecteaza renumele companiei. Dupa ce 120 de pasageri a unei curse Tarom au fost blocati peste 12 ore in aeroportul din Amsterdam din cauza unor probleme tehnice ale aeronavei care urma sa-i aduca in tara, un caz aproape…

- Bill Gates, cofondator al companiei Microsoft, a fost ales membru al Academiei Chineze de Inginerie, subordonata guvernului, care dorește prin reinnoirea structurii sale de membri sa iși sporeasca influența internaționala.

- Sanmartean a semnat miercuri cu Voluntari si devine in acest moment al 5-lea fotbalist din campionat ce a depasit bariera de 37 de ani. De miercuri, Liga 1 a imbatranit. Lucian Sanmartean s-a reintors in campionatul intern. A semnat cu FC Voluntari, iar contractul pe care l-a parafat il gaseste la o…

- Datele personale a peste 57 de milioane de șoferi și clienți ai companiei Uber au fost furate din serverele companiei in urma unui atac cibernetic din 2016. Anuntul a fost facut de reprezentantii firmei, care au tinut pana acum cazul in secret.

- In cadrul ultimului eveniment organizat de Tesla, compania condusa de Elon Musk a anuntat un camion electric care depaseste performantele unuia diseel, o masina care accelereaza de la 0 la 100 de kilometri pe ora in doar 1,9 secunde, si doua accesorii pentru telefoanele mobile.

- Lansarea campaniei a coincis cu implinirea a 20 de ani de la inființarea instituției, dar vine intr-un context mai puțin fericit, al creșterii numarului de abuzuri asupra cpiilor. Astazi se implinesc 20 de ani de la inființarea Direcției Generale de Asistența Sociala și Protecția Copilului Buzau. Momentul…