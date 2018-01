Borisov mentioneaza 12 teme importante pentru UE in primul sau discurs in fata deputatilor europeni

Stiri pe aceeasi tema

- "Vom incerca sa ne normalizam relatiile cu Rusia. Acest lucru depaseste cu mult pragul posibilitatilor noastre, de aceea decizia va fi comuna europeana", a declarat premierul Bulgariei, Boiko Borisov, care prezinta in Parlamentul European de la Strasbourg prioritatile presedintiei bulgare a Consiliului…

- Premierul Bulgariei, Boiko Borisov, a prezentat miercuri Parlamentului European, reunit la Strasbourg, prioritatile presedintiei Uniunii Europene asigurate in acest semestru de tara sa. El a mentionat securitatea si stabilitatea in Europa, vestul Balcanilor si competentele digitale, informeaza BTA.…

- “Romania va avea pentru prima data o femeie premier, pe Viorica Dancila. Dancila a fost numita dupa demisia brusca a lui Mihai Tudose. Dancila, membru al Parlamentului European, este vazuta ca aliat al liderului PSD, Liviu Dragnea”, noteaza BBC. Bbc.com mentioneaza ca Viorica Dancila este al treilea…

- Europarlamentarul Catalin Ivan scrie ca nominalizarea Vioricai Dancila pentru funcția de premier ii va asigura al doilea mandat președintelui Klaus Iohannis dar, in același timp, va „concentra puterea in mainile unui singur om”. El afirma, de asemenea, ca mai mulți membrii ai Parlamentului European…

- Anul 2017 a adus un numar de peste 363.000 de noi selleri din Europa pe platforma gigantului american Amazon. Dintre acestia, 36,3% s-au inregistrat pe Amazon in Marea Britanie, Germania, Italia, Franta sau Spania, conform Marketplace Pulse. Per total, un milion de noi selleri s-au alaturat platformei…

- Episcopii bisericilor traditionale maghiare din Transilvania cer Parlamentelor Romaniei si Ungariei, precum si Parlamentului European ca 13 ianuarie sa fie marcata drept Ziua Libertatii Religioase.

- Administrația municipiului Targoviște lucreaza la foc automat, in ceea ce privește pregatirea și demararea proiectelor prinvind dezvoltarea și modernizarea infrastructurii orașului. Concret, vineri, 12 ianuarie, la primele ore ale dimineții, Consiliul Local Municipal Targoviște s-a reunit in ședința…

- Bulgaria este excelent pregatita pentru presedintia europeana, guvernul a creat chiar un minister special, a declarat presedintele Comisiei Europene, Jean-Claude Juncker, pentru Deutsche Welle. "Coordonatoarea acestui minister, Liliana Pavlova, la fel si premierul Boiko Borisov, sunt pregatiti excelent.…

- Marocul se confrunta de cateva zile cu un val de frig neobisnuit de sever si cu importante caderi de zapada in regiunile muntoase, din cauza carora autoritatile si asociatiile caritative au implementat un dispozitiv anti-frig in zonele cele mai afectate, informeaza AFP, conform agerpres.ro. "Temperaturile…

- Președintele Chinei Xi Jinping le-a cerut soldaților sa fie pregatiți pentru razboi, intr-un discurs susținut in fața armatei.Potrivit Daily Star, in filmarea care a fost facuta in Teatrul Central de Comanda, peste 7000 de chinezi au ascultat ordinele lui Jinping. Citește și: Momente…

- Avocatul presedintelui PSD, Liviu Dragnea, a venit astazi la sediul DNA, dupa ce procurorii au dat unda verde celor implicati in dosarul Tel Drum sa studieze actele de urmarire penala. Maria Vasii spune ca Liviu Dragnea nu a venit personal sa studieze dosarul pentru simplul motiv ca legea nu il obliga…

- Ziua de 1 ianuarie 2018 este prevazuta ca data de intrare in vigoare a unor normative si reglementari care vor genera plusuri sau, uneori, minusuri in bugetele populatiei si firmelor, scrie romaniatv.net . Cele mai importante schimbari sunt de ordin fiscal, dar mai avem si o serie de modificari sau…

- Lucian Mihai este unul dintre cei mai tineri politicieni din Arges. Acesta a reusit ca intr-un timp foarte scurt sa produca schimbari importante in modul in care se face politica in Arges. Lucian Mihai se ocupa de organizația din Mosoaia a Partidului National Liberal. El a fost omul ce a dus la renașterea…

- "Mai important este ca Romania sa adere la zona euro decat la Spatiul Schengen", a declarat presedintele Romaniei, Klaus Iohannis. In opinia mea, si pentru Bulgaria aderarea la zona euro este obligatorie, prioritatea nationala numarul 1, scriu jurnalistii bulgari de la 24Chasa , citati de Rador.

- Doar 2% din banii europeni alocați programarii 2014-2020, insumand 936,3 milioane euro, au fost cheltuiți de Romania pana acum. Bulgaria a cheltuit 9%, iar Polonia 8%, potrivit datelor Comisiei Europene. Fondul de Coeziune a beneficiat de cei mai mulți bani europeni (aproape 470 milioane de euro), urmata…

- Noul guvern austriac doreste sa reduca tensiunile intre tarile din estul si vestul Uniunii Europene, a declarat, miercuri, la Bruxelles cancelarul austriac Sebastian Kurz, relateaza dpa. 'Vrem sa ajutam la depasirea crizelor existente', a spus Kurz dupa o intrevedere cu presedintele Parlamentului…

- Consiliul Județean Timiș are in vistierie, la finele anului, aproximativ 170 de milioane de lei. Asta, in condițiile in care bugetul pe 2017 a fost de 677 milioane de lei și multe dintre investițiile anunțate la inceputul anului nu au fost facute. De cealalta parte, Primaria Timișoara are conturile…

- In cadrul reuniunii trilaterale intre cancelarul german Angela Merkel, premierul bulgar, Boiko Borisov, si premierul grec Alexis Tsipras, la Bruxelles, Borisov a respins suspiciunile germane ca granita bulgara este traversata masiv de imigranti ilegali. In ultima perioada, Germania inregistreaza din…

- Parintele sau asiguratul care are legal in ingrijire un copil grav bolnav poate beneficia de concediu medical si de indemnizatie pentru ingrijirea lui pana la varsta de 16 ani, in conditiile in care, pana acum, limita de varsta a copilului era de 7 ani, potrivit unei ordonante de urgenta adoptata de…

- Procurorii de la Parchetul instanței supreme atrag atenția ca amendamentele propuse in vederea transpunerii Directivei (UE) 2016/343 a Parlamentului European și a Consiliului din 9 martie 2016 privind consolidarea anumitor aspecte ale prezumției de nevinovație și a dreptului de a fi prezent la proces…

- Europa trebuie sa fie ferma fata de ''dictatura'' lui Nicolas Maduro, au pledat miercuri la Strasbourg opozantii venezueleni Julio Borges si Antonio Ledezma, in cadrul ceremoniei de primire a Premiului Saharov pentru ''libertate de gandire'', decernat de catre Parlamentul European, relateaza AFP,…

- Aceștia susțin ca in comunicatul referitor la participarea ministrului Bodog la reuniunea ministrilor Sanatații de la Bruxelles nu s-ar fi prezentat toate informațiile, pentru a evidenția faptul ca propunerile Romaniei au fost susținute de majoritatea celor prezenți, dar lucrurile au stat altfel, in…

- "In aceasta dupa-amiaza reprezint Comisia in plenul Parlamentului European de la Strasbourg in cadrul reuniunii finale dintre Parlamentul European, Consiliu și Comisia Europeana privind simplificarea normelor europene in cadrul politicii agricole comune (PAC). Acordul de astazi va ușura viața agricultorilor…

- Principesa Margareta participa, luni, la sedinta solemna dedicata omagierii Regelui Mihai, unde va tine un discurs, potrivit reprezentantilor Casei Regale a Romaniei. Custodele Coroanei va merge la Parlament, luni, la...

- Certurile sau discutiile in contradictoriu sunt dificil de evitat, oricat de mult ai incerca sa-ti pastrezi calmul, uneori iti poti pierde cumpatul. Insa exista si unii oameni care nu isi pot controla emotiile in timpul unei certe....

- Potrivit unor surse din administrația județeana, Mihai Tudose va fi informat, in intalnirea de la sediul Consiliului Județean, despre modul in care au fost cheltuiți banii acordați de Guvern pentru remedierea pagubelor produse in municipiul reședința și celelalte localitați din județ de furtuna din…

- Deputatul din Parlamentul Romaniei, Constantin Codreanu, a solicitat ministrului Justiției, Tudorel Toader, și ministrului Afacerilor Externe, Teodor-Viorel Meleșcanu, prezentarea de informații privind depunerea sau nedepunerea cererilor de renunțare la cetațenia romana de catre deputații din fracțiunea…

- "M-am intalnit cu politicieni pe care ii cunosc de multa vreme, Joseph Daul, președinte al Partidului Popular European, Antonio Tajani, președinte al Parlamentului European, Antonio Lopez, secretar general al Partidului Popular European, Michel Barnier, negociator-șef al Uniunii Europene pentru Brexit,…

- Senatorul Traian Basescu, președinte al PMP, s-a intalnit, miercuri, la Bruxelles, cu mai mulți oficiali europeni, pe agenda discuțiilor aflandu-se mai multe teme de actualitate de pe agenda europeana, printre care și nevoia accelerarii proceselor de integrare a Romaniei in spațiul Schengen. …

- Inspectoratul Teritorial de Munca Caras-Severin, prin inspectorii de munca din cadrul Compartimentului Securitate si Sanatate in Munca au anuntat o noua serie de actiuni de control. Verificarile se desfasoara in perioada 01.12.2017 - 06.01.2018 in cadrul Campaniei Nationale de verificare a respectarii…

- Agenția Naționala de Cadastru și Publicitate Imobiliara (ANCPI) a publicat lista comunelor care vor beneficia de cadastrare integral din fonduri externe nerambursabile. Romania a atras peste 310 mil. euro prin Programul Operațional Regional 2014-2020.

- Eurodeputatul Cristian Preda a sustinut, miercuri seara, in plenul Parlamentului European, activarea articolului 7 al Tratatului UE suspendarea dreptului de vot al reprezentantilor Guvernului roman in Consiliu, din cauza „crizei grave a statului de drept” in Romania.

- Luni au plecat primele doua trenuri incarcate cu marfa spre China. Una din garnituri va ajunge in aceasta tara din Orientul Indepartat prin Ucraina, Rusia si Kazahstan, iar containerele celuilalt tren vor fi transportate mai departe cu vaporul, din portul Pireu, potrivit Rador care citeaza agentia maghiara…

- Arhitectul aderarii Bulgariei la Uniunea Europeana, Gunter Verheugen, a revenit in Bulgaria, pentru prima data dupa anul 2009. El este in Bulgaria la invitatia Asociatiei Intreprinderilor Familiale din Bulgaria, infiintata odata cu aderarea tarii la UE, in urma cu zece ani, potrivit Rador. "Sunt foarte…

- Partidul de guvernamant din Ungaria, Fidesz, va prezenta un proiect de rezolutie care respinge recenta decizie a Parlamentului European (PE) ce impune o schema obligatorie de relocare de migranti fara o limita superioara tuturor tarilor membre ale Uniunii Europene, a anuntat luni liderul grupului…

- Biroul Federal de Investigatii (FBI) a ajuns in centrul unui scandal in Statele Unite, fiind acuzat ca a tinut secrete informatii importante legate de activitatea unui grup de hackeri afiliat spionajului armatei ruse.

- Ultima etapa a turului de campionat in eșalonul secund se incheie duminica, cu meciul dintre CS Balotești și CS Mioveni programat de la ora 14.00. Pentru a asigura o suprafața de buna calitate la ora partidei, una importanta pentru ambele formații, oficialii echipei ilfovene au facut o cerere la FRF…

- Șeful diplomației poloneze, Witold Waszczykowski, s-a declarat miercuri 'șocat' de dezbaterea desfașurata în aceeași zi în plenul Parlamentului European în legatura cu situația statului de drept în Polonia și i-a acuzat pe unii

- Presedintele Comisiei parlamentare pentru controlul SRI, Claudiu Manda, a declarat miercuri ca nu stia de un protocol semnat in anul 2011 intre ANI si SRI, dupa cum a afirmat fostul presedinte al ANI, Horia Georgescu, in fata membrilor comisiei."(n.r. - Horia Georgescu) A spus ca in 2011 s-a…

- Uniunea Europeana trebuie sa faca mai mult pentru Moldova și celelalte țari din Parteneriatul Estic. Declarația a fost facuta de eurodeputatul roman Andi Cristea, care a ținut un discurs in plenul Parlamentului European.

- Sapte milioane de lei au fost alocati din Fondul de coeziune al Uniunii Europene pentru finalizarea unor investitii in ceea ce priveste retelele de distributie si colectare a apei. Banii vor fi folositi pentru continuarea lucrarilor demarate de...

- Prim-vicepresedintele PNL Raluca Turcan l-a atacat pe premierul Mihai Tudose, pe care il acuza de "discurs ceausist, nationalist, anti-economic si anti-european" si se intreaba, intr-o postare pe Facebook, daca acesta "santajeaza unele companii private". De asemenea, liderul deputatilor liberali se…

- Maia Sandu nu poate scapa de trecutul ei liberal-democrat nici in documentele oficiale ale instituțiilor europene. Un raport al Parlamentului European despre țarile din cadrul Parteneriatului Estic inca o asociaza pe liderul PAS cu Partidul Liberal Democrat.

- Potrivit unui comunicat DNA, Kovesi a fost invitata sa participe la evenimentul cu tema 'Analizarea principiilor de la Jakarta: intarirea independentei si eficientei agentiilor anticoruptie', organizat in cadrul celei de-a VII-a sesiuni a Conferintei Statelor Parti (COSP) la Conventia ONU impotriva…

- Curtea de Apel din Atena a decis marți sa trimita spre judecata mai departe dosarul de corupție in care sunt anchetați mai mulți oameni din fotbalul grecesc, in frunte cu Vangelis Marinakis, patronul campioanei Olympiakos. Daca acesta va fi gasit vinovat, echipa risca retrogradarea. Alți 27 de actuali…

- Schimbari IMPORTANTE de ULTIMA ORA la admiterea in POLIȚIE. VEZI ce se va intampla cu probele sportive Proba sportiva la examenul de admitere in scolile de agenti si subofiteri ale Ministerului Afacerilor Interne (MAI) din ianuarie 2018 va consta intr-un traseu practic aplicativ, potrivit unui ordin…

- Dupa fondarea tarii de catre Mao Zedong și deschiderea economica din mandatul lui Deng Xiaoping, presedintele Xi Jinping vrea sa afirme China ca putere mondiala, scrie ziarul portughez Diario de Noticias , intr-o analiza despre congresul Partidului Comunist Chinez, preluata de Rador.

- Premierul Tudose ne sfideaza: Se lauda cu banii europeni atrasi de Iasi, dar investitiile Guvernului in infrastructura rutiera sunt pentru alte regiuni Guvernul pastreaza ca prioritati Sanatatea, Educatia si Infrastructura, a declarat premierul Mihai Tudose, azi, la Palatul Victoria, la semnarea contractului…