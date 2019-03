Borisov: În iulie, sănătoşi să fim, vom fi invitaţi în anticamera Zonei Euro "În 2009, când am preluat guvernarea, importurile din Germania au fost de doua ori mai mari decât exporturile. Dupa 2009 e invers si asa e în toate sferele", spus premierul Boiko Borisov, în discursul rostit la un forum al Camerei de Comerț și Industrie germano-bulgare. "Parteneriatul economic cu Germania este strategic, durabil, sigur", a declarat premierul bulgar, potrivit 24 Chasa, citat de Rador.

Borisov s-a referit la declaratia prietenului sau, Vucic, de miercuri, ca o uzina este o lupta pentru Serbia. "Noi suntem mai reci. Avem disciplina… Citeste articolul mai departe pe hotnews.ro…

Sursa articol si foto: hotnews.ro

Stiri pe aceeasi tema

