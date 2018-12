Stiri pe aceeasi tema

- Vladimir Putin a anunțat miercuri un test efectuat cu succes al unui nou sistem rus de racheta hipersonica - Avangard -, care poate fi dotat cu ogive nucleare si conventionale, a anuntat Kremlinul, citat de agentia de presa RIA Novosti, relateaza Reuters.

- "Avem astazi in Comisia pentru aparare invitat ministrul Apararii, Gabriel Les, pentru a ne oferi cateva aspecte in ceea ce priveste conflictul din Marea Azovului, intre Rusia si Ucraina", a anuntat presedintele Comisiei, Liviu Brailoiu, la inceputul audierii ministrului. Tensiunile s-au amplificat…

- Rusia va amplasa in curand noi sisteme de aparare antiracheta S-400 in regiunea Crimeea, a anuntat Ministerul Apararii de la Moscova, potrivit agentiei de stiri Interfax, informeaza Reuters pe pagina electronica, preluata de Mediafax. Agentia de stiri RIA a transmis ca noile sisteme S-400 vor deveni…

- "Exista o noua chestiune problematica care a generat probabil cea mai mare ingrijorare a noastra si pe care am inceput sa o prezentam Statelor Unite in formatul bilateral al acestui Tratat. Se refera la instalarea lansatoarelor Mk-41 in cadrul Sistemului Aegis montat in Europa pentru presupuse sarcini…

- Ministerul Afacerilor Externe (MAE) considera ca este "complet irelevanta" invocarea componentei scutului antiracheta de la Deveselu in actualul context legat de acordul privind armele nucleare cu raza medie de actiune (INF), intrucat sistemul de la Deveselu nu face obiectul acestuia. …

- India a cumparat vineri de la Rusia sisteme de aparare antiaeriana S-400, un contract semnat cu ocazia vizitei la New Delhi a președintelui rus Vladimir Putin, dar care ar putea starni nemulțumirea Washingtonului, scrie AFP.

- Rusia a anuntat duminica, odata cu implinirea a trei ani de cand Moscova s-a implicat militar direct in razboiul din Siria, ca pana in prezent in acest razboi 112 militari rusi si-au pierdut viata, transmite agentia EFE. Aproape jumatate dintre ei au fost ucisi in doua catastrofe aeriene, respectiv…