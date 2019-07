Boris Johnson vrea un acord de liber-schimb sau... niciun acord

Stiri pe aceeasi tema

- Boris Johnson, candidat la functia de premier al Marii Britanii, va propune Uniunii Europene un acord de liber-schimb post-Brexit si, daca acesta va fi respins, atunci Marea Britanie va iesi din UE fara un acord, pe 31 octombrie, a declarat marti seful de campanie al acestuia, Iain Duncan Smith,…

- Referentul privind Brexitul din Parlamentul European, liberalul Guy Verhofstadt, l-a acuzat pe Boris Johnson, favoritul la succesiunea premierului britanic Theresa May, de "dezinformare" cu privire la Brexit, într-o tribuna publicata vineri de "The Guardian", potrivit Le Soir…

- Olly Robbins, consilier al Theresei May pentru UE și principalul negociator pentru Brexit, va demisiona din funcție o data ce va fi numit un nou prim-ministru britanic, relateaza “Sunday Times” duminica, citeaza Le Vif și Rador.Dl Robbins a fost foarte criticat de partizanii Brexit,…

- ''In ceea ce priveste dezbaterile, el este un las. Este extrem de lipsit de respect sa spui ca nu o sa apari in nicio confruntare directa in doua saptamani, cand membrii partidului te-ar putea vedea inainte ca ei sa te voteze. Oamenii trebuie sa stie ce vei face si tu trebuie sa raspunzi acelor intrebari.…

- CHIȘINAU, 4 iun – Sputnik. Potrivit Casei Albe, citate de Reuters, Donald Trump susține un Brexit care sa nu afecteze stabilitatea economica și financiara la nivel global si care sa asigure, în același timp, independența pentru Regatul Unit, potrivit Sputnik International. Trump…

- Premierul britanic Theresa May va insista ca relatia dintre SUA si Marea Britanie „este un parteneriat grozav” insa va preciza ca ar putea fi mai buna de atat, in timpul unei intalniri cu presedintele american Donald Trump de marti de la Downing Street, relateaza The Guardian potrivit news.roCu…

- Cu doi ani în urma, Theresa May s-a întors dintr-o vacanta petrecuta în Tara Galilor si a aruncat o bomba. Ea a anuntat niste alegeri generale pe care, cu doar vreo doua saptamâni în urma, ea sustinuse ca nu le va anunta, scrie The Sun, citat de Rador.Cum în aceasta…

- Acordul negociat între guvernul Theresa May și Uniunea Europeana a fost deja respins de trei ori de parlamentarii britanici. Riscul ca Marea Britanie sa paraseasca Uniunea Europeana fara un acord a ajuns la un nivel "alarmant", a avertizat guvernatorul Bank of England, Mark Carney, într-un…