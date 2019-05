Stiri pe aceeasi tema

- Theresa May a promis sa stabileasca un calendar pentru alegerea succesorului sau fupa urmarorul vot in Parlament privind Brexitul in prima saptamana din iunie. Boris Johnson, personajul identificat precum chipul campaniei pentru ieșirea Marii Britanii din UE, a spus joi ca va candida pentru a o inlocui…

- Fostul ministru britanic de externe Boris Johnson, de asemenea fost primar al Londrei si un sustinator activ a campaniei de iesire a Regatului Unit din UE, a declarat joi ca va candida pentru a-i succeda premierului Theresa May la conducerea Partidului Conservator, relateaza postul BBC, citat de…

- Lupta din interiorul Partidului Conservator pentru inlocuirea prim-ministrului Theresa May complica negocierile privind Brexit cu Partidul Laburist și posibilitatea gasirii unui compromis, a declarat parlamentarul laburist John McDonnell, conform Reuters, scrie Mediafax.McDonnel, purtatorul…

- Prim-ministrul britanic Theresa May ar trebui sa ia in curand decizia de a demisiona, dupa ce a negociat amanarea temporara a ieșirii Marii Britanii din Uniunea Europeana, relateaza publicația britanica The Telegraph preluat de mediafax.Citește și: Vești bune! Mii de angajați vor avea parte…

- Cancelarul austriac Sebastian Kurz a declarat vineri ca în cazul în care Marea Britanie nu vine cu un plan nou în urmatoarele doua saptamâni privind ieșirea Marii Britanii din Uniunea Europeana va avea loc un Brexit „dur”, relateaza Reuters citat de Mediafax.Comentariile…

- Premierul britanic Theresa May ar trebui sa demisioneze din funcția de prim-ministru dupa ce a negociat o extindere temporara a ramânerii Marii Britanii în Uniunea Europeana, scrie Daily Telegraph în ediția de sâmbata citat de Reuters."Trebuie sa vada acum - sau trebuie…

- Brexit-ul, in pericol daca acordul premierului May este respins, susține ministrul britanic de externe, Jeremy Hunt, scrie Agerpres. Hunt a mai precizat ca exista un impuls de a actiona pentru a opri Brexit-ul, avertizand ca daca parlamentarii nu sprijina marti acordul prim-ministrului Theresa…

- Este esențial sa împiedicam Marea Britanie sa paraseasca Uniunea Europeana într-un mod dezordonat fara o înțelegere, a declarat șeful Parlamentului European pentru presadin Germania conform Reuters.Într-un interviu acordat grupului de presa Funke, Antonio Tajani a adaugat…