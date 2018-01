Stiri pe aceeasi tema

- Boris Johnson, ministrul de externe al Marii Britanii, a declarat vineri ca ar trebui construit un pod care sa lege Marea Britanie de Uniunea Europeana, dupa ce Regatul Unit va parasi in mod formal blocul comunitar, a relatat cotidianul Daily Telegraph, citat de site-ul agentiei Reuters. Johnson, unul…

- Boris Johnson, ministrul de Externe al Marii Britanii, a declarat vineri ca ar trebui construit un pod care sa lege Marea Britanie de Uniunea Europeana, dupa ce Regatul Unit va parasi în mod formal Blocul comunitar, a relatat cotidianul Daily Telegraph, citat de site-ul agentiei Reuters.…

- Ministrul de externe britanic, Boris Johnson, unul dintre cei mai ferventi militanti pentru iesirea Marii Britanii din Uniunea Europeana, a pledat pentru construirea unui pod gigant peste Canalul Manecii care sa lege Marea Britanie de Franta, informeaza vineri agentiile de presa EFE si Reuters, citand…

- Ministrul de externe britanic, Boris Johnson, unul dintre cei mai ferventi militanti pentru iesirea Marii Britanii din Uniunea Europeana, a pledat pentru construirea unui pod gigant peste Canalul Manecii care sa lege Marea Britanie de Franta, informeaza vineri agentiile de presa EFE si Reuters, citand…

- Ministrul de externe britanic, Boris Johnson, unul dintre cei mai ferventi militanti pentru iesirea Marii Britanii din Uniunea Europeana, a pledat pentru construirea unui pod gigant peste Canalul Mânecii care sa lege Marea Britanie de Franta, informeaza vineri agentiile de presa EFE si Reuters,…

- Boris Johnson, ministrul de Externe al Marii Britanii, a declarat vineri ca ar trebui construit un pod care sa lege Marea Britanie de Uniunea Europeana, dupa ce Regatul Unit va parasi in mod formal Blocul comunitar, a relatat cotidianul Daily Telegraph, citat de site-ul agentiei Reuters.

- Seful diplomatiei britanice, Boris Johnson, s-a pronuntat in favoarea construirii unui pod intre Regatul Unit si Franta, pe motiv ca singurul tunel feroviar de sub Canalul Manecii nu are capacitatea necesara pentru a...

- Marea Britanie va plati inca 44 milioane de lire sterline Franței pentru a se proteja de migranți care ar putea trece Canalul Manecii prin portul de la Calais. In acest sens, Theresa May este pregatita sa investeasca in consolidarea controalelor de frontiera ale Franței, scrie Metro. Oficialii de la…

- Tanarul cancelar al Austriei, Sebastian Kurz, ar putea sa devina o problema pentru Angela Merkel. Cu prieteni ca el, nu mai are nevoie de dusmani. E mereu cu cativa pasi in fata tuturor: asa ii place noului cancelar al Austriei sa se prezinte. Faptul ca Sebastian Kurz a devenit sef de guvern…

- Franta si Marea Britanie vor semna un nou tratat privind imigratia, la o intalnire care va avea loc joi intre presedintele Emmanuel Macron si prim-ministrul Theresa May, au transmis oficiali francezi.Intalnirea celor doi va avea loc in Marea Britanie. Tratatul va „completa” si nu inlocui acordul…

- In timp ce negocierile legate de iesirea Marii Britanii din UE, Brexit, intra in faza critica, vizita la Londra a presedintelui Frantei, Emmanuel Macron, ii ofera premierului Theresa May sansa excelenta de a demara un...

- Presedintele Consiliului european, Donald Tusk, a dat, ieri, asigurari, la Strasbourg ca Uniunea Europeana este deschisa unei schimbari de atitudine a Marii Britanii in privinta Brexit, regatul fiind binevenit sa ramana in blocul comunitar. Declaratiile lui Tusk vin in contextul in care ideea organizarii…

- Marea Britanie va avea mai multi bani disponibili pentru serviciile publice decat cele 350 de milioane de lire sterline pe saptamana promise de sustinatorii iesirii tarii din Uniunea Europeana, a declarat ministrul de externe britanic, Boris Johnson, intr-un interviu publicat marti de cotidianul…

- Marea Britanie va avea mai multi bani disponibili pentru serviciile publice decat cele 350 de milioane de lire sterline pe saptamana promise de sustinatorii iesirii tarii din Uniunea Europeana, a declarat ministrul de externe britanic, Boris Johnson, intr-un interviu publicat marti de cotidianul…

- Ambasadorul Paul Brummell a vorbit despre conditiile pe care romanii trebuie sa le indeplineasca pentru a ramane in Marea Britanie dupa Brexit. Acestora li se va cere sa solicite un permis de sedere si sa plateasca o taxa. "Persoanele care, pana la data de 29 martie 2019, au locuit permanent…

- Henry Bolton a recunoscut ca mentinerea acelei relatii ar fi fost "evident destul de incompatibila" cu functia pe care o detine, insa a precizat ca nu intentioneaza sa demisioneze, in pofida mai multor apeluri in acest sens ce au fost lansate de unii dintre ceilalti conducatori ai partidului din…

- Sefa guvernului scotian, Nicola Sturgeon, a anuntat ca va lua pana la finalul anului o decizie privind organizarea unui al doilea referendum asupra independentei Scotiei, dupa ce se va cristaliza forma acordului dintre Londra si Uniunea Europeana cu privire la iesirea Marii Britanii din blocul comunitar,…

- Premierul olandez Mark Rutte a facut apel marti la Marea Britanie sa-si clarifice viitoarele relatii pe care le doreste cu partenerii sai comerciali importanti dupa ce va parasi Uniunea Europeana, relateaza agentia Reuters. ''Este esential ca Regatul Unit sa-si clarifice pozitia privind viitoarele…

- Negociatorul-sef al UE pentru Brexit, Michel Barnier, nu a inteles motivele care au impins Marea Britanie sa vrea sa paraseasca Uniunea Europeana, a indicat luni eurodeputatul Nigel Farage, fost lider al partidului UKIP si al campaniei pentru Brexit, dupa o discutie care a avut loc la Bruxelles intre…

- Negociatorul-sef al UE pentru Brexit, Michel Barnier, nu a inteles motivele care au impins Marea Britanie sa vrea sa paraseasca Uniunea Europeana, a indicat luni eurodeputatul Nigel Farage, fost lider al partidului UKIP si al campaniei pentru Brexit, dupa o discutie care a avut loc la Bruxelles intre…

- Presedintele Frantei, Emmanuel Macron, a anuntat vineri ca Turcia a luat initiativa unui nou format de dialog privind Siria, la care urmeaza sa participe in prima etapa ministrii de externe ai asa-numitelor "tari cu afinitati" - Statele Unite, Franta, Germania, Regatul Unit, Italia, Uniunea Europeana,…

- Anul care urmeaza va fi unul extrem de important in ceea ce privește procesul de ieșire al Marii Britanii din Uniunea Europeana, dar analiștii spun ca singurul lucru previzibil privind ce urmeaza pentru Brexit in 2018 este ca totul este imprevizibil. In 2016, britanicii au votat sa iasa din Uniunea…

- India se pregateste sa devanseze Marea Britanie si Franta pentru a deveni, in 2018, cea de a cincea economie a lumii, potrivit un studiu publicat marti de institutul londonez Centre for Economics and Business Research (CEBR), transmite AFP, preluata de Agerpres. În condiţiile în care…

- India se pregateste sa devanseze Marea Britanie si Franta pentru a deveni, in 2018, cea de a cincea economie a lumii, potrivit un studiu publicat marti de institutul londonez Centre for Economics and Business Research (CEBR), transmite AFP, preluata de Agerpres. În condiţiile în care…

- In conditiile in care in prezent se situeaza pe locul 7 in topul marilor economii ale lumii, India va urca pana pe locul cinci in anul 2018 pentru ca in 2032 sa ajunga pe pozitia a treia, afirma CEBR. Ascensiunea Indiei face parte dintr-o tendinta mai larga care, in urmatorii 15 ani, ar urma…

- Comisia Europeana a anuntat miercuri lansarea procedurii de activare a articolului 7 al Tratatului de la Lisabona, articol ce prevede cazurile in care un stat membru poate fi privat de dreptul de vot in Consiliu, in legatura cu temerile privind statul de drept in Polonia. Aceasta procedura este declansata…

- Regatul Unit al Marii Britanii ar putea suferi pierderi de miliarde de dolari in cazul in care nu va indeplini condițiile acordului asupra Brexit și va adera la Organizația Mondiala a Comerțului fara a se consulta cu Uniunea Europeana

- Boris Johnson, ministrul de Externe al Marii Britanii, a afirmat, joi, ca Brexit-ul este de neoprit, adaugand o ”rebeliune” in Parlamentul britanic nu va opri procesul de iesire al Regatului Unit din Uniunea Europeana, relateaza Politico.eu si Sky News.

- Președintele Klaus Iohannis a declarat, joi, la Bruxelles ca este mulțumit de Acordul privind Brexitul și ca in urma primei faze a negocierilor cu Marea Britanie a fost rezolvata problema romanilor din Regatul Unit, transmite Agerpres. „Eu cred ca se va ajunge la un acord. (…) Este un document foarte…

- Cetatenii europeni cu resedinta legala in Marea Britanie vor beneficia, in continuare, de drepturile oferite de legislatia europeana, in baza obtinerii unui nou statut care le va garanta dreptul la sedere inainte de data retragerii, dupa o perioada de rezidenta de minim cinci ani, potrivit MAE.…

- Acordul anuntat vineri cu privire la Brexit ii permite Marii Britanii sa "treaca la urmatoarea etapa de umilire", a apreciat Nigel Farage, fost lider al formatiunii eurosceptice britanice UKIP (Partidul Independentei), transmite dpa, conform agerpres.ro. "Un acord la Bruxelles este o veste…

- Marea Britanie trebuie sa respecte 'intreaga legislatie a UE, inclusiv pe cea noua', sa-si achite contributiile care ii revin la facturile UE si sa accepte supravegherea judiciara in timpul perioadei de tranzitie dupa Brexit, a afirmat vineri la Bruxelles presedintele Consiliului European, Donald…

- Comisia Europeana a recomandat vineri trecerea imediata la faza a doua a negocierilor cu privire la iesirea Marii Britanii din Uniunea Europeana. Executivul comunitar, ce conduce negocierile pentru Brexit in nu...

- Ministrul Delegat pentru Afaceri Europene, Victor Negrescu, a declarat, in contextul recomandarii facute vineri de Comisia Europeana privind trecerea la faza a doua a negocierilor cu Marea Britanie, ca, alaturi de celelalte state membre, Romania lucreaza pentru o concluzie a procesului de negociere…

- Marea Britanie trebuie sa respecte ''intreaga legislație a UE, inclusiv pe cea noua'', sa-și achite contribuțiile care ii revin la facturile UE și sa accepte supravegherea judiciara in timpul perioadei de tranziție dupa Brexit, a afirmat vineri la Bruxelles președintele Consiliului European, Donald…

- Comisia Europeana recomanda trecerea imediata la faza a doua a negocierilor cu privire la ieșirea Marii Britanii din Uniunea Europeana, transmit agențiile internaționale de presa, citand un comunicat oficial de la Bruxelles. Executivul comunitar, care conduce negocierile pentru Brexit în…

- Partidul Democrat Unionist din Irlanda de Nord (DUP), formatiune ale carei mandate in Camera Comunelor ii asigura o majoritate parlamentara guvernului britanic condus de Theresa May, a reafirmat marti ca nu va accepta ca un acord intre Marea Britanie si Uniunea Europeana privind Brexitul sa creeze…

- Uniunea Europeana si Marea Britanie nu au reusit sa ajunga luni la un acord in negocierile privind Brexit-ul, a anuntat presedintele Comisiei Europene, Jean-Claude Juncker, la finalul intalnirii avute la Bruxelles cu premierul britanic Theresa May, transmit Reuters, AFP si dpa.Intr-o conferinta…

- Parlamentul European a avertizat miercuri, într-o scrisoare adresata negociatorului-sef al UE Michel Barnier, ca 'sunt necesare progrese suplimentare' pentru a putea avansa în negocierile privind Brexit-ul si a atras atentia ca discutiile chiar au 'regresat' asupra chestiunii…

- Negociatorii britanici și europeni au ajuns la un acord asupra reglementarii financiare a Brexit-ului, o suma cuprinsa intre 45 de miliarde și 55 de miliarde de euro, scrie cotidianul britanic The Telegraph. Două surse au confirmat pentru publicația britanică faptul că cele două…

- Incercarile premierului britanic Theresa May de a pastra secretul asupra planurilor sale pentru Brexit au generat noi dispute marti, cand parlamentarii i-au reprosat ca nu le-a pus la dispozitie in integralitatea lor studiile guvernului privind impactul economic al iesirii Marii Britanii din Uniunea…

- Este putin probabil ca veniturile britanicilor sa cunoasca o crestere reala in urmatorii sapte ani, perioada de stagnare inceputa dupa criza financiara ajungand astfel la aproape doua decenii, pe fondul declinului economic al Marii Britanii, anunta specialistii. Un raport al think tank-ului…

- Orasele Paris (Franta) si Dublin (Irlanda) se calificasera in finala votului pentru stabilirea viitorului sediu al Autoritatii Bancare Europene.Votul final a fost in favoarea capitalei Frantei.Incepand din martie 2019, Marea Britanie ar urma sa iasa din Uniunea Europeana, acest…

- Circa 45.000 de mesaje au fost postate de pe conturi de Twitter rusești despre Brexit cu circa 48 de ore inainte de referendumul de anul trecut din Marea Britanie, in incercarea de a semana discordie in timpul votului privind ieșirea țarii din Uniunea Europeana, scrie miercuri The Times, relateaza…

- Negociatorul Uniunii Europene, Michel Barnier, a declarat ieri ca ”se pregateste” pentru ”posibilitatea” ca Regatul Unit sa iasa din blocul comunitar fara un acord cu Bruxelles, chiar daca este un scenariu favorabil. ”Nu este optiunea mea, ar insemna o intoarcere cu 44 de ani in urma (data intrarii…

- Guvernul britanic va propune un amendament la proiectul de lege privind iesirea Marii Britanii din Uniunea Europeana pentru a stabili data exacta, din dorinta de a evita orice confuzie, a declarat joi ministrul britanic pentru Brexit, David Davis, relateaza site-ul BBC News, citat de Mediafax."Amendamentul…

- Marea Britanie a stabilit oficial data si ora la care va parasi oficial Uniunea Europeana, printr-un amendament la legea Brexit care urmeaza a fi dezbatuta saptamâna viitoare. Divortul de UE va avea loc la ora 23.00 pe data de 29 martie 2019, iar premierul Theresa May a avertizat ca…

- Premierul britanic Theresa May a numit-o joi pe parlamentara conservatoare Penny Mordaunt in funcția de ministru pentru dezvoltare internaționala, a doua zi dupa demisia din acest post a lui Priti Patel pe fondul unui scandal privitor la intalniri neautorizate cu oficiali israelieni, transmite dpa.…

- Ministrul delegat pentru Afaceri Europene, Victor Negrescu, s-a intalnit, pe 3 și 4 noiembrie, cu reprezentanții comunitații romanești din Marea Britanie. Acțiunea face parte din cadrul amplei campanii de consultari publice „Romania in contextul retragerii Marii Britanii din Uniunea Europeana“, in cadrul…

- Ministerul Afacerilor Externe a lansat un clip informativ despre implicatiile procesului Brexit asupra romanilor din Marea Britanie. In acesta tara, traiesc 328.000 de romani.Videoclipul a fost postat pe site-ul institutiei, pe pagina de Facebook, pe YouTube si pe pagina Ambasadei Romaniei…