Boris Johnson va fi noul premier al Marii Britanii Conservatorii britanici au decis, marti, cine va fi succesorul Theresei May. Este vorba despre Boris Johnson, care a obtinut 66% din voturile colegilor de partid.



Boris Johnson a fost votat de 92.153 dintre conservatori, in timp ce contracandidatul sau, Jeremy Hunt, a obtinut 46.656 din sufragii, conform The Guardian.



Prezenta la urne in cadrul scrutinului intern a fost de 87,4%.



Dupa ce s-a anuntat victoria lui Johnson, acesta a sustinut un scurt discurs. Printre altele, fostul primar al Londrei i-a multumit Theresei May pentru serviciul sau si a precizat ca Hunt… Citeste articolul mai departe pe business24.ro…

Sursa articol: business24.ro

