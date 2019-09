Premierul britanic, Boris Johnson, a pierdut sprijinul Parlamentului de la Londra, dupa ce a reușit sa iși puna in cap toata opoziția, plus inca 21 de conservatori, care au votat impotriva propriului guvern, in incercarea de a-l opri sa scoata Marea Britanie din UE, fara acord, la 31 octombrie. Perspectiva alegerilor anticipate, cu care amenința premierul conservator, este din ce in ce mai clara, pe fondul unei divizari aproape paroxistice a opiniei publice. Taberele pro-Brexit și pro-UE au sfașiat practic țara in doua, instabilitatea politica a dat peste cap piețele financiare. Premierul ”vilvoi”…