- Premierul britanic Boris Johnson a declarat ca nu va cere Uniunii Europene o amanare a procedurii Brexit, deși Parlamentul de la Londra a adoptat recent o lege ce il obliga pe șeful Guvernului sa solicite o amanare pentru evita producerea unui Brexit fara acord, informeaza agenția Reuters, potrivit…

- Guvernul britanic anunța introducerea unui plan de reglementare a sederii temporare in UK, in cazul in care nu va exista un acord privind Brexit, renunțand astfel la blocarea liberei circulații a cetațenilor UE. Potrivit unui comunicat al Guvernului condus de Boris Johnson, cetațenii UE care vor sosi…

- Prim-ministrul britanic Boris Johnson a suferit o înfrângere usturatoare, marți seara, în Parlamentul britanic, unde deputații au adoptat o moțiune prin care vizeaza o amânare a Brexitului, prevazut sa se produca pe 31 octombrie, transmit AFP și Reuters.Mai exact, parlamentarii…

- Prim-ministrul Boris Johnson a fost clar: în cazul în care parlamentarii decid sa voteze împotriva Guvernului sau, marți seara, atunci cetațenii britanici vor trebui sa decida cine va negocia cu Uniunea Europeana în urma unor alegeri, a anunțat purtatorul de cuvânt al lui…

- David Gauke, fost ministru britanic al Justiției, a informat în publicația The Times ca va vota împotriva partidului sau, marți, când parlamentarii care se opun ieșirii Marii Britanii din UE fara acord sunt așteptați sa încerce sa obțina înca o amânare, scrie Mediafax,…

- Primul-ministru al Marii Britanii, Boris Johnson, a facut un apel catre Parlament sa nu adopte legea prin care Guvernul ar fi impiedicat sa decida ieșirea Regatului Unit fara un acord pe 31 octombrie. Johnson a exclus posibilitatea unei nou amanari a Brexit-ului, iar surse BBC au afirmat ca premierul…

- Premierul britanic Boris Johnson a anunțat, duminica, pe Twitter, ca ministrul pentru Brexit, Steve Barclay, a semnat ordinul de abrogare a Actului din 1972 privind aderarea Marii Britanii la Uniunea Europeana. "Vom parasi UE pe 31 octombrie. Semnarea acestui document inseamna ca vom recapata…

- Comisia Europeana a reiterat ca este gata "sa se angajeze cu statele membre care ar fi cel mai afectate" de un Brexit fara acord, la care Boris Johnson spune ca este pregatit sa recurga pentru a se asigura ca Marea Britanie va parasi UE la 31 octombrie.Executivul UE analizeaza ce programe…