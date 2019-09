Stiri pe aceeasi tema

- Premierul britanic Boris Johnson a declarat ca nu va cere Uniunii Europene o amânare a procedurii Brexit, deșo Parlamentul de la Londra a adoptat recent o lege ce îl obliga pe șeful Guvernului sa solicite o amânare pentru evita producerea unui Brexit fara acord, scrie Mediafax, citând…

- Premierul britanic Boris Johnson a declarat ca va respecta legea dar tot o sa scoata Regatul Unit din Uniunea Europeana la sfârșitul lunii octombrie, indiferend daca ajunge la un acord cu UE sau nu, transmite Reuters. O lege votata de Parlamentul de la Londra luna aceasta prevede ca Johnson…

- Regina Elisabeta a II-a a aprobat legea ce prevede blocarea Brexitului fara acord. Boris Johnson spune ca nu va cere o noua amanare Regina Elisabeta a II-a a promulgat luni legea care-l impiedica pe premierul conservator Boris Johnson sa retraga Regatul Unit din UE fara un acord pe 31 octombrie, transmite…

- Regina Elisabeta a II-a a promulgat luni legea care-l impiedica pe premierul conservator Boris Johnson sa retraga Regatul Unit din UE fara un acord pe 31 octombrie, transmite agentia Reuters.Acesta este ultimul pas in circuitul legislativ al acestei legi, adoptata saptamana trecuta de parlamentul…

- BREXIT. Regina Elisabeta a II-a a promulgat luni legea care-l impiedica pe premierul conservator Boris Johnson sa retraga Regatul Unit din UE fara un acord pe 31 octombrie, transmite agentia Reuters. Acesta...

- El a insistat ca 'nu exista nicio circumstanta in care va cere UE o amanare a Brexit-ului'. 'Iesim la 31 octombrie, fara niciun dubiu', a subliniat Johnson. 'Sansele de a incheia un acord au crescut in ultimele trei saptamani', a explicat Boris Johnson, incercand sa-i convinga pe parlamentarii conservatori…

- Prim-ministrul britanic Boris Johnson a indemnat joi parlamentarii sa susțina ieșirea Marii Britanii din Uniunea Europeana in data de 31 octombrie, menționand ca aceștia au primis sa onoreze rezultatul referendumului din 2016, relateaza Reuters citat de mediafax.„Cred ca parlamentarii noștri…

- Fostul ministru de externe Boris Johnson, care are cele mai mari sanse de a deveni saptamana viitoare succesorul actualului premier, Theresa May, a declarat ca Regatul Unit trebuie sa se retraga din UE pe 31 octombrie, chiar in lipsa unui acord. El a refuzat sa excluda suspendarea Parlamentului sau…