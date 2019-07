Stiri pe aceeasi tema

- Carrie Symonds, in varsta de 31 de ani, specialista in comunicare si fosta consiliera a conservatorilor, nu va dispune de niciun asistent platit din fonduri publice, a asigurat un purtator de cuvant al executivului. Este primul cuplu necasatorit care se instaleaza la resedinta oficiala a premierilor…

- Noul premier britanic Boris Johnson ar putea avea la resedinta sa oficiala din Downing Street 10 un nou companion - un caine, relateaza vineri Press Association. Seful guvernului britanic a dat de inteles ca ar putea aduce un caine la Downing Street cand s-a adresat pentru prima data personalului de…

- Noul guvern de la Londra s-a reunit in prima ședința de la instalarea in Downing Street 10. Schimbarea de stafeta s-a produs in aplauze pentru Boris Johnson, dar și pentru Theresa May. Noul premier iși prezinta prioritațile in Camera Comunelor.

- Fostul bancher Sajid Javid, fiul unor imigranti pakistanezi, a fost numit ministru al finantelor in noul guvern al lui Boris Johnson, iar Dominic Raab, un eurosceptic din noua generatie de conservatori britanici, este noul sef al diplomatiei de la Londra, a anuntat Downing Street miercuri seara,…

- Fostul ministru de externe britanic Boris Johnson preia conducerea guvernului de la Londra miercuri dupa-amiaza, cand Theresa May ii va preda prerogativele functiei, dupa ce la 7 iunie aceasta si-a prezentat demisia ca urmare a esecului incercarii de a-i convinge pe parlamentarii britanici sa sustina…

- Președintele american Donald Trump a declarat vineri ca a vorbit cu Boris Johnson, favoritul pentru functia de prim-ministru britanic, afirmând ca are convingerea ferma ca acesta va face "o treaba excelenta" pe 10 Downing Street, scrie La Libre Belgique, citat de Rador. "Îmi…

- Confruntarea liderilor Partidului Conservator, pentru desemnarea celui care o va inlocui pe Theresa May, a ajuns in faza finala. In cursa au ramas doar doi candidati - Jeremy Hunt si Boris Johnson. Castigatorul va fi desemnat in urma unui vot prin corespondenta al celor aproximativ 160.000 de membri…

- Fosta consiliera media a Partidului Conservator, Carrie Symonds, a ajuns pe primele pagini ale ziarelor, fiind implicata intr-o relatie cu fostul secretar britanic de Externe, Boris Johnson, care acum este preferatul pentru obtinerea functiei de prim-ministru al Marii Britanii.