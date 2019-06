Stiri pe aceeasi tema

- Jeremy Hunt urmeaza sa-l infrunte pe Boris Johnson in cursa la succesiunea Theresei May, dupa ce Michael Gove a fost eliminat in ultimul tur de scrutin in vederea desemnarii viitorului lider al Partidului conservator, relateaza BBC News, potrivit news.ro.Gove a obtinut 75 de voturi - cu doua…

- Jeremy Hunt urmeaza sa-l infrunte pe Boris Johnson in cursa la succesiunea Theresei May, dupa ce Michael Gove a fost eliminat in ultimul tur de scrutin in vederea desemnarii viitorului lider al Partidului conservator, relateaza BBC News.

- Fostul ministru de externe britanic si actual deputat conservator Boris Johnson, sustinatorul unui Brexit 'dur', si-a consolidat marti avansul in cursa pentru succesiunea prim-ministrului Theresa May, castigand detasat turul al doilea de scrutin desfasurat in cadrul Partidului Conservator, transmite…

- Deputatul conservator Boris Johnson, un campion al sustinatorilor Brexitului, si-a consolidat marti seara avansul in cursa la succesiunea premierului britanic Theresa May si s-a clasat devansat pe primul loc, in al doilea tur de scrutin, la finalul caruia au mai ramas doar cinci candidati, relateaza…

- Partidul Conservator britanic organizeaza joi primul tur al alegerilor interne pentru desemnarea viitorului lider al formatiunii, care va deveni si prim-ministru al tarii, dupa ce Theresa May a demisionat de la conducerea executivului pe 7 iunie, transmit Reuters si dpa. Zece candidati s-au inscris…

- Zece politicieni din Partidul Conservator vor concura pentru a-i succede Theresei May la conducerea acestei formatiuni si, implicit, a guvernului britanic, în cadrul unor alegeri ce se asteapta sa fie dominate de tema Brexit-ului, scrie Agerpres citând DPA si Reuters.Anuntul a fost…

- Zece politicieni din Partidul Conservator vor concura pentru succesiunea Theresei May la conducerea acestei formatiuni si, implicit, a guvernului britanic, in cadrul unor alegeri ce se asteapta sa fie dominate de tema Brexit-ului, informeaza dpa si Reuters. Anuntul a fost facut luni seara de grupul…

- Boris Johnson, fostul sef al diplomatiei britanice si un ”Brexiter” indarjit, si-a anuntat vineri, ”bineinteles”, candidatura la postul de sef al Partidului Conservator - si astfel a Guvernului - dupa ce Theresa May si-a anuntat demisia la 7 iunie, iar ministrul britanic de Externe Jeremy Hunt candideaza…