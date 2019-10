Stiri pe aceeasi tema

- Londra va 'supraveghea in mod foarte atent si continuu' exporturile spre Turcia, a declarat Dominic Raab in Camera Comunelor. Cat timp aceasta faza de examinare este in curs, nu va fi acordat niciun nou permis de export de arme 'care ar putea fi utilizate in operatiunile militare in Siria', a spus…

- Secretarul general al NATO, Jens Stoltenberg, si-a aparat luni pozitia fata de operatiunea militara a Turciei in nord-estul Siriei, declarand ca Alianta nu ar trebui sa-si piarda unitatea in lupta impotriva Statului Islamic, transmite Reuters.

- Fortele democrate siriene (SDF) conduse de kurzi au anuntat sambata ca 23 de combatanti ai militiei au fost ucisi vineri in urma ofensivei fortelor turce in nordul Siriei, iar alti 37 au fost raniti, relateaza Reuters. Bilantul total al mortilor in randul SDF a ajuns la 45 de miercuri, cand a inceput…

- Secretarul general al NATO, Jens Stoltenberg, aflat vineri intr-o vizita in Istanbul, a cerut Turciei sa actioneze ''cu retinere'' in cadrul ofensivei desfasurate impotriva unei militii kurde in nord-estul...

- Jens Stoltenberg, secretarul general NATO, a cerut, joi seara, Turciei sa dea dovada de retinere in ofensiva militara lansata in nordul si nord-estul Siriei, informeaza site-ul agentiei de presa Reuters, potrivit MEDIAFAX."Mizez pe Turcia sa dea dovada de retinere si sa se asigure ca actiunile…

- Operatiunea militara a Turciei din nord-estul Siriei trebuie sa fie limitata, a declarat Secretarul General al NATO, Jens Stoltenberg, miercuri, adaugand ca este important ca zona sa nu fie si mai mult destabilizata, potrivit Reuters.

