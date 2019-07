Stiri pe aceeasi tema

- Marea Britanie va iesi din Uniunea Europeana la 31 octombrie "fara conditii", a declarat miercuri noul premier britanic Boris Johnson in fata resedintei de pe Downing Street 10, la putin timp dupa ce a fost investit oficial prim-ministru de regina Elisabeta a II-a, relateaza Reuters.Johnson,…

- Marea Britanie ar urma sa intre in recesiune in cazul unui Brexit fara acord, preconizeaza OBR. ”Regatul Unit va intra in recesiune in al patrulea trimestru din 2019, pe o perioada de un an. PIB-ul va scadea cu 2,1%”, se subliniaza in rapotul OBR, institutul oficial britanic insarcinat cu previziuni…

- Boris Johnson și-a lansat miercuri campania pentru a deveni succesorul Theresei May, luandu-și angajamentul de a scoate Marea Britanie din Uniunea Europeana pe 31 octombrie și a transmis un avertisment partidului sau, spunand ca "intarzierea inseamna infrangere”, potrivit Reuters, conform Mediafax.Johnson,…

- Presedintele american Donald Trump, aflat in vizita la Londra, a dat asigurari marti ca Marea Britanie va putea obtine un acord comercial "fenomenal" cu SUA, dupa retragerea ei din Uniunea Europeana, si a salutat modul in care a gestionat premierul britanic Theresa May negocierile de Brexit, relateaza…

- Președintele american Donald Trump a spus vineri ca îi pare rau de premierul britanic Theresa May, dupa ce aceasta a anunțat ca va demisiona pe 7 iunie din cauza ca a eșuat în a convinge Parlamentul de a aproba acordul sau de Brexit, relateaza Reuters. El a spus ca May este o femeie…

- Theresa May este de așteptata sa anunțe, vineri, data la care va demisiona din funcția de premier al Marii Britanii, scrie BBC News citand surse din interiorul guvernului. Sursele citate de BBC spun ca se așteapta ca premierul sa anunțe un calendar privind plecarea sa din funcție și pe 10 iunie sa inceapa…

- Premierul britanic Theresa May a anuntat marti ca guvernul sau va include in proiectul de lege pentru retragerea din Uniunea Europeana cerinta ca parlamentarii sa voteze asupra organizarii unui nou referendum pe tema Brexit, transmite Reuters.Citește și: 'Epoca de aur' a protocolului SRI-PICCJ:…

- Franta nu va tolera amanari repetate ale termenului privind Brexit-ul, a indicat vineri un consilier prezidential francez, care si-a exprimat speranta ca alegerile europene din Marea Britanie vor determina partidele politice sa ajunga la un acord privind iesirea regatului din Uniunea Europeana, relateaza…