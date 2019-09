Premierul britanic Boris Johnson se va intalni luni, 16 septembrie, la Luxemburg cu presedintele Comisiei Europene, Jean-Claude Juncker, pentru a discuta despre Brexit, a anuntat vineri Downing Street, informeaza AFP si Reuters. La Bruxelles, o purtatoare de cuvant a Comisiei Europene a precizat ca cei doi lideri urmeaza sa aiba un dejun de lucru. Boris Johnson are prevazute de asemenea discutii cu premierul luxemburghez Xavier Bettel. Intalnirea dintre Johnson si Juncker are loc in contextul in care seful executivului britanic incearca sa renegocieze acordul privind iesirea tarii sale din blocul…