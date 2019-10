Stiri pe aceeasi tema

- Londra va publica textul juridic al propunerii sale privind Brexit-ul numai daca in acest fel se faciliteaza negocierile cu Uniunea Europeana, a declarat luni secretarul de stat britanic pentru Brexit, James Duddridge, informeaza Reuters. ''Textul juridic pe care l-am impartasit Comisiei Europene…

- Justitia scotiana a respins luni incercarea de a-l obliga pe premierul britanic Boris Johnson sa se conformeze unei legi care i-ar fi impus sa ceara amanarea Brexit-ului in absenta unui ''acord de divort'' cu Uniunea Europeana, transmit Reuters si AFP. Instanta scotiana a decis ca nu este…

- 'Este un pas mare (...) Daca Comisia are vointa politica si incurajarea din partea statelor membre de a continua negocierile foarte-foarte repede, acum, pe un numar mic de teme, in mare pe baza draftului, atunci un acord ce poate fi sustinut de Consiliul European si de Camera Comunelor, pe 19 octombrie,…

- Conturul unui nou acord al iesirii Regatului Unit din Uniunea Europeana (UE) sunt de-acum ”clare”, iar negocierile intre Londra si Bruxelles se afla intr-un stadiu crucial, a anuntat luni ministrul britanic de Externe Dominic Raab, in pofida obiectiilor europenilor, relateaza Reuters potrivit news.ro.”Am…

- ”Am impartasit multe detalii si contururile sunt de-acum foarte clare”, a declarat Raab la BBC, cu cateva ore inaintea unei intalniri intre premierul Boris Johnson, presedintele Comisiei Europene (CE) Jean-Claude Juncker si negociatorul-sef al Brexitului din partea UE Michel Barnier. ”Cred ca este…

- Premierul britanic Boris Johnson se duce, luni, la Luxemburg, pentru a discuta despre Brexit cu presedintele Comisiei Eurpene Jean-Claude Juncker, au anuntat vineri Downing Street si CE. Este vorba despre prima intalnire intre cei doi lideri de la instalarea la putere a lui Boris Johnson,…

- 'Cand am obtinut aceasta functie, toata lumea spunea ca nu este posibila absolut nicio modificare a acordului de retragere (...) Ei (liderii europeni) au revenit asupra acestuia si, dupa cum stiti, o foarte, foarte buna conversatie are loc in legatura cu modul de a trata problemele frontierei nord-irlandeze.…

- Marea Britanie "trebuie sa paraseasca" Uniunea Europeana pe 31 octombrie, dupa ce amânarea de doua ori a datei Brexitului, a declarat luni ministrul britanic însarcinat cu aceasta problema spinoasa, subliniind ca aceasta voința ambelor parți, potrivit La Libre, citat de Rador.…