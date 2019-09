Stiri pe aceeasi tema

- Premierul britanic Boris Johnson si-a reluat marti, la New York, apelul la organizarea de alegeri anticipate in tara sa, dupa ce Tribunalului Suprem a hotarat ca suspendarea parlamentului de catre seful guvernului de la Londra a fost ilegala, transmite AFP. ''Lucrul evident care trebuie facut…

- "Lucru evident de facut este organizarea de alegeri", a declarat Johnson, la iesirea de la o intalnire cu oameni de afaceri, la New York. Premierul a refuzat sa spuna daca va demisiona sau daca a pus in dificultate regina prin suspendarea Parlamentului. Elisabeta a II-a s-a trezit prinsa in vartejul…

- Premierul britanic Boris Johnson si-a reiterat marti, la ONU, indemnul la alegeri, dupa ce Curtea Suprema britanica a stabilita ca decizia sa de a suspenda Parlamentul odata cu apropierea Brexitului este ”ilegala”, relateaza AFP.

- Guvernul britanic a publicat miercuri seara documentul referitor la planurile privind ieșirea Marii Britanii din UE, în care avertizeaza ca un Brexit fara acord va duce la reducerea proviziilor medicale și creșterea prețurilor la alimente, relateaza CNN și BBC. Documentul a fost publicat dupa…

- Deputatii britanici au administrat marti o noua infrangere usturatoare premierului Boris Johnson refuzand inca o data sa declanseze alegeri legislative anticipate, inainte ca Parlamentul sa fie suspendat pana la 14 octombrie, doua saptamani doar inainte de data prevazuta pentru Brexit, noteaza AFP.…

- Membrii Camerei Comunelor au aprobat o moțiune ce permite opoziției sa stabileasca agendei Parlamentului de la Londra, acesta fiind primul pas in cadrul unui proces ce ar permite blocarea planului premierului Boris Johnson de a scoate Marea Britanie din Uniunea Europeana fara un acord.In pofida…

- Primul-ministru al Marii Britanii, Boris Johnson, a facut un apel catre Parlament sa nu adopte legea prin care Guvernul ar fi impiedicat sa decida ieșirea Regatului Unit fara un acord pe 31 octombrie. Johnson a exclus posibilitatea unei nou amanari a Brexit-ului, iar surse BBC au afirmat ca premierul…

- Partidul Laburist va depune o motiune de cenzura contra Guvernului Boris Johnson si va incerca sa convoace alegeri parlamentare si un nou referendum pe tema apartenentei Marii Britanii la Uniunea Europeana, a afirmat luni Jeremy Corbyn, liderul formatiunii de centru-stanga aflate in opozitie, conform…