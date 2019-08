A fost odată la... Hollywood a debutat pe primul loc în box office-ul românesc de weekend

„A fost odată la... Hollywood/ Once Upon a Time in... Hollywood”, cel de-al nouălea lungmetraj regizat de Quentin Tarantino, a debutat pe primul loc în box office-ul românesc de weekend, cu încasări de puţin peste 900.000… [citeste mai departe]