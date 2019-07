Stiri pe aceeasi tema

- Marea Britanie va iesi din Uniunea Europeana la 31 octombrie "fara conditii", a declarat miercuri noul premier britanic Boris Johnson in fata resedintei de pe Downing Street 10, la putin timp dupa ce a fost investit oficial prim-ministru de regina Elisabeta a II-a, relateaza Reuters.Johnson,…

- Aceasta masura in legatura cu persoanele aflate in situatie ilegala, al caror numar l-a estimat la 500.000 numai la Londra, ar urma, in opinia sa, sa fie insotita de decizii menite a impiedica noi intrari ilegale de imigranti, pentru a se evita un "efect de bumerang". In timpul unui miting…

- Acordul de divort intre Marea Britanie si Uniunea Europeana 'nu va fi renegociat', indiferent cine o va inlocui pe Theresa May, a declarat marti presedintele Comisiei Europene, Jean-Claude Juncker, dupa ce mai multi candidati la sefia guvernului de la Londra au afirmat ca vor sa redeschida…

- Desemarea unui nou premier in Marea Britanie nu va modifica acordul de retragere incheiat intre UE si premierul demisionar Theresa May, a declarat marti un purtator de cuvant al Comisiei Europene citat de Reuters. În acelaşi timp, întrebat în legătură cu angajamentul…

- "Daca nu obtineti acordul pe care il vreti, in locul vostru eu as parasi" masa negocierilor, a spus Trump, asteptat intr-o vizita de trei zile in Regatul Unit, incepand de luni si care si-a inmultit in ultimele zile declaratiile privind afacerile interne ale Regatului Unit. "Daca eram in locul…

- Intrebat de tabloidul britanic The Sun despre cei 12 pretendenti la postul Theresei May, Donald Trump a raspuns ca 'Boris ar face o treaba foarte buna'. 'Cred ca ar fi excelent', a insistat el, cu putin timp inainte de a incepe luni prima sa vizita de stat in Marea Britanie, in cadrul careia urmeaza…

- O mare majoritate din cetatenii Republicii Irlanda ar vota pentru unificarea cu Irlanda de Nord, daca s-ar vota "maine" pe acest subiect, arata un sondaj la iesirea de la urne difuzat de televiziunile irlandeze, preluate de Politico.eu. Sondajul a implicat răspunsurile a 3.000 de alegători…

- Londra ar fi trebuit sa paraseasca Uniunea Europeana pe 29 martie, insa partidele politice din regat nu au cazut de acord asupra planului pentru Brexit. Termenul limita a fost extins pana la 31 octombrie, insa incertitudinea politica ii duce pe multi cu gandul ca in curand ar putea fi organizat un…