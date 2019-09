Stiri pe aceeasi tema

- 'Guvernul conservator urmareste in mod agresiv un Brexit cu consecinte daunatoare. El pune in pericol vieti (...) si ameninta de maniera nejustificata integritatea Regatului Unit', si-a justificat Phillip Lee decizia intr-un comunicat. El s-a asezat marti in bancile opozitiei, intr-un moment in care…

- ​​Guvernul premierului britanic Boris Johnson a pierdut, marți, majoritatea în Parlament, dupa ce conservatorul Phillip Lee a demisionat, alaturându-se Partidului Liberal Democrat, scrie AFP. „Guvernul conservator promoveaza într-o maniera agresiva un Brexit daunator.…

- Guvernul condus de Boris Johnson ii va cere reginei Elisabeta a II-a a Regatului Unit al Marii Britanii si Irlandei de Nord sa suspende sedintele Parlamentului. BBC relateaza ca Johnson ii va solicita reginei sa faca acest lucru la doar cateva zile dupa ce membrii Parlamentului se intorc la…

- Un senator PSD și-a anunțat luni inscrierea in Pro Romania și un altul va face anunțul la inceperea sesiunii parlamentare. Senatorul Nicolae Marin, proaspat demisionar din PSD, a anunțat luni ca s-a inscris in Pro Romania. De asemenea, senatorul PSD Vasile Ilea (ales in Cluj-Napoca) iși va anunța la…

- Johnson, care participa la summitul G7 de la Biarritz, a raspuns astfel la comentariu facut sambata de Tusk conform caruia el nu va coopera pentru pregatirea unui Brexit fara acord.''Le-as spune prietenilor nostri din UE ca, daca nu vor un Brexit fara acord, atunci trebuie sa scapam de…

- In așteptarea unei ieșiri din Uniunea Europeana fara acord, britanicii au inceput sa-și faca stocuri de produse alimentare, bauturi si medicamente in valoare de circa 4 miliarde de lire, scrie The Guardian. O persoana din cinci a cheltuit in medie 380 de lire suplimentar (408 euro) pentru a-si face…

- Johnson, care a fost catalogat de presedintele SUA drept un „Trump al Regatului Unit", trimite cel mai puternic mesaj catre UE de la instalarea in Downing Street, aratand ca va merge pe o abordare totala diferita a negocierilor pentru revizuirea acordului. „O sa ducem la indeplinire promisiunile repetate…

- A oferi Scotiei sansa de a-si alege propriul viitor "va fi mai important ca oricand" in momentul in care Boris Johnson va deveni premierul Marii Britanii, a declarat marti sefa Partidului National Scotian, Nicola Sturgeon, relateaza AGERPRES.Sturgeon, care conduce guvernul Scotiei, spune ca…