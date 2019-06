Deputatul pro-Brexit Boris Johnson, favorit pentru a-i succeda premierului britanic Theresa May, si-a exprimat vineri pesimismul in ceea ce priveste o incalzire a relatiilor intre Londra si Moscova atata timp cat presedintele Vladimir Putin va ramane la putere, relateaza AFP. Relatiile intre cele doua tari sunt la cel mai scazut nivel dupa otravirea, in 2018, a fostului spion rus Serghei Skripal in Anglia, pentru care Londra a acuzat Rusia, insa Moscova neaga orice implicare. Aceasta afacere a fost cea mai mare "deceptie" a perioadei petrecute la Ministerul Afacerilor Externe (MAE), a marturisit…