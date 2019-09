Premierul britanic Boris Johnson a atras atentia luni ca sunt sanse mici sa se obtina progrese in privinta Brexit-ului la discutiile pe care le va avea in marja Adunarii Generale a ONU de la New York, relateaza Reuters. Johnson, care a promis ca va scoate Marea Britanie din UE la sfarsitul lunii octombrie cu sau fara un acord, urmeaza sa aiba discutii cu mai multi lideri europeni la New York, printre care cancelarul german Angela Merkel si premierul irlandez Leo Varadkar. El va discuta de asemenea despre progresele in privinta obtinerii unui acord asupra Brexit-ului cu presedintele Consiliului…